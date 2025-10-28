Prev
કેન્દ્રીય કર્મચારી માટે મોટા સમાચાર ! સરકારે 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી, જાણો ક્યારે થશે લાગુ

8th Pay Commission:  કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી છે. સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. તેનો કાર્યભાર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર અને અન્ય લાભોની તપાસ કરવાનો અને તેમાં જરૂરી ફેરફારો કરવાની ભલામણ કરવાનો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 28, 2025, 03:53 PM IST

8th Pay Commission: આ પંચ 18 મહિનાની અંદર તેની ભલામણો રજૂ કરશે. આનાથી આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને 6.9 મિલિયન પેન્શનરોને ફાયદો થશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આજે યોજાયેલી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં આ અંગેના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સરકારે જાન્યુઆરીમાં 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી હતી પરંતુ હવે તેની રચનાને મંજૂરી આપી છે.

પંકજ જૈન સભ્ય-સચિવ રહેશે

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ માટે સંદર્ભની શરતોને મંજૂરી આપી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ અધ્યક્ષ રહેશે. IIM બેંગ્લોરના પ્રોફેસર પુલક ઘોષ પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય હશે. હાલમાં પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સચિવ પંકજ જૈન સભ્ય-સચિવ રહેશે.

18 મહિનાની અંદર તેની ભલામણો રજૂ કરશે

8મું કેન્દ્રીય પગાર પંચ એક કામચલાઉ સંસ્થા હશે. તે તેની રચનાની તારીખથી 18 મહિનાની અંદર તેની ભલામણો રજૂ કરશે. આયોગમાં એક અધ્યક્ષ, એક અંશકાલિક સભ્ય અને એક સભ્ય-સચિવ હશે. જો જરૂરી હોય તો, આયોગ તેની ભલામણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી પણ કોઈપણ બાબત પર તેનો અહેવાલ રજૂ કરી શકે છે. એપ્રિલ 2027 સુધીમાં ભલામણો આપવાની કહેવામાં આવ્યું છે એટલે લાગુ થવામાં જાન્યુઆરી 2028 આવી શકે છે.

આયોગ તેની ભલામણો કરતી વખતે નીચેના પરિબળોને ધ્યાનમાં લેશે:

  • દેશની આર્થિક પરિસ્થિતિ અને નાણાકીય શિસ્તની જરૂરિયાત.
  • વિકાસ કાર્ય અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે પૂરતા સંસાધનો ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ.
  • ભંડોળ વિનાની બિન-ફાળો આપતી પેન્શન યોજનાઓનો ખર્ચ.
  • રાજ્ય સરકારના ખજાના પર ભલામણોની સંભવિત અસર, કારણ કે રાજ્ય સરકારો ઘણીવાર આ ભલામણોને કેટલાક ફેરફારો સાથે અપનાવે છે.
  • કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો અને ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓના પગાર, લાભો અને વર્તમાન કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ.

8મું કેન્દ્રીય પગાર પંચ શું છે?

કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના સમયાંતરે કરવામાં આવે છે. તેનું કાર્ય કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર માળખા, નિવૃત્તિ પછીના લાભો અને અન્ય સેવા શરતો સંબંધિત મુદ્દાઓની તપાસ કરવાનું છે. ત્યારબાદ તે જરૂરી ફેરફારો અંગે ભલામણો કરે છે. સામાન્ય રીતે, પગાર પંચની ભલામણો દર દસ વર્ષે લાગુ કરવામાં આવે છે. તે મુજબ, 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થવાની અપેક્ષા છે. 

સરકારે જાન્યુઆરી 2025માં 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી. તેનું કામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર અને અન્ય લાભોમાં જરૂરી ફેરફારોની તપાસ કરવાનું અને ભલામણો કરવાનું છે.

