/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 રહેશે તો કેટલો વધશે બેઝિક પગાર? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

8th Pay Commission latest Updates: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ પાસેથી મોટી આશા છે. પંચના રિપોર્ટના આધારે જ પગાર પંચ સેલરી વગેરે અંગે નિર્ણય લેશે. સભ્યો સાથેની મિટિંગ દરમિયાન કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ સાથે જોડાયેલા સંગઠનોએ જે એક વાત પર સૌથી વધુ ભાર મૂક્યો છે તે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. કેટલાક સંગઠનોએ 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર રાખવાની માંગ કરી છે. જો આવું થશે તો કર્મચારીઓનો બેઝિક પે 18,000 રૂપિયાથી વધીને 69,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. નોંધનીય છે કે, પગાર પંચ તરફથી અત્યાર સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અથવા તો મિનિમમ બેસિક પેને લઈને કોઈ પણ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
ફેમિલી યુનિટ વધારવાની માંગ
સ્ટાફ સાઇડ એનસી-જેસીએમે પંચ પાસે જે માંગ કરી છે તે અનુસાર, હાલના ફેમિલી યુનિટને વધારવામાં આવે. વર્તમાન સમયમાં પંચ ફેમિલી યુનિટ 3 માને છે. તેને વધારીને 5 કરવાની માંગ સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવી છે.
જે પ્રસ્તાવ આપવામાં આવ્યો છે તે અનુસાર, 1 યુનિટ કર્મચારીને માનવામાં આવે. પત્નીને 0.8 યુનિટ, બે બાળકોને 0.6-0.6 યુનિટ માનવામાં આવે. માતા-પિતા અથવા તો સાસુ-સસરાને પણ ફેમિલી યુનિટમાં જોડવામાં આવે. તેમના માટે 0.8 યુનિટ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ બધું મળીને કુલ 5.2 યુનિટ થાય છે.
પગાર પંચ સતત કરી રહ્યું છે મીટિંગ
8મું પગાર પંચ દિલ્હી, લખનૌ, જમ્મુ-કાશ્મીર, ઓડિશાની સાથે-સાથ અન્યસ્થાનો પર મિટિંગ કરી ચૂક્યું છે. હવે પંચના આગામી તબક્કાની બેઠક શરૂ થવા જઈ રહી છે. 7 અને 10 ઓગસ્ટે 8મા પગાર પંચની મિટિંગ દિલ્હીમાં પ્રસ્તાવિત છે. આ મિટિંગમાં ભાગ લેવા માટે 31 જુલાઈ 2026 સુધી અરજી કરવાની હતી.
ચેન્નાઈમાં 7 અને 8 સપ્ટેમ્બરે પગાર પંચની મિટિંગ યોજાશે. આ મિટિંગમાં સમય લેવા માટે સંગઠનોએ 18 ઓગસ્ટ કે તે પહેલાં અરજી કરવી પડશે. 9 સપ્ટેમ્બરે પુડુચેરીમાં મિટિંગ થશે. આ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે 18 ઓગસ્ટ કે તે પહેલાં સમય લઈ લેવો પડશે.
આ પછી ચંદીગઢમાં મિટિંગ થશે. અહીં 16-18 સપ્ટેમ્બર સુધી મિટિંગ ચાલશે. સંગઠનો પાસે 25 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય અરજી માટે છે. નોંધનીય છે કે, મુંબઈ કે મહારાષ્ટ્ર ઝોન માટે અત્યાર સુધી તારીખની જાહેરાત થઈ નથી.
8મા પગાર પંચની રચના ગત વર્ષે નવેમ્બરમાં થઈ હતી. આ પંચ પાસે કુલ 18 મહિનાનો સમય છે. આ દરમિયાન તેમણે પોતાનો રિપોર્ટ જમા કરવાનો રહેશે.