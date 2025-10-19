Prev
દિવાળી પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, સરકાર આપશે 60 દિવસનું બોનસ

Central Govt Employees: તમને જણાવી દઈએ કે સરકારનું આ પગલું કર્મચારીઓની મહેનતને તો ઓળખે છે જ, સાથે સાથે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન તેમને આર્થિક રાહત પણ આપે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 19, 2025, 02:07 PM IST

Central Govt Employees: દિવાળી પહેલા, કેન્દ્ર સરકારે તેના કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભેટની જાહેરાત કરી છે. સંદેશાવ્યવહાર મંત્રાલયના ટપાલ વિભાગે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે ઉત્પાદકતા-સંલગ્ન બોનસની જાહેરાત કરતો એક સત્તાવાર આદેશ જાહેર કર્યો છે. આદેશ અનુસાર, ટપાલ કર્મચારીઓને 60 દિવસના પગાર જેટલું બોનસ મળશે. આ સરકારી પગલું કર્મચારીઓની મહેનતને ઓળખે છે અને તહેવારોની મોસમ દરમિયાન તેમને નાણાકીય રાહત પૂરી પાડે છે.

કયા કર્મચારીઓને આ બોનસ મળશે?

ટપાલ વિભાગના આદેશ મુજબ, આ બોનસ નીચેના વર્ગના કર્મચારીઓને આપવામાં આવશે:

1. નિયમિત કર્મચારીઓ—ગ્રુપ C, મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS), અને નોન-ગેઝેટેડ ગ્રુપ B કર્મચારીઓ.

2. ગ્રામીણ ડાક સેવકો—જેઓ નિયમિત રીતે કાર્યરત છે.

3. કામચલાઉ અને પૂર્ણ-સમયના કેઝ્યુઅલ કર્મચારીઓ.

આ ઉપરાંત, જે કર્મચારીઓ 31 માર્ચ, 2025 પછી નિવૃત્ત થયા છે, રાજીનામું આપ્યું છે અથવા ડેપ્યુટેશન પર ગયા છે, તેઓ પણ આ બોનસ માટે પાત્ર રહેશે. આદેશમાં જણાવાયું છે કે સંબંધિત જોગવાઈઓ મુજબ આવા તમામ કર્મચારીઓને ઉત્પાદકતા-સંલગ્ન બોનસ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

બોનસની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવશે?

પોસ્ટ વિભાગે બોનસની ગણતરી માટે એક સ્પષ્ટ સૂત્ર પણ પ્રદાન કર્યું છે. નિયમિત કર્મચારીઓ માટે જેમા

બોનસ = (સરેરાશ પગાર × 60 દિવસ ÷ 30.4). જોકે, બોનસની ગણતરી માટે મહત્તમ પગાર મર્યાદા 7,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ નક્કી કરવામાં આવી છે.

ગ્રામીણ ડાક સેવકો (GDS) માટે -

બોનસ તેમના સમય સંબંધિત સાતત્ય ભથ્થા (TRCA) અને મોંઘવારી ભથ્થાના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.

કામચલાઉ અથવા પૂર્ણ-સમયના કેઝ્યુઅલ કામદારો માટે -

તેમને તેમના અંદાજિત 1,200 પગાર રૂપિયાના આધારે એડ-હોક બોનસ આપવામાં આવશે.

સેવા છોડનારા કર્મચારીઓને પણ લાભ મળશે.

આ આદેશમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે 31 માર્ચ, 2025 પછી નિવૃત્ત થનારા, રાજીનામું આપનારા અથવા વિભાગમાંથી ટ્રાન્સફર થયેલા કર્મચારીઓને પણ પ્રમાણસર બોનસ આપવામાં આવશે.

 

