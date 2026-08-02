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કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 રહેશે તો કેટલો વધશે બેઝિક પગાર? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

8th Pay Commission latest Updates: 8મું પગાર પંચ જો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર રાખે છે તો બેઝિક પે 18,000 રૂપિયાથી વધીને 69,000 થઈ શકે છે. ફેમિલી યુનિટ 5 કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 02, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:59 PM IST
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 રહેશે તો કેટલો વધશે બેઝિક પગાર? સામે આવ્યું મોટું અપડેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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