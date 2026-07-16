/પેટ્રોલ-ડીઝલ પર સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય, અચાનક વધાર્યો આ ટેક્સ, જાણો ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા?

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વળી પાછો જે તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે તેના કારણે મિડલ ઈસ્ટમાં સ્થિતિ તંગ બની છે. નવેસરથી શરૂ થયેલા આ યુદ્ધે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આગ લગાડી છે અને ભાવમાં ઉછાળાના વચ્ચે ભારત સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર મોટો નિર્ણય લીધો છે. મોદી સરકારે ડીઝલ અને હવાઈ ઈંધણ (ATF)ની એક્સપોર્ટ પર લાગતા વિન્ડફોલ ટેક્સમાં તોતિંગ વધારો કર્યો છે. જેમાં 7 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી વધારો કરાયો છે. સરકાર તરફથી બહાર પડેલા આદેશમાં કહેવાયું છે કે ટેક્સ વધારવાનો આ નિર્ણય ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આવેલા ઉછાળાના કારણે લેવાયો છે.
હવે કેટલો લાગશે ટેક્સ?
રોયટર્સના રિપોર્ટ મુજબ સરકારે ડીઝલની નિકાસ પર અત્યાર સુધી લાગૂ ટેક્સને 8.5 રૂપિયા પ્રતિ લીટરથી વધારીને સીધો 15.5 રૂપિયા પ્રતિ લીટર કર્યો છે. જ્યારે એવિએશન ટર્બાઈન ફ્યૂલ પર આ વિન્ડફોલ ટેક્સ 7.5 રૂપિયા પ્રતિ લીટરથી વધારીને હવે 14.5 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી કરી નાખ્યો છે. ટેક્સના આ વધેલા ભાવ ગુરુવાર 16 જુલાઈથી લાગૂ થઈ ગયા છે. જો કે પેટ્રોલ પર લાગતા વિન્ડફોલ ટેક્સમાં કાપ મૂકાયો છે અને તે 4 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી ઘટાડાયો છે.
હાલમાં જ ઘટાડો હતો આ ટેક્સ
આ અગાઉ પણ અનેકવાર વૈશ્વિક સ્થિતિ ચિંતાજનક થતા અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજીના પગલે સરકાર આવા નિર્ણય લઈ ચૂકી છે. જુલાઈમાં જ્યારે અમેરિકા-ઈરાનમાં યુદ્ધની સ્થિતિ ઠંડી પડી હતી ત્યારે સરકારે પેટ્રોલના એક્સપોર્ટ પર વિન્ડફોલ ટેક્સ વધાર્યો જ્યારે ડીઝલ અને ATF પર ઘટાડ્યો હતો. હવે 16 જુલાઈથી તેને ફરી વધારવામાં આવ્યો છે.
સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર શું પડશે અસર?
પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર ટેક્સ હાઈકનો આ નિર્ણય શું સામાન્ય માણસ માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર કરશે? તો તેનો જવાબ છે. ના. કારણ કે વિન્ડફોલ ટેક્સ સરકાર દ્વારા કોઈ કંપની કે ઉદ્યોગ પર લગાવવામાં આવતો વધારાનો ટેક્સ હોય છે જેનો હેતુ ઘરેલુ બજારમાં ઈંધણની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે અને નિકાસકારોને આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોનો વધુ ફાયદો ઉઠાવતા રોકવાનો છે. એટલે કે એ સ્પષ્ટ છે કે આ નિર્ણયથી દેશની અંદર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો નહીં થાય.
આજે શું છે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16