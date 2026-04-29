8th Pay Commission: 8મું પગાર પંચની બંધ બારણે યોજાઈ મોટી બેઠક, JCMએ જણાવ્યું શું ઈચ્છે છે કર્મચારીઓ
8th Pay Commission Meeting: આજે દિલ્હીમાં 8માં પગાર પંચની એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ. જેમાં સંગઠનો દ્વારા પંચ સમક્ષ કર્મચારીઓનો પક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો. બેઠકમાં પગાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, ઈન્ક્રીમેન્ટ અને HRA જેવા મહત્વના મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા.
- દિલ્હીમાં સરકાર અને JCM વચ્ચે હાઈ-લેવલ બેઠક
- 8માં પગાર પંચની દોઢ કલાક ચાલેલી બેઠક સકારાત્મક રહી
- HRA અને ભથ્થાઓ ત્રણ ગણા કરવા રજૂઆત
8th Pay Commission Metting Details: 8માં પગાર પંચ અને JCM (જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી) વચ્ચે આજે દિલ્હીમાં સવારે 11 વાગ્યે એક મોટી બેઠક યોજાઈ. આ બેઠક અંદાજે દોઢ કલાક સુધી ચાલી હતી. આ બેઠકમાં પંચના અધ્યક્ષ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠક દરમિયાન પગાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને બેઝિક પે જેવા વિષયો પર ગંભીર ચર્ચા કરવામાં આવી. JCM દ્વારા અનેક મોટી માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, 28 થી 30 એપ્રિલ દરમિયાન દિલ્હીમાં 8માં પગાર પંચની મોટી બેઠકો ચાલી રહી છે, જેમાં પંચ અલગ-અલગ હિતધારકો સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે.
પ્રથમ વખત યોજાઈ ઔપચારિક મીટિંગ
NC-JCM તરફથી શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ આ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું કે, "આજે દિલ્હીમાં ચંદ્રલોક બિલ્ડિંગ સ્થિત 8માં પગાર પંચની ઓફિસમાં નેશનલ કાઉન્સિલ JCM (સ્ટાફ સાઇડ)ની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થઈને લગભગ દોઢ કલાક સુધી ચાલી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ બેઠકમાં કર્મચારીઓના મેમોરેન્ડમ સાથે જોડાયેલા તમામ મુખ્ય મુદ્દાઓ મજબૂતીથી રજૂ કરવાની સાથે જ ઘણા અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર પણ વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી, જે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના હિત સાથે જોડાયાલે છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ વાતચીત સકારાત્મક અને સહયોગપૂર્ણ વાતાવરણમાં થઈ હતી અને પંચે તેમની વાતોને ગંભીરતાથી સાંભળી છે. NC-JCM રેલવે, ડિફેન્સ, સિવિલ સર્વિસિસ, ઇન્કમ ટેક્સ, પોસ્ટલ અને ઓડિટ સહિતના અંદાજે 36 લાખ સરકારી કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
શું છે મુખ્ય માંગણીઓ?
ઇન્ડિયા ટુડેના રિપોર્ટ અનુસાર, પંચ સમક્ષ ઘણી મોટી માંગણીઓ રાખવામાં આવી છે.
1. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર: 3.83 કરવામાં આવે.
2. લઘુત્તમ બેઝિક પે: 69,000 રૂપિયા કરવામાં આવે.
3. જૂની પેન્શન યોજના (OPS): ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે.
શું કરવામાં આવી સૌથી મોટી ડિમાન્ડ?
સૌથી મોટી માંગ પગારની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિને લઈને કરવામાં આવી છે. શિવ ગોપાલ મિશ્રાએ કહ્યું કે, "પહેલા ગણતરીમાં પુરુષને 1 યુનિટ અને મહિલાને 0.8 યુનિટ માનવામાં આવે છે, જે લિંગ ભેદભાવ દર્શાવે છે. આ બિલકુલ સ્વીકાર્ય નથી." તેમણે માંગ કરી છે કે, બાળકો અને માતા-પિતાને પણ એક યુનિટ તરીકે ગણવા જોઈએ.
HRA અને ઈન્ક્રીમેન્ટમાં વધારો કરવામાં આવે
ઈન્ડિયા ટુડેના રિપોર્ટ અનુસાર, સ્ટાફ સાઈડ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, વાર્ષિક ઈન્ક્રીમેન્ટ (Annual Increment)ને 3 ટકાથી વધારીને 6 ટકા કરી દેવું જોઈએ. આ ઉપરાંત HRA, ટ્રાન્સપોર્ટ અને અન્ય ભથ્થાઓમાં પણ ત્રણ ગણો વધારો કરવામાં આવે.
શું દર 5 વર્ષે પગાર પંચ આવશે?
બેઠકમાં એ મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો કે, અત્યારે પગાર પંચ દર 10 વર્ષે આવે છે, જ્યારે બેન્કિંગ અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં દર 5 વર્ષે પગાર સુધારણા (Salary Revision) થાય છે. 10 વર્ષનો સમયગાળો ઘણો લાંબો હોવાથી તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
