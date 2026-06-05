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સવાર સવારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો, શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ઘટશે ભાવ? આજનો ભાવ જાણો

Petrol Price In Ahmedabad: મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ સ્થપાવવાની આશા વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ અંગે વાતચીત ચાલુ છે અને બીજી બાજુ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ થવાની આશાને પગલે ક્રૂડ પર અસર જોવા રહી છે. આજે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 05, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:48 AM IST
સવાર સવારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો, શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ઘટશે ભાવ? આજનો ભાવ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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