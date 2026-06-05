/સવાર સવારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો, શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ઘટશે ભાવ? આજનો ભાવ જાણો

મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવના પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. એક બાજુ જ્યાં યુદ્ધવિરામ ચાલું છે અને અમેરિકા તથા ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ પર વાત ચાલુ છે ત્યાં બીજી બાજુ ટ્રમ્પે પીએમ મોદીના ફરી એકવાર વખાણ કરી નાખ્યા છે. ટ્રમ્પે કરેલા આ વખાણ કેન્દ્રીય મંત્રી પીયુષ ગોયલના નિવેદન બાદ કરાયા છે જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ વિશે 99 ટકા વાતો ફાઈનલ થઈ ગઈ છે. આ બંને ડેવલપમેન્ટની અસર ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર જોવા મળી રહી છે. જેના પરણામે શુક્રવારે સવાલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો કે ટ્રમ્પ તરફથી કાલે ઈરાનને ફરીથી ધમકાવવામાં પણ આવ્યું હતું.
ક્રૂડ ઓઈલના ઘટ્યા ભાવ
ટ્રેડ ડીલ પર બની રહેલા પોઝિટિવ માહોલ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં શુક્રવારે સવારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. રાહતની વાત એટલા માટે પણ છે કારણ કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ છેલ્લા કેટલાક સમયથી 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ નીચે જોવા મળી રહ્યા છે. શુક્રવારે સવારે બ્રેન્ડ ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ તૂટીને 95 ડોલર પ્રતિ બેરલ નજીક પહોંચી ગયો. આ દરમિયાન WTI ક્રૂડના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે અને તે તૂટીને 92.69 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જો સમજૂતી થઈ જશે તો ત્યારબાદ ક્રૂડ ઓઈલનો સપ્લાય બહાલ થવાની આશામાં ભાવ ઘટી રહ્યા છે.
અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શું છે સ્થિતિ?
અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે 28 ફેબ્રુઆરીથી ચાલી રહેલા મિડલ ઈસ્ટ સંઘર્ષની અસર વૈશ્વિક બજાર પર ખુબ પડી છે. ઈઝરાયેલ તરફથી કરાયેલા હુમલા પહેલા ક્રૂડનો ભાવ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતો. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમેરિકા અને વચ્ચે વધતા તણાવને પગલે તે ચડીને રેકોર્ડ 125 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો હતો. બંને પક્ષો વચ્ચે સીઝફાયર દરમિયાન ચાલી રહેલી વાતચીતે ગ્લોબલ માર્કેટને રાહત આપી છે. સમગ્ર વિશ્વને એવી આશા છે કે આ વાર્તાથી કોઈને કોઈ નક્કર સમાધાન ચોક્કસ આવશે. આ કારણસર વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમાઈ જોવા મળી રહી છે.
ભારતમાં વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ
ઓઈલ કંપનીઓએ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઉથલપાથલને પગલે જે સ્થિતિ સર્જાઈ તેનો બોજો લાંબા સમય સુધી તો જનતા પર ન નાખ્યો પરંતુ સતત વધતા નુકસાનને કારણે આખરે કંપનીઓએ ઘરેલુ બજારમાં ઈંધણના ભાવ વધારા માટે મજબૂર થવું પડ્યું હતું. દુનિયામાં પેટ્રોલ ડીઝલના વધતા ભાવ વચ્ચે ઘરેલુ ઓઈલ કંપનીઓએ પણ 15મેથી લઈને 25 મે સુધીમાં ચાર વખત પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધાર્યા. જેના કારણે બંનેમાં લગભગ 7 રૂપિયા જેટલો વધારો થઈ ગયો. આજે ઘરેલુ બજારમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો જોવા મળ્યો નથી.
ક્યારે કેટલા વધ્યા ભાવ?
આજના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.