કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર, પગારમાં થઈ શકે છે ઐતિહાસિક વધારો, જાણો

8th Pay Commission Latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને છેલ્લા થોડા સમયથી અસંતોષ છે, હવે તેઓ કહી રહ્યા છે કે એક નાનો વધારો નહીં, પરંતુ ઈતિહાસનો સૌથી મોટો પગાર વધારો અને પેન્શન વધારો કરવામાં આવે. યુનિયનો પણ તેને લઈને પોતાનો અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:39 PM IST

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર, પગારમાં થઈ શકે છે ઐતિહાસિક વધારો, જાણો

8th Pay Commission Latest News: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આ મોટા સમાચાર છે. 8મા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ તીવ્ર બની છે, અને આ વખતે કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓ પહેલા કરતા વધુ આક્રમક દેખાય છે. ફુગાવા, વધતા ઘરેલું ખર્ચ અને પગાર સુધારણામાં વિલંબને કારણે કર્મચારીઓમાં અસંતોષ સ્પષ્ટ છે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે હવે, માત્ર એક નાનો વધારો નહીં, પરંતુ ઇતિહાસનો સૌથી મોટો પગાર અને પેન્શન વધારો, જેથી વાસ્તવિક આવકમાં સુધારો થઈ શકે.

માંગ શું છે?

કર્મચારી સંગઠનોની મુખ્ય માંગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.0થી વધારીને 3.25 કરવાની છે. ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO)એ આ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. જો સરકાર 3.25ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને સ્વીકારે છે, તો 18,000 રૂપિયાનો વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર લગભગ 58,500 રૂપિયા સુધી વધી શકે છે. વધુમાં, કર્મચારીઓ વાર્ષિક 5 ટકાનો વધારો માંગી રહ્યા છે, જે હાલમાં ઓછો છે. યુનિયનો કહે છે કે ફુગાવાને કારણે વર્તમાન પગાર માળખું નબળું પડી ગયું છે.

આ વખતે, કર્મચારી સંગઠનો એકસમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને બદલે ગ્રેડેડ, લેવલ-વાઈઝ ફિટમેન્ટ સ્ટ્રક્ચરની માંગ કરી રહ્યા છે. આ દરખાસ્ત મુજબ, લેવલ 1થી 5 માટે 3.0, લેવલ 6થી 12 માટે 3.05થી 3.10, લેવલ 14-15 માટે 3.15 અને હાઈ લેવલ 17-18 માટે 3.25નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવું જોઈએ. કર્મચારીઓ કહે છે કે આનાથી જુનિયર અને સિનિયર કર્મચારીઓના પગારમાં સંતુલન આવશે અને લાંબા સમયથી ચાલતી વિસંગતતાઓ દૂર થશે.

જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવો

7મા પગાર પંચની તુલનામાં, તે સમયે 2.57નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં લઘુત્તમ પગાર 18,000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે આ વધારો સારો માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ હવે કર્મચારી સંગઠનો કહે છે કે ફુગાવાએ તે વધારાને સંપૂર્ણપણે ભરપાઈ કરી દીધી છે. આવી સ્થિતિમાં, 8મા પગાર પંચે વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિ અને આગામી વર્ષોની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવો જોઈએ.

આંદોલન વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે

આ દરમિયાન, કર્મચારી સંગઠનોએ સરકાર પર દબાણ વધારવા માટે 12 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ એક દિવસીય રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી છે. કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને કામદારોના સંઘે આ સંદર્ભમાં કેબિનેટ સચિવને ઔપચારિક સૂચના સુપરત કરી છે. સંગઠનોનું કહેવું છે કે જો તેમની માંગણીઓને ગંભીરતાથી લેવામાં નહીં આવે તો આંદોલન વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે. આ હડતાળ વેતન, પેન્શન, સેવા શરતો અને શ્રમ સુધારા સંબંધિત મુદ્દાઓ સાથે સંબંધિત છે.

50% DAને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવાની માંગ

કર્મચારીઓની માંગણીઓની યાદી લાંબી છે. તેમાં 50% DAને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવા, 1 જાન્યુઆરી, 2026થી 20 ટકા વચગાળાની રાહત, NPS/UPS નાબૂદ કરીને OPS પુનઃસ્થાપિત કરવા, COVID સમયગાળા દરમિયાન સ્થગિત 18 મહિનાના DAની ચુકવણી, રૂપાંતરિત પેન્શનને વહેલા પુનઃસ્થાપિત કરવા, ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી અને કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમનો અંત લાવવા જેવા મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. 

વધુમાં, લઘુત્તમ પેન્શન 9,000 રૂપિયા સુધી વધારવા, આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ પર GST દૂર કરવા અને ખાનગીકરણનો વિરોધ કરવા જેવા મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. હવે બધાની નજર તેના પર છે કે સરકાર આ માંગણીઓને કેટલી ગંભીરતાથી લેશે, કે પછી મામલો લાંબી વાટાઘાટોમાં ફસાયેલ રહેશે કે નહીં.

