/બેંકના ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર! 28થી 30 સપ્ટેમ્બર રહેશે હડતાળ, 5 દિવસ કામકાજ ઠપ્પ

Bank Strike: જો તમારે કોઈ મહત્વપૂર્ણ બેંકનું કામ પૂર્ણ કરવા માટે બ્રાન્ચમાં જવાની જરૂર હોય, તો તેને મુલતવી રાખવું મોંઘુ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે SBI (સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા)એ 28થી 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી પ્રસ્તાવિત દેશવ્યાપી બેંક હડતાળ અંગે ગ્રાહકોને એક માહિતી આપી છે. બેંકે સલાહ આપી છે કે બ્રાન્ચ અથવા બેંક કર્મચારીઓની સહાયની જરૂર હોય તેવા કોઈપણ કાર્ય હડતાળ પહેલાં પૂર્ણ કરવા જોઈએ. ચાલો આ હડતાળના મુખ્ય મુદ્દાઓ વિશે જાણીએ.
હકીકતમાં, UFBU (યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ)એ 28થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસની હડતાળનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. અગાઉ, UFBUએ 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક દિવસની દેશવ્યાપી હડતાળનું પણ એલાન કર્યું હતું. યુનિયન ફોરમે 26 ઓક્ટોબરથી સતત હડતાળનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. તેથી, ગ્રાહકોને આગામી દિવસોમાં બેંકિંગ સેવાઓમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
26 સપ્ટેમ્બર પહેલા કામ પુરૂ કરો
SBIની સલાહ ખાસ કરીને એવા ગ્રાહકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જેમનું બેંકિંગ કાર્ય ઓનલાઈન પૂર્ણ થઈ શકતું નથી. દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા, ચેક-સંબંધિત ચોક્કસ પ્રક્રિયાઓ કરવા અથવા અન્ય કર્મચારી-સહાયિત કાર્યો કરવા માટે તમારે બ્રાન્ચની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડી શકે છે. હડતાળ દરમિયાન કર્મચારીઓની ભાગીદારીના આધારે, સામાન્ય બ્રાન્ચ કામગીરી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તેથી, આવા કાર્યો અગાઉથી પૂર્ણ કરવા સારા રહેશે.
જો કે, SBIએ જણાવ્યું છે કે હડતાળ દરમિયાન આવશ્યક બેંકિંગ સેવાઓ પૂરી પાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ નથી કે બધી બેંકિંગ સેવાઓ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. જો કે, શાખા-આધારિત સેવાઓમાં વિલંબ અથવા વિક્ષેપની શક્યતા હોઈ શકે છે.
ATM, ADWM અને CSP સહાય પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખશે
જો હડતાળ દરમિયાન રોકડની જરૂર હોય, તો ગ્રાહકો ATM અને ADWM (ઓટોમેટેડ ડિપોઝિટ અને ઉપાડ મશીનો)નો ઉપયોગ કરી શકે છે. વધુમાં, CSP (ગ્રાહક સેવા બિંદુઓ)નો ઉપયોગ અન્ય ઉપલબ્ધ સેવાઓ માટે કરી શકાય છે. દૈનિક ડિજિટલ બેંકિંગ કાર્યો માટે, SBI ગ્રાહકોને ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, YONO, મોબાઇલ બેંકિંગ અને UPIનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપે છે. આ સેવાઓ બ્રાન્ચની મુલાકાત લીધા વિના નાણાં ટ્રાન્સફર, ચુકવણી અને અન્ય સામાન્ય વ્યવહારો માટે પરવાનગી આપે છે.
26થી 30 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે આપણે શા માટે ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ?
આ હડતાળનો સમય ગ્રાહકો માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે 26 અને 27 સપ્ટેમ્બર વીકેંડ છે. ત્યારબાદ 28, 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરે પ્રસ્તાવિત હડતાળ છે. 26થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી સતત પાંચ દિવસ સુધી સામાન્ય સપ્તાહના દિવસે બ્રાન્ચમાં પ્રવેશ ઉપલબ્ધ નહીં હોય. તેથી, બ્રાન્ચ સંબંધિત કામ ધરાવતા ગ્રાહકોને 26 સપ્ટેમ્બર પહેલાં તે પૂર્ણ કરવાનું વધુ અનુકૂળ લાગશે.
આ સમાચારનું સૌથી મહત્વનું પાસું એ છે કે SBI ગ્રાહકોને હડતાળ વિશે માત્ર જાણ જ નથી કરી રહી, પરંતુ તેમને અગાઉથી નક્કી કરવાની તક પણ આપી રહી છે કે બ્રાન્ચમાં કયા કાર્યો પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે અને કયા કાર્યો ATM, CSP અથવા ડિજિટલ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ કરી શકાય છે.