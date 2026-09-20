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બેંકના ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર! 28થી 30 સપ્ટેમ્બર રહેશે હડતાળ, 5 દિવસ કામકાજ ઠપ્પ

Bank Strike: આ બેંકે 28થી 30 સપ્ટેમ્બરે પ્રસ્તાવિત બેંક હડતાળ અંગે ગ્રાહકોને માહિતી આપી છે. હડતાળના બે દિવસ પહેલા રજા છે, જેના કારણે પાંચ દિવસ માટે બેંક બંધ રહેવાની શક્યતા છે. ચાલો જાણીએ કે કયા કાર્યો પહેલા પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે અને કઈ સેવાઓ ઓનલાઈન મળી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:55 PM IST
બેંકના ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર! 28થી 30 સપ્ટેમ્બર રહેશે હડતાળ, 5 દિવસ કામકાજ ઠપ્પ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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