કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, DAનું ક્યારે થશે એલાન, આવી ગયું નવું અપડેટ

7th Pay Commission: સરકારી પગાર અને પેન્શનમાં DA અને DR એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. તેમનો હેતુ ફુગાવાની અસર ઘટાડવાનો અને ખરીદ શક્તિ જાળવવાનો છે. સરકાર વર્ષમાં બે વાર (જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં) તેમની સમીક્ષા કરે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:51 AM IST

7th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં વધારાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે, સરકાર કર્મચારીઓને વધતી મોંઘવારીથી રાહત આપવા માટે તહેવારોની મોસમની આસપાસ આ વધારાની જાહેરાત કરે છે. જો કે, આ વખતે સૂચનામાં વિલંબ થયો છે, જેના કારણે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં ઉત્સુકતા વધુ વધી છે.

સંભવિત કેબિનેટ બેઠક અને DA/DR જાહેરાત

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ વર્ષે DA/DR વધારા અંગે કેબિનેટ બેઠક ઓક્ટોબરના મધ્યમાં યોજાવાની ધારણા છે. નિષ્ણાતોનો અંદાજ છે કે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન કર્મચારીઓને રાહત આપવા માટે દિવાળી પહેલાં આ વધારાની જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. કેટલાક મીડિયા અહેવાલો એવું પણ સૂચવે છે કે દરમાં 3%નો વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી DA/DR દર 55% થી વધીને 58% થઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો નવો દર જુલાઈ 2025થી અમલમાં આવશે, અને પાછલા સમયગાળાના બાકી રહેલા પગારને ડિસેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરના પગારમાં પણ ઉમેરી શકાય છે.

DA અને DR શું છે?

DA અને DR સરકારી પગાર અને પેન્શનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તેમનો હેતુ ફુગાવાની અસર ઘટાડવાનો અને ખરીદ શક્તિ જાળવવાનો છે. સરકાર વર્ષમાં બે વાર (જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં) તેમની સમીક્ષા કરે છે. પરિણામે, દર છ મહિને કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની આવક પર સીધી અસર પડે છે.

છેલ્લો વધારો શું હતો?

માર્ચ 2025માં, કેન્દ્ર સરકારે DA અને DRમાં 2% નો વધારો કર્યો છે, જે 1 જાન્યુઆરી, 2025થી અમલમાં આવ્યો. આ વધારાથી દર 55% થયો. તે સમયે, જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધીના બાકી રહેલા પગાર પણ સમયસર ચૂકવવામાં આવતા હતા, જેનાથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને રાહત મળી હતી.

પગાર કેટલો વધશે?

જો આ વર્ષે પગારમાં 3%નો વધારો થાય છે, તો 7મા પગાર પંચ હેઠળ 18,000 રૂપિયાનો લઘુત્તમ મૂળ પગાર મેળવતા કર્મચારીની માસિક આવકમાં આશરે 540 રૂપિયાનો વધારો થશે, જેનાથી તેમનો કુલ પગાર 28,440 રૂપિયા થશે. દરમિયાન, 9,000 રૂપિયાનું લઘુત્તમ પેન્શન મેળવતા પેન્શનરોના પેન્શનમાં 270 રૂપિયાનો વધારો થશે, જેનાથી તેમનો કુલ પગાર 14,220 રૂપિયા થશે. આ જ કારણ છે કે દિવાળી પહેલા આવી રહેલી આ જાહેરાત કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

