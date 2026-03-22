8મા પગાર પંચ પહેલા આ સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી ખુશખબર, ભથ્થામાં 25% વધારાની જાહેરાત

ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Railway Employees: રેલવે કર્મચારીઓ માટે રાહતના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નાણા મંત્રાલયે રનિંગ સ્ટાફ માટે કિલોમીટર એલાઉન્સ (KMA)માં 25% વધારાને મંજૂરી આપી દીધી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 22, 2026, 04:05 PM IST
  • રેલવે કર્મચારીઓ માટે કિલોમીટર એલાઉન્સમાં 25%ના તોતિંગ વધારાને મંજૂરી
  • રેલવે કર્મચારીઓની માસિક આવકમાં થશે મોટો વધારો
  • મોંઘવારી ભથ્થું 50% થતા હવે કિલોમીટર એલાઉન્સમાં પણ 25% વધારો

8th Pay Commission: રેલવે કર્મચારીઓ માટે રાહતના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નાણા મંત્રાલયે રનિંગ સ્ટાફ માટે કિલોમીટર એલાઉન્સ (KMA)માં 25% વધારાને મંજૂરી આપી દીધી છે. રેલવે કર્મચારીઓ માટે આ એક મોટી જીત સમાન છે. જો કે, હજુ રેલવે અને નાણા મંત્રાલય તરફથી આ અંગેનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન જાહેર કરવાનું બાકી છે, પરંતુ આ સમાચારથી કર્મચારીઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. માનવામાં આવે છે કે, આ નિર્ણયનો લાભ દેશભરના લાખો રેલવે કર્મચારીઓને મળશે, ખાસ કરીને લોકો પાયલટ, ગાર્ડ અને ટ્રેન સંચાલન સાથે જોડાયેલા સ્ટાફને તેનો ફાયદો મળશે.

શું છે વિગત?
આ નિર્ણયની પુષ્ટિ 'ઓલ ઇન્ડિયા રેલવેમેન ફેડરેશન' (AIRF)ના મહાસચિવ શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ કરી છે. તેમણે તેને કર્મચારીઓ માટે મોટી સિદ્ધિ ગણાવી અને કહ્યું કે, આ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી માંગ અને સતત પ્રયત્નોનું પરિણામ છે. મિશ્રાના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં જ રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને નાણા મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથેની બેઠકોમાં આ મુદ્દો મુખ્યત્વે ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ આ મંજૂરી મળી શકી છે.

શું છે કિલોમીટર એલાઉન્સ (KMA)?
હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે કિલોમીટર એલાઉન્સ એટલે કે KMA શું હોય છે? રેલવેના રનિંગ સ્ટાફ જેવા કે લોકો પાયલટ અને ગાર્ડને સામાન્ય TA/DA મળતું નથી. તેમની કમાણીનો મોટો હિસ્સો એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તેઓ ફરજ દરમિયાન કેટલું અંતર કાપે છે. એટલે કે, જેટલા વધારે કિલોમીટર તેટલી વધારે કમાણી. આ સાથે એક લઘુત્તમ ગેરંટી સિસ્ટમ પણ હોય છે, જેથી ઓછું અંતર કાપવા પર પણ નક્કી કરેલ લઘુત્તમ ચુકવણી મળી જાય છે.

આવક પર સીધી અસર
આ 25% વધારાની સીધી અસર કર્મચારીઓની માસિક આવક પર પડશે. જો કે, આ લાભ દરેક કર્મચારી માટે અલગ-અલગ હશે, કારણ કે તે તેમની ડ્યુટીના કિલોમીટર પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈ કર્મચારી અત્યારે KMA તરીકે 10,000 રૂપિયા કમાઈ રહ્યો છે, તો વધારા પછી આ રકમ વધીને લગભગ 12,500 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.

ખાસ વાત એ છે કે, આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે 8મા પગાર પંચ અંગેની ચર્ચાઓ તેજ બની છે. આવી સ્થિતિમાં KMAમાં આ વધારો આવનારા મોટા બદલાવનો સંકેત પણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. શિવ ગોપાલ મિશ્રાના જણાવ્યા અનુસાર, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 50% સુધી પહોંચે છે, ત્યારે નિયમો અનુસાર ઘણા ભથ્થાઓમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. આ વધારાને પણ તે જ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

આ નિર્ણય રેલવે કર્મચારીઓ માટે રાહત અને આશા બન્ને લઈને આવ્યો છે. આવનારા સમયમાં જો 8મું પગાર પંચ લાગુ થાય છે, તો પગાર અને ભથ્થામાં હજુ પણ મોટા બદલાવ જોવા મળી શકે છે. હાલ પૂરતું KMAમાં વધારાએ કર્મચારીઓના ચહેરા પર સ્મિત લાવી દીધું છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

8th Pay CommissionKilometer Allowance HikeKMA 25 Percent Increase8મું પગાર પંચકિલોમીટર એલાઉન્સ વધારો

