કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર! એપ્રિલમાં થઈ શકે છે DA વધારાની જાહેરાત, 2% કે 3% થઈ શકે છે વધારો

DA Updates: જાન્યુઆરી 2026ના DA (મોંઘવારી ભથ્થા)ની જાહેરાત હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, એપ્રિલ મહિનામાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે DAની જાહેરાત થઈ શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:54 PM IST
8th Pay Commission: જાન્યુઆરી 2026ના DAની રાહ જોઈ રહેલા કર્મચારીઓને એપ્રિલ મહિનામાં મોટા સમાચાર મળી શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, સરકાર તરફથી DA પર નિર્ણય આગામી દિવસોમાં લેવામાં આવી શકે છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આતુરતાથી તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

DAની જાહેરાતમાં કેમ વિલંબ થઈ રહ્યો છે?
7મું પગાર પંચ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. ટેકનિકલ રીતે હવે 8મું પગાર પંચ પ્રભાવી થઈ ચૂક્યું છે. DAમાં વિલંબનું એક કારણ આ પણ માનવામાં આવે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, સરકારમાં અત્યારે DA ફોર્મ્યુલા પર ચર્ચા ચાલી રહી છે, જેના કારણે વિલંબ થવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. જો કે, હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી.

કર્મચારીઓને કેટલું DA મળશે?
વર્તમાન સમયમાં DA 58 ટકા છે. જો સરકાર દ્વારા 2 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે, તો તે 60 ટકા થઈ જશે. બીજી તરફ જો 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે, તો તે 61 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. કેટલાક રિપોર્ટ્સમાં 2 ટકા વધારાની વાત સામે આવી રહી છે, જ્યારે કેટલાકમાં 3 ટકા વધારાની ચર્ચા છે. આ અંગેની સત્તાવાર માહિતી કેબિનેટ મિટિંગની મંજૂરી બાદ જ જાણવા મળશે.

અગાઉ ક્યારે મળતું હતું DA?
સામાન્ય રીતે સરકાર દ્વારા જાન્યુઆરી અને જુલાઈ મહિનામાં DA આપવામાં આવે છે. સરકાર જાન્યુઆરીના DAની જાહેરાત હોળીના સમયે અને જુલાઈના DAની જાહેરાત દિવાળી પર કરતી આવી છે. પરંતુ આ વખતે સરકારે હોળી પર જાહેરાત કરી નથી. ત્યારબાદ એવી આશા હતી કે, માર્ચના અંત સુધીમાં જાહેરાત થઈ જશે, પરંતુ તેમ પણ થયું નહીં. હવે એપ્રિલમાં DAની જાહેરાત થાય તેવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
 

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

