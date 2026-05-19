/સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી ખુશખબર! કેબિનેટ સચિવે પેન્શન સહિતની આ 5 માંગણીઓ પર આપ્યું મોટું આશ્વાસન

8th Pay Commission: NC-JCMની 49મી વાર્ષિક બેઠકમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો સાથે જોડાયેલા કેટલાક મોટા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી. આ બેઠકમાં દર 5 વર્ષે પેન્શન વધારવા, ફેમિલી પેન્શનમાં સુધારો કરવા, દિવ્યાંગ આશ્રિતો માટે નિયમો સરળ બનાવવા અને OPS લાગુ કરવા જેવી માંગણીઓ ઉઠાવવામાં આવી. કેબિનેટ સચિવે આ માંગણીઓને લઈને મોટી ખાતરી આપી છે.
8th Pay Commission: દેશના લાખો કેન્દ્રીય પેન્શનભોગીઓ અને વડીલો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગયા અઠવાડિયે કેબિનેટ સચિવ ટી.વી. સોમનાથનની અધ્યક્ષતામાં આયોજિત NC-JCM (National Council-Joint Consultative Machinery)ની 49મી વાર્ષિક બેઠકમાં પેન્શન સંબંધિત કેટલાક જૂના અને કડક નિયમોવાળી માંગણીઓ પર સરકારે ખૂબ જ સકારાત્મક વલણ અપનાવ્યું છે. આ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સત્તાવાર પત્ર અનુસાર, કેબિનેટ સચિવે પેન્શનરોની બે સૌથી મોટી માંગણીઓને આગામી 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission) પાસે મોકલવાનું લેખિત આશ્વાસન આપ્યું છે. આ ઉપરાંત દિવ્યાંગ બાળકો અને કેટલીક ખાસ પરિસ્થિતિઓવાળા કર્મચારીઓને 'જૂની પેન્શન યોજના' (OPS)નો લાભ આપવા પર તાત્કાલિક સહમતિ બની છે. ચાલો આ 5 મોટા અને ઐતિહાસિક બદલાવને ખૂબ જ સરળ શબ્દોમાં સમજીએ.
1. દર 5 વર્ષે વધશે પેન્શન
વર્તમાન વ્યવસ્થા હેઠળ પેન્શનરોના મૂળ પેન્શનમાં મોટો વધારો માત્ર ત્યારે જ થાય છે, જ્યારે નવું પગાર પંચ (દર 10 વર્ષે) આવે છે. આનાથી વધતી મોંઘવારી સામે વડીલોને જીવન નિર્વાહમાં મુશ્કેલી પડે છે. સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ ભલામણ કરી હતી કે, પેન્શનમાં દર 5 વર્ષે પ્રમાણસર વધારો થવો જોઈએ.
મોટું અપડેટ: કર્મચારી સંગઠનની આ માંગ પર કેબિનેટ સચિવે આશ્વાસન આપ્યું છે કે, દર 5 વર્ષે પેન્શન વધારવાના આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાને સરકાર 8મા પગાર પંચની વિચારણા (Terms of Reference) માટે મોકલશે.
2. પરિવારના આશ્રિતોનું પેન્શન
હાલના નિયમો અનુસાર, જ્યાં સુધી સરકારી કર્મચારી કે મુખ્ય પેન્શનર જીવિત રહે છે, ત્યાં સુધી તેને છેલ્લી સેલરીના 50% (પ્લસ મોંઘવારી ભથ્થું) પેન્શન તરીકે મળે છે. પરંતુ તેમના મૃત્યુ પછી તેમની વિધવા/વિધુર કે બાળકોને મળતું ફેમિલી પેન્શન ઘટીને માત્ર 30% રહી જાય છે, જેના કારણે પરિવાર સામે અચાનક આર્થિક સંકટ ઊભું થઈ જાય છે.
મોટું અપડેટ: કર્મચારી સંઘે માંગ કરી છે કે, ફેમિલી પેન્શનને 30% સુધી ઘટાડવામાં ન આવે. કેબિનેટ સચિવે આ ભાવનાત્મક અને જરૂરી માંગને પણ 8મા પગાર પંચ પાસે સમીક્ષા માટે મોકલવાની મંજૂરી આપી દીધી છે.
