Prev
Next

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, દિવાળી પહેલા થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત

8th Pay Commission: આ દિવાળી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખૂબ જ ખાસ બની શકે છે. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો કેન્દ્ર સરકાર તેમને બે મોટી ભેટ આપી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:39 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, દિવાળી પહેલા થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત

8th Pay Commission: એવી ચર્ચા છે કે સરકાર 8મા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી શકે છે, આ સાથે, મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાની જાહેરાત થવાની સંભાવના છે. આ નિર્ણયોનો સીધો લાભ લગભગ 1.2 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને થશે.

મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો થવાની ધારણા

Add Zee News as a Preferred Source

વર્તમાન DA: હાલમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 55% મોંઘવારી ભથ્થું મળી રહ્યું છે.

સંભવિત વધારો: મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ વર્ષના બીજા ભાગમાં તેમાં 3%નો વધારો થઈ શકે છે.

નિયમો: 7મા પગાર પંચના નિયમો અનુસાર, સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થાની સમીક્ષા કરે છે.

8મા પગાર પંચ પર નજર

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી 8મા પગાર પંચની રચનાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં તેની રચનાનો સંકેત આપ્યો હતો, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરવામાં આવી નથી.

ક્યારે જાહેરાત કરી શકાય છે: હવે એવું માનવામાં આવે છે કે ઓક્ટોબર 2025માં દિવાળી પહેલા કમિશનની રચના અંગે જાહેરાત કરી શકાય છે.

વધતું દબાણ: પગાર પંચની રચના અંગે સરકાર પર દબાણ સતત વધી રહ્યું છે. ઓલ ઈન્ડિયા રેલ્વે એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIRF) જેવા સંગઠનોએ તો ચેતવણી પણ આપી છે કે જો આ અંગે ટૂંક સમયમાં પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
8th Pay Commission Update 2025DA hike of central employees8th Pay Commission news in Gujaratida hike central government employeesPay Commission news before DiwaliCentral Pensioners Pay Commission UpdateGujarati NewsBusiness News

Trending news