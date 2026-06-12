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HSD: ડીઝલ પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે એક વ્યક્તિને કેટલા લીટર ડીઝલ મળશે? તે ખાસ જાણો 

મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ ઘટવાની જગ્યાએ વધી રહ્યો છે,  હોર્મુઝ પર ફરી ગંભીર સંકટ તોળાયું છે ત્યારે ગેસ અને પેટ્રોલ-ડીઝલ મામલે ફરી ચિંતાઓ જોવા મળી રહી છે. આ બધા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે હાઈ સ્પીડ ડીઝલ પર મોટો નિર્ણય લીધો છે જે ગ્રાહકોએ જાણવું જરૂરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 12, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:36 AM IST
HSD: ડીઝલ પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે એક વ્યક્તિને કેટલા લીટર ડીઝલ મળશે? તે ખાસ જાણો 
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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