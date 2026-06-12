/HSD: ડીઝલ પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે એક વ્યક્તિને કેટલા લીટર ડીઝલ મળશે? તે ખાસ જાણો 

એક બાજુ જ્યાં મિડલ ઈસ્ટમાં વળી પાછો તણાવ વધ્યો છે અને હોર્મુઝનું સંકટ ઉછાળા મારી રહ્યું છે ત્યારે આ બધા વચ્ચે કેન્દ્રની મોદી સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. દેશમાં ડીઝલની કોઈ અછત નથી. પરંતુ ઈરાન યુદ્ધના પગલે લોકોમાં એક ડરનો માહોલ છે. આ પેનિક માહોલનો ફાયદો ઉઠાવીને અનેક લોકો કાળાબજારી કરી રહ્યા છે. જેના કારણે ડીઝલની જમાખોરી રોકવા માટે મોદી સરકાર કડક પગલાં ભરી રહી છે. પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો પુરવઠો જળવાઈ રહે અને જમાખોરી પર લગામ કસવા માટે મોદી સરકારે ડીઝલ વેચાણ પર મર્યાદા નાખી છે. હવે એક વ્યક્તિને 200 લીટરથી વધુ ડીઝલ મળશે નહીં.
કેન્દ્ર સરકારનો આદેશ
કેન્દ્ર સરકારે શુક્રવારે રિટેલ પંપો પર હાઈ સ્પીડ ડીઝલ (HSD)ના વેચાણને મર્યાદિત કરવાનો આદેશ બહાર પાડ્યો છે. નવા નિયમ મુજબ કોઈ પણ ગ્રાહક કે વાહન દીઠ એક દિવસમાં વધુમાં વધુ 200 લીટર ડીઝલ જ વેચાતું મળશે. એટલે કે હવે એક ગ્રાહકને રોજનું મહત્તમ 200 લીટર ડીઝલ જ મળી શકશે.
કેમ લેવો પડ્યો આ નિર્ણય
આ નિર્ણય અંગે સરકારનું કહેવું છે કે ડીઝલની જમાખોરી, બિનજરૂરી સ્ટોરેજ અને સંભવિત કાળાબજારીને રોકવા હેતુસર આ નિર્ણય લેવાયો છે. હાલના દિવસોમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ઈંધણની વધુ પડતી જમાખોરી અને સ્ટોક ભેગો થવાની આશંકાના પગલે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.
કોમર્શિયલ કામકાજવાળાનું શું?
સરકારી આદેશ મુજબ વ્યવસાયિક અને ઔદ્યોગિક જરૂરિયાતવાળા ગ્રાહકોએ પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે પોતાની અધિકૃત સુવિધાઓ, ડેપો કે નિર્ધારિત પંપો પરથી જ ઈંધણ ખરીદવું પડશે. મોટા પાયે ઈંધણ ખરીદનારા ગ્રાહકો રિટલ નેટવર્ક પર વધારાનો દબાણ ન પાડે એ સુનિશ્ચિત કરવા આ નિર્ણય લેવાયો ચે.
આદેશમાં વધુ વિગતો
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ એક હંગામી વ્યવસ્થા છે અને તે 90 દિવસ સુધી લાગૂ રહેશે. જરૂર પડ્યે સ્થિતિની સમીક્ષા કરીને ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે. સંબધિત ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓ અને પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોને આદેશનું કડકાઈથી પાલન કરવાના નિર્દેશ અપાયા છે.
સરકારનું માનવું છે કે આ પગલાંથી સામાન્ય ગ્રાહકોને, પરિવહન સેવાઓ, કૃષિ ક્ષેત્ર અને અન્ય જરૂરી સેવાઓ માટે ડીઝલની નિયમિત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળશે. જો મોટા પાયે ઈંધણની ખરીદી અને સ્ટોરેજ પર નિયંત્રણ નહીં રખાય તો કેટલાક સેકટરોમાં કૃત્રિમ અછત ઊભી થવાનું જોખમ વધી શકે છે.
સમાચારનો ટૂંક સાર...
1. મોદી સરકારનો હાઈ સ્પીડ ડીઝલ પર મોટો નિર્ણય. રિટેલ પેટ્રોલ પંપો પર વેચાણ પર મર્યાદા મૂકી.
2. પ્રતિ ગ્રાહક રોજ મહત્તમ 200 લીટર ડીઝલ જ મળશે.
3. વ્યવસાયિક ગ્રાહકોએ પેટ્રોલ અને ડીઝલ અધિકૃત સુવિધાઓ/પંપો પાસેથી લેવાનું રહેશે.
4. સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલની જમાખોરી અને કાળા બજારી રોકવા માટે આ નિર્ણય લીધો.
5. આ આદેશ હાલ હંગામી સ્તરે છે અને 90 દિવસ સુધી પ્રભાવી રહેશે.
6. ઓઈલ કંપનીઓ અને પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોને નિયમોનો કડકાઈથી પાલન કરવાનો આદેશ અપાયો છે.