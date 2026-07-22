/એક જ દિવસમાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઉછાળો, હવે શું રહેશે ટ્રેન્ડ? એક્સપર્ટ આપી રહ્યા છે આ સલાહ

Expert Advice on Gold Silver Price: આજે સોના અને ચાંદીના ભાવ વધી રહ્યા છે. બુધવાર, 22 જુલાઈ, 2026ના રોજ MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. MCX સોનાના વાયદામાં સવારના કારોબારમાં 1% થી વધુ એટલે કે ₹1,600 નો વધારો થયો અને તે ₹1,44,500 પ્રતિ 10 ગ્રામની ઉપર પહોંચી ગયો. ચાંદીના ભાવમાં પણ 1% થી વધુનો વધારો થયો, જે ₹2,550 વધીને ₹2,26,350 પ્રતિ કિલોગ્રામની સપાટીને પાર કરી ગયો.
પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં, MCX પર ઓગસ્ટ સોનાના વાયદામાં 1% થી વધુનો વધારો નોંધાયો હતો, જ્યારે સપ્ટેમ્બર ચાંદીના વાયદામાં લગભગ 2.5% નો વધારો થયો હતો.
કેમ વધી રહ્યા છે સોના અને ચાંદીના ભાવ
યુએસ બજારની અસર
સ્થાનિક સોનાના ભાવ યુએસ બજારના વલણોથી પ્રભાવિત હતા, જ્યાં સોનું લગભગ બે અઠવાડિયાના હાઈ લેવલે પહોંચ્યું હતું. યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે તાજેતરમાં થયેલી ઉથલપાથલ બાદ, રોકાણકારોએ નીચા ભાવે ખરીદી કરી, જેનાથી સોના અને ચાંદીને ટેકો મળ્યો છે.
આ સંઘર્ષને કારણે ફુગાવામાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની આશંકા ફરી જાગી છે, જેના કારણે યુએસ સેન્ટ્રલ બેંકને વ્યાજ દરમાં તીવ્ર વધારો કરવાની ફરજ પડી છે.
યુએસ હુમલાઓ અને ઈરાનની ચેતવણી:
અહેવાલો અનુસાર, યુએસ સૈન્યએ સતત 11મી રાત્રે ઈરાન પર હુમલા શરૂ કર્યા. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે યુએસ ટૂંક સમયમાં પિકાક્સ માઉન્ટેનની આસપાસના વિસ્તારને નિશાન બનાવશે. ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે આ યુએસ હુમલો યુદ્ધને વધુ તીવ્ર બનાવશે અને વોશિંગ્ટનના પ્રાદેશિક સાથીઓ પર મોટા પાયે હુમલાઓ શરૂ કરી શકે છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ:
બેન્ચમાર્ક, બ્રેન્ટ ક્રૂડ, 1%થી વધુ વધીને પ્રતિ બેરલ $92થી ઉપર વેપાર થયો.
સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરો કે દૂર રહો?
માસ્ટર કેપિટલ સર્વિસીસના મુખ્ય સંશોધન વિશ્લેષક રવિ સિંહના મતે, મજબૂત યુએસ ડોલર અને ઉચ્ચ ટ્રેઝરી ઉપજ છતાં સોનું સમર્થન પ્રાપ્ત છે. આનું કારણ એ છે કે હોર્મુઝ નજીક નવા હુમલાઓ અને કાળા સમુદ્ર ક્ષેત્રમાં સતત હુમલાઓએ વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠા અંગે નવી ચિંતાઓ ઉભી કરી છે.
ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવે 28-29 જુલાઈના રોજ FOMC બેઠક પહેલા ફુગાવાની ચિંતાઓ જીવંત રાખી છે. આ બેઠકમાં, રોકાણકારો ફેડની નીતિ જાહેરાત અને વ્યાજ દરોની દિશા નક્કી કરવા માટે ચેરમેન કેવિન વોર્શની ટિપ્પણીઓ પર નજર રાખશે.
સોના અને ચાંદી માટે મુખ્ય લેવલ
રવિ સિંહે નોંધ્યું હતું કે ₹140,000 ની નજીક સપોર્ટ મળ્યા પછી MCX સોનું સુધર્યું છે, જેના કારણે ભાવ તાજેતરના નીચા સ્તરેથી પાછા ફરવામાં મદદ મળી છે. જ્યાં સુધી ભાવ ₹140,000 થી ઉપર રહેશે, ત્યાં સુધી વેચાણનું નવું દબાણ મર્યાદિત રહેવાની શક્યતા છે.
ઉપર તરફ, ₹144,200 ની નજીક 21-દિવસનો EMA પ્રથમ મુખ્ય અવરોધ તરીકે કાર્ય કરશે, અને આ સ્તરથી ઉપર સતત પકડ ટૂંકા ગાળાના દૃષ્ટિકોણને સુધારી શકે છે.
બીજી તરફ, પૃથ્વીફિનમાર્ટ કોમોડિટી રિસર્ચના મનોજ કુમાર જૈને જણાવ્યું હતું કે MCX સોનાને ₹1,42,000 અને ₹1,41,400 પર સપોર્ટ છે અને ₹1,44,000 અને ₹1,45,500 પર પ્રતિકાર છે. બીજી તરફ, ચાંદીને રૂ. 221600 અને રૂ. 218800 પર સપોર્ટ અને રૂ. 226000 અને રૂ. 228800 પર પ્રતિકાર છે.
તેમણે સૂચન કર્યું કે વેપારીઓએ તેમની લાંબી પોઝિશન પર સ્ટોપ લોસનો અંદાજ લગાવવો જોઈએ અને સોના માટે રૂ. 144400થી 145500 અને ચાંદી માટે રૂ. 227000થી રૂ. 230000ની રેન્જમાં નફો બુક કરવો જોઈએ.