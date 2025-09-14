8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, દિવાળી પહેલા થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત
8th Pay Commission: આ દિવાળી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખૂબ જ ખાસ બની શકે છે. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો કેન્દ્ર સરકાર તેમને બે મોટી ભેટ આપી શકે છે.
8th Pay Commission: એવી ચર્ચા છે કે સરકાર 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી શકે છે, આ સાથે, મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાની જાહેરાત થવાની સંભાવના છે. આ નિર્ણયોનો સીધો લાભ લગભગ 1.2 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને થશે.
મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો થવાની ધારણા
વર્તમાન DA: હાલમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 55% મોંઘવારી ભથ્થું મળી રહ્યું છે.
સંભવિત વધારો: મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ વર્ષના બીજા ભાગમાં તેમાં 3%નો વધારો થઈ શકે છે.
નિયમો: 7મા પગાર પંચના નિયમો અનુસાર, સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થાની સમીક્ષા કરે છે.
8મા પગાર પંચ પર નજર
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી 8મા પગાર પંચની રચનાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં તેની રચનાનો સંકેત આપ્યો હતો, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ક્યારે જાહેરાત કરી શકાય છે: હવે એવું માનવામાં આવે છે કે ઓક્ટોબર 2025માં દિવાળી પહેલા કમિશનની રચના અંગે જાહેરાત કરી શકાય છે.
વધતું દબાણ: પગાર પંચની રચના અંગે સરકાર પર દબાણ સતત વધી રહ્યું છે. ઓલ ઈન્ડિયા રેલ્વે એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIRF) જેવા સંગઠનોએ તો ચેતવણી પણ આપી છે કે જો આ અંગે ટૂંક સમયમાં પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.
