Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /પેટ્રોલ-ડીઝલ પર સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, અચાનક વધાર્યો આ ટેક્સ, જાણો ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા?

પેટ્રોલ-ડીઝલ પર સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, અચાનક વધાર્યો આ ટેક્સ, જાણો ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા?

ઈરાન અને અમેરિકામાં નવેસરથી યુદ્ધના નગારા વાગવાથી હવે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. જેની અસર અન્ય દેશોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. ભારત સરકારે ગુરુવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર લાગતા ટેક્સમાં એક મોટો બદલાવ કર્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:02 AM IST
પેટ્રોલ-ડીઝલ પર સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, અચાનક વધાર્યો આ ટેક્સ, જાણો ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા?
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CM રેખા ગુપ્તાએ લોન્ચ કર્યું કોમનવેલ્થ ટેબલ ટેનિસનું મેસ્કોટ 'મયૂર', 27 જુલાઈથી શરૂ
mayur mascot10 min ago
2
fifa world cup 202627 min ago
3
fifa world cup 202653 min ago
4
Ahmedabad police1 hr ago
5
Rath Yatra 20261 hr ago