/સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટા ખુશખબર! જુલાઈથી DA વધવાનું નક્કી? સામે આવ્યું આ મોટું અપડેટ

DA Hike July 2026: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી અથવા પેન્શનર છો, તો તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. જુલાઈ 2026થી મોંઘવારી ભથ્થા (DA) વધારા અંગે નવી આશા જાગી છે. લેબર બ્યુરોએ મે 2026 માટે AICPI-IW (ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ) બહાર પાડ્યું છે, જે વધીને 150.8 પર પહોંચી ગયું છે. આ સૂચકાંકને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે DA અને પેન્શનરો માટે DR (મોંઘવારી રાહત) નક્કી કરવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ આધાર માનવામાં આવે છે. હવે બધાની નજર જૂન 2026ના અંતિમ ડેટા અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી અનુગામી મંજૂરી પર છે.
આશરે 3 ટકાનો DA વધારો
મે 2026માં AICPI-IW ઇન્ડેક્સ 149.9થી વધીને 150.8 થયો, જે 0.9 પોઈન્ટનો વધારો દર્શાવે છે. આને સતત વધતા ફુગાવાનો સંકેત પણ માનવામાં આવે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે જો જૂન 2026માં પણ આ જ રીતે ઇન્ડેક્સ વધે છે, તો કર્મચારીઓ માટે DA જુલાઈ 2026થી આશરે 3 ટકા વધી શકે છે. જો કે, અંતિમ નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર અને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની મંજૂરી પછી જ લેવામાં આવશે.
3%ની સંભાવના આટલી ઊંચી કેમ છે?
ખરેખર, 7મા પગાર પંચ હેઠળ, DAની ગણતરી પાછલા 12 મહિનાના સરેરાશ AICPI-IWના આધારે કરવામાં આવે છે. વર્તમાન અંદાજ મુજબ, જુલાઈ 2025થી જૂન 2026 સુધીનો સરેરાશ ઇન્ડેક્સ આશરે 148.63 રહેવાની શક્યતા છે. DAની ગણતરી આ સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે છે. જો જૂન 2026નો અંદાજિત ઇન્ડેક્સ 151.7 હોય, તો કુલ ડીએ વધારો આશરે 3.7 ટકા હશે. જો કે, સરકાર સામાન્ય રીતે અંતિમ આંકડાને પૂર્ણ કરે છે, તેથી વાસ્તવિક વધારો 3 ટકા થવાની શક્યતા વધુ હોય છે.
DA ગણતરી ફોર્મ્યુલા
DA ગણતરી ફોર્મ્યુલા પણ નિશ્ચિત છે. DA ટકાવારી પાછલા 12 મહિનાના AICPI-IW સરેરાશને 2.88 વડે ગુણાકાર કરીને નિશ્ચિત ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને ગણવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે દર મહિને જાહેર થતો AICPI-IW ડેટા સરકારી કર્મચારીઓ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ વખતે પણ, મે મહિનાના ડેટાએ કર્મચારીઓની અપેક્ષાઓને મજબૂત બનાવી છે.
વાર્ષિક ફુગાવાનો દર 4.72 ટકા
મે 2026ના ડેટામાં બીજો એક મહત્વપૂર્ણ તારણો બહાર આવ્યો. વાર્ષિક ફુગાવાનો દર (વર્ષ-દર-વર્ષ ફુગાવો) મે 2025માં 2.93 ટકાની સરખામણીમાં 4.72 ટકા થયો છે, જેનો અર્થ છે કે એક વર્ષમાં ફુગાવો નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. ખાદ્યપદાર્થો, ઇંધણ, કપડાં અને અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારાએ AICPI-IW સૂચકાંક પર સીધી અસર કરી છે.
જુલાઈ 2026થી DA કેટલો વધશે?
જો કે, જુલાઈ 2026થી DAમાં કેટલો વધારો થશે તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જૂન 2026 માટે AICPI-IW ડેટા હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. આ અંતિમ આંકડો સમગ્ર 12 મહિનાનો સરેરાશ નક્કી કરશે. ત્યારબાદ નાણા મંત્રાલય એક દરખાસ્ત તૈયાર કરશે, અને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની મંજૂરી મળ્યા પછી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.