ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

જેનો ડર હતો એ જ થઈ રહ્યું છે ! હવે આ મોટી કંપની 6000 કર્મચારીઓની કરશે છટણી

દુનિયાભરમાં ફેલાયેલા ડર ધીમે ધીમે સાચો પડતો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. HPએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. કંપની 6,000 કર્મચારીઓને છટણી કરશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:38 PM IST

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દુનિયા જેનાથી ડરી રહી હતી તે ધીમે ધીમે સાચું લાગી રહ્યું છે. કંપનીઓ ઝડપથી તેમના વર્કફોર્સમાં ઘટાડો કરી રહી છે અને AIનો સમાવેશ કરી રહી છે. હવે ટેક જાયન્ટ HPએ મોટી છટણીની જાહેરાત કરી છે. તે 2028 સુધીમાં 6,000 કર્મચારીઓને છટણી કરશે.

HP Inc 2028 સુધીમાં વૈશ્વિક સ્તરે 6,000 નોકરીઓ ઘટાડશે કારણ કે તે કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને ખર્ચ ઘટાડવા માટે AI પર તેના ભારને બમણું કરશે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલું કામગીરીને સ્વચાલિત કરવા, ગ્રાહક સપોર્ટ સુધારવા અને AI દ્વારા ઉત્પાદન વિકાસને વેગ આપવાના વ્યાપક પ્રયાસનો એક ભાગ છે.

CEO એનરિક લોરેસે જણાવ્યું હતું કે છટણી ઉત્પાદન વિકાસ, આંતરિક કામગીરી અને ગ્રાહક સપોર્ટમાં સામેલ ટીમોને અસર કરશે. લોરેસે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે આશા છે કે આ પહેલથી ત્રણ વર્ષમાં કુલ 1 બિલિયન ડોલરની બચત થશે. કંપનીની જાહેરાત બાદ પાલો આલ્ટો સ્થિત ટેક કંપનીના શેર ટ્રેડિંગ દરમિયાન 5.5% ઘટ્યા હતા.

કંપનીએ ફેબ્રુઆરીમાં પણ કર્મચારીઓને છટણી કરી હતી

આ પગલું ફેબ્રુઆરીમાં છટણીના અગાઉના રાઉન્ડ પર આધારિત છે, જ્યારે HPએ ચાલુ પુનર્ગઠન યોજનાના ભાગરૂપે 1,000થી 2,000 કર્મચારીઓને છટણી કરી હતી. AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વધતી માંગને કારણે કંપની ઘટક ખર્ચમાં વધારો કરી રહી છે.

મોર્ગન સ્ટેનલીએ આપી ચેતવણી 

મોર્ગન સ્ટેનલીના વિશ્લેષકોએ ચેતવણી આપી છે કે મેમરી ચિપના ભાવમાં વૈશ્વિક વધારો - ખાસ કરીને ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી (DRAM) અને NAND - HP, Dell અને Acer જેવી PC કંપનીઓના નફામાં ઘટાડો કરી શકે છે, જેના કારણે કંપની આ તૈયારીઓ કરી રહી છે.

