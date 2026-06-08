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લોન લેનારાઓ માટે મોટા સમાચાર, RBI લાવી રહી છે નવા નિયમો, 62% લોન અરજદારો પર સંકટ ! જાણો

CIBIL Score New Rule: એક્સપર્ટના મતે, નવા નિયમો અમલમાં આવ્યા પછી, ગ્રાહકો પાસેથી ઊંચા વ્યાજ દર વસૂલ કરી શકે છે જેઓ વધુ ડિફોલ્ટ જોખમનો સામનો કરે છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 08, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:04 PM IST
લોન લેનારાઓ માટે મોટા સમાચાર, RBI લાવી રહી છે નવા નિયમો, 62% લોન અરજદારો પર સંકટ ! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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