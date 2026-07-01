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સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા ખુશખબર! જુલાઈથી DA વધવાનું નક્કી? સામે આવ્યું આ મોટું અપડેટ

DA Hike July 2026: જુલાઈ 2026થી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની અપેક્ષાઓ વધુ તીવ્ર બની છે કારણ કે મે 2026 માટે AICPI-IW ડેટા 150.8 પર પહોંચી ગયો છે. ચાલો DA વધારા પાછળનું સંપૂર્ણ ગણિત સમજીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 01, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:00 PM IST
સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા ખુશખબર! જુલાઈથી DA વધવાનું નક્કી? સામે આવ્યું આ મોટું અપડેટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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