Gold Rate Today: એક ઝટકે સોના ચાંદીના ભાવમાં મોટો વધારો, અમદાવાદ-વડોદરા સહિત શહેરોમાં શું છે ભાવ? જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Gold Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સોનું અઢી હજાર જેટલું અને ચાંદી 9 હજાર જેટલી મોંઘી થઈ છે. શેરબજારમાં પણ આજે ફુલ ગુલાબી તેજી જોવા મળી. જો તમે સોનું ચાંદી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ આજના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
- શેર બજાર બાદ હવે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ મોટો ઉછાળો
- રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંને ઉછળ્યા જ્યારે વાયદા બજારમાં ચાંદી સામાન્ય ઘટાડા સાથે જોવા મળી
- હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું ચાંદી ઘણા સસ્તા, ચેક કરી લો
નવા મહિનાના પહેલા દિવસે આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ધરખમ વધારો જોવા મળ્યો છે. એકબાજુ જ્યાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક નિવેદનથી શેર બજારમાં બંપર તેજી જોવા મળી ત્યાં સોનું અને ચાંદી પણ ઉછળતા જોવા મળ્યા છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં સોનાના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે વાયદા બજારમાં ચાંદી પછડાઈ છે પરંતુ રિટેલ બજારમાં ઉછળી છે. જો તમે લેવાનું વિચારતા હોવ તો આજના ભાવ ખાસ ચેક કરો.
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે બપોરે 1.20 વાગ્યાની આસપાસ 10 ગ્રામ વાયદાનું સોનું 0.96 ટકા વધારા સાથે 152204 પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 0.25 ટકા ઘટીને 240300 આસપાસ જોવા મળી છે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન્સ એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની સત્તાવાર વેબસાઈટ IBJA ડોટ કોમના ભાવ જોઈએ તો આજે જાહેર થયેલા લેટેસ્ટ રેટ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું આજે 2836 રૂપિયા ચડીને 149569 પર પહોંચ્યું છે જે છેલ્લે 146733 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે 22 કેરેટ સોનું 2598 રૂપિયા વધીને 137005 પર જોવા મળ્યું છે. જે છેલ્લે 134407 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. ચાંદીમાં પણ આજે વધારો જોવા મળ્યો છે. એક કિલો ચાંદી 9348 રૂપિયા ઉછળીને 239483 પર પહોંચી છે જે છેલ્લે 230135 પર બંધ થઈ હતી.
અત્રે નોંધનીય છે કે IBJAના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર સવાર અને સાંજે જાહેર થાય છે. તેના ભાવ દેશભરમા માન્ય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) April 1, 2026
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા
આજે ભાવમાં આટલો મોટો ઉછાળો આવ્યો હોવા છતાં સોનું અને ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ ઘણા સસ્તા છે.
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (IBJA)
- 24 કેરેટ સોનું - 1,76,121 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદી- 3,85,933 રૂપિયા
લેટેસ્ટ ભાવ
- 24 કેરેટ સોનું - 1,49,569 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદી- 2,39,483 રૂપિયા
ભાવની સરખામણી કરીએ તો રિટેલ બજારમાં 24 કેરેટ સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 176121 હતો અને હાલ 149569 છે એટલે કે સોનું હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 26552 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 385933 રૂપિયા છે અને હાલનો ભાવ 239483 રૂપિયા છે એટલેકે ઓલટાઈમ હાઈ ભાવથી હજુ પણ ચાંદી 146450 રૂપિયા સસ્તી છે.
