કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, એપ્રિલમાં થઈ શકે છે DA વધારાની જાહેરાત! 3 મહિનાનું એરિયર પણ મળશે

DA Hike: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ વર્ષ 2026 ના પ્રથમ છ મહિના એટલે કે જાન્યુઆરીથી જૂન સુધીના DAની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 58% DA મળી રહ્યું છે. જાન્યુઆરી 2026થી DAમાં અંદાજે 2 થી 3%ના વધારાની અપેક્ષા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:35 PM IST
  • કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને એપ્રિલમાં મળી શકે છે ડબલ ભેટ
  • જો કે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં કોરોના કાળ જેવો ડર જોવા મળી રહ્યો છે
  • 18 મહિનાના એરિયરની જેમ શું આ વખતે પણ DA અટકશે?

DA Hike: કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના DA (મોંઘવારી ભથ્થુ)ની રાહ જોઈ રહ્યા છે. વર્ષના ત્રણ મહિના વીતી ગયા હોવા છતાં પણ સરકારે આ અંગે કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. અત્યાર સુધીની પેટર્નને જોઈએ તો હોળીની આસપાસ DA પર નિર્ણય આવી જતો હતો, પરંતુ સતત થઈ રહેલા વિલંબને કારણે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મનમાં અનેક વાતો ચાલી રહી છે. તેમને ડર એ વાતનો છે કે, સરકાર ક્યાંક કોરોના કાળની જેમ ફરી એકવાર મોંઘવારી ભથ્થાનો વધારો 'ફ્રીઝ' ન કરી દે. જો કે, સરકાર તરફથી આ અંગે કોઈ સંકેત આપવામાં આવ્યા નથી કે કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય લેવાયો નથી. ચાલો જાણીએ કે, કોરોના સમયગાળા દરમિયાન DAનું શું થયું હતું અને હવે ક્યારે વધારો થવાની અપેક્ષા છે.

કોરોના કાળમાં શું થયું હતું?
કોરોના કાળ (2020-21) દરમિયાન સરકારે આર્થિક સ્થિતિનો હવાલો આપીને દોઢ વર્ષ માટે DA ફ્રીઝ કરી દીધું હતું. આ DA ત્રણ હપ્તા (જાન્યુઆરી 2020, જુલાઈ 2020 અને જાન્યુઆરી 2021)માં કુલ 18 મહિના માટેનું હતું. એટલે કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના DAમાં 18 મહિના સુધી કોઈપણ પ્રકારનો બદલાવ કરવામાં આવ્યો ન હતો. કર્મચારી યુનિયનોએ અનેકવાર તેની માંગ કરી, પરંતુ સરકારે નાણાકીય કારણોસર ઇનકાર કર્યો.

ફરી એકવાર ડર કેમ લાગી રહ્યો છે?
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ-અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધના કારણે વૈશ્વિક સ્તરે સ્થિતિ ખરાબ બની છે, જેની અસર ભારતીય અર્થતંત્ર પર પડવાની આશંકા છે. ત્રણ મહિના વીતી ગયા હોવા છતાં પણ DA પર નિર્ણય ન આવતા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો ડર વધી ગયો છે. જો ક, સરકાર તરફથી આવો કોઈ સંકેત આપવામાં આવ્યો નથી. નોંધનીય છે કે, 8મા પગાર પંચ દરમિયાન આ પહેલીવાર હશે જ્યારે સરકાર DA અંગે નિર્ણય લેશે. 7માં પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ પૂરો થઈ ગયો છે. આવી સ્થિતિમાં વિલંબનું મુખ્ય કારણ 7માં પગાર પંચની સમાપ્તિ અને 8માં પગાર પંચની શરૂઆત બતાવવામાં આવી રહ્યું છે.

જાન્યુઆરીથી જૂન સુધીના DAની રાહ
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ વર્ષ 2026ના પ્રથમ છ મહિના એટલે કે જાન્યુઆરીથી જૂન સુધીના DAની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 58% DA મળી રહ્યું છે. જાન્યુઆરી 2026થી DAમાં અંદાજે 2 થી 3%ના વધારાની અપેક્ષા છે. આવી સ્થિતિમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું DA વધીને 60% અથવા 61% થઈ જશે.

સામાન્ય રીતે આ જાહેરાત માર્ચમાં હોળીની આસપાસ થઈ જાય છે, પરંતુ આ વખતે કેબિનેટે માર્ચમાં કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. હવે એપ્રિલ 2026માં જાહેરાત થવાની શક્યતા છે. જો DA એપ્રિલમાં જાહેર થાય છે, તો કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચનું એરિયર પણ મળશે. જે એપ્રિલના પગાર સાથે જમા થશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