3. દિવ્યાંગ આશ્રિત બાળકો માટે 'આવકના પ્રમાણપત્ર'ની શરત ખતમ
જો કોઈ મૃત કર્મચારીનું કોઈ બાળક શારીરિક કે માનસિક રીતે સંપૂર્ણપણે દિવ્યાંગ (Disabled/Crippled) હોય, તો તે આજીવન ફેમિલી પેન્શન મેળવવા માટે હકદાર હોય છે. પરંતુ વર્તમાનમાં સિવિલ અધિકારીઓ કે મેડિકલ બોર્ડ પાસેથી વારંવાર 'નો ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ' (આવકનું પ્રમાણપત્ર) આપવાનો નિયમ છે, જે કઢાવવામાં આ લાચાર બાળકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે.
મોટું અપડેટ: કેબિનેટ સચિવે પેન્શન વિભાગ (DOP&PW)ને કડક નિર્દેશ આપ્યા છે કે, આ વ્યવહારિક સમસ્યાની તાત્કાલિક સમીક્ષા કરવામાં આવે અને એક તાર્કિક તથા માનવીય નિર્ણય લઈને આ આવકના પ્રમાણપત્રની અનિવાર્યતાને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવે.
4. કેટલાક કર્મચારીઓને મળશે 'જૂની પેન્શન' (OPS)
ભારત સરકારે 22 ડિસેમ્બર 2003ના રોજ નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)નું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું હતું, ત્યારબાદ ભરતી થનારા તમામ કર્મચારીઓને એનપીએસના દાયરામાં લાવી દેવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તેમાં બે મોટી વિસંગતતાઓ હતી, જેના પર હવે સરકારે સુધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
22 ડિસેમ્બર 2003 પહેલાં જાહેર થયેલી જગ્યાઓ (Vacancies): ઘણા એવા કર્મચારીઓ હતા, જેમની ભરતી પ્રક્રિયા અથવા મંત્રાલયો દ્વારા જગ્યાઓની મંજૂરી 22 ડિસેમ્બર 2003 પહેલાં જ જાહેર થઈ ચૂકી હતી, પરંતુ વહીવટી વિલંબના કારણે તેઓ 2004માં સેવામાં જોડાયા (Joining). કર્મચારી સંઘે માંગ કરી કે આ લોકોને જૂની પેન્શન યોજના (OPS)માં લાવવામાં આવે. કેબિનેટ સચિવે આના પર સંઘ પાસેથી એક વિસ્તૃત નોટ માંગી છે.
અનુકંપાના આધારે નિમણૂક (Compassionate Appointments): જો કોઈ કર્મચારીના મૃત્યુ પછી તેના આશ્રિતે અનુકંપાની નોકરી માટે 22 ડિસેમ્બર 2003 પહેલાં અરજી કરી દીધી હતી, પરંતુ તેને નોકરી 1 જાન્યુઆરી 2004 પછી મળી, તો તેને એનપીએસમાં મૂકી દેવામાં આવ્યા હતા.
મોટો નિર્ણય: કેબિનેટ સચિવ આ માંગ પર સંપૂર્ણપણે સહમત થયા છે. પેન્શન વિભાગના સચિવે વચન આપ્યું છે કે, આવા તમામ અનુકંપાના કેસોને એક અઠવાડિયાની અંદર જૂની પેન્શન (OPS)નો લાભ આપી દેવામાં આવશે.
5. વિધવા અને આશ્રિત 'પુત્રવધૂ'ને પણ મળશે ફેમિલી પેન્શન
બેઠકમાં વધુ એક મોટો સામાજિક અને માનવીય મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. કર્મચારી સંગઠને માંગ કરી કે 'પરિવાર'ની સરકારી વ્યાખ્યામાં ફેરફાર કરવામાં આવે અને જો કોઈ કર્મચારીના પુત્રનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હોય, તો તેની આશ્રિત અને વિધવા પુત્રવધૂ (Daughter-in-law)ને પણ ફેમિલી પેન્શનના દાયરામાં સામેલ કરવામાં આવે.
મોટું અપડેટ: કેબિનેટ સચિવે આ ઐતિહાસિક ફેરફાર માટે 'કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગ' (DoPT)ને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ કાયદા મંત્રાલય (Ministry of Law) સાથે મળીને આ નિયમની તાત્કાલિક સમીક્ષા કરે.
NC-JCMની આ 49મી બેઠક દેશના આશરે 65 લાખથી વધુ પેન્શનરો માટે એક માઈલસ્ટોન સાબિત થવા જઈ રહી છે. 8મા પગાર પંચની રચના પહેલા જ આ 5 સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ પર કેબિનેટ સચિવનું સકારાત્મક વલણ દર્શાવે છે કે, સરકાર આ વખતે પેન્શનરોને ઘડપણની એક મોટી અને સુરક્ષિત ભેટ આપવાનું મન બનાવી ચૂકી છે.