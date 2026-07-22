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એક જ દિવસમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઉછાળો, હવે શું રહેશે ટ્રેન્ડ? એક્સપર્ટ આપી રહ્યા છે આ સલાહ

Expert Advice on Gold Silver Price: સવારના કારોબારમાં MCX પર સોનાના વાયદાના ભાવ 1%થી વધુ ઉછળીને 1,44,500 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામને પાર થયા, જ્યારે ચાંદીના ભાવ પણ 1 ટકાથી વધુ વધીને 2,26,350 રૂપિયા પ્રતિ કિલોને પાર થયા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:31 AM IST
એક જ દિવસમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઉછાળો, હવે શું રહેશે ટ્રેન્ડ? એક્સપર્ટ આપી રહ્યા છે આ સલાહ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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