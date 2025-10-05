Prev
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, CGHSમાં કર્યા મોટા ફેરફારો, 13 ઓક્ટોબરથી થશે લાગુ

Central Govt Employees: મહત્વનું છે કે અત્યાર સુધી, જૂના દરો ફક્ત કર્મચારીઓ માટે જ નહીં પરંતુ હોસ્પિટલો માટે પણ ચુકવણીની સમસ્યાઓ અને અસમાનતાઓનું કારણ બની રહ્યા હતા. નવા દરોના અમલીકરણથી સારવાર ખર્ચ અને ચુકવણી પ્રક્રિયાઓ બંનેમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 05, 2025, 03:15 PM IST

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, CGHSમાં કર્યા મોટા ફેરફારો, 13 ઓક્ટોબરથી થશે લાગુ

Central Govt Employees: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આ એક મોટી રાહત છે. મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારા બાદ, કેન્દ્ર સરકારે હવે કેન્દ્ર સરકારની આરોગ્ય યોજના (CGHS) હેઠળ એક મોટો સુધારો કર્યો છે. 3 ઓક્ટોબરના રોજ, સરકારે આશરે 2,000 તબીબી પ્રક્રિયાઓ માટે સુધારેલા પેકેજ દરોની જાહેરાત કરી હતી. આ નવા દરો 13 ઓક્ટોબર, 2025થી અમલમાં આવશે. આ સુધારાને છેલ્લા 15 વર્ષમાં સૌથી મોટો સુધારો માનવામાં આવે છે.

ખાનગી હોસ્પિટલોની ભાગીદારી વધશે

નોંધનીય છે કે અત્યાર સુધી, જૂના દરો ફક્ત કર્મચારીઓ માટે જ નહીં પરંતુ હોસ્પિટલો માટે પણ ચુકવણીની સમસ્યાઓ અને અસમાનતાઓનું કારણ બની રહ્યા હતા. નવા દરોના અમલીકરણથી સારવાર ખર્ચ અને ચુકવણી પ્રક્રિયાઓ બંનેમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. આનાથી સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સારી આરોગ્યસંભાળ સેવાઓ મળશે જ, પરંતુ ખાનગી હોસ્પિટલોની ભાગીદારી પણ વધશે, જે એકંદરે આરોગ્યસંભાળ માળખાને મજબૂત બનાવશે.

આ ફેરફારની જરૂર શા માટે પડી?

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો તરફથી એક મોટી ફરિયાદ એ હતી કે CGHS-માન્યતા પ્રાપ્ત હોસ્પિટલો ઘણીવાર રોકડ સિવાય સારવાર પૂરી કરતી નથી. દર્દીઓએ પોતે જ મોટી ચુકવણી કરવી પડતી હતી અને પછી રિફંડ માટે મહિનાઓ રાહ જોવી પડતી હતી. હોસ્પિટલોએ દલીલ કરી હતી કે સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા પેકેજ દર જૂના અને ઓછા હતા. 

વધુમાં, તેમને સમયસર ચુકવણી મળતી ન હતી. આ કારણે, હોસ્પિટલો ઘણીવાર લાભાર્થીઓને રોકડ રહિત સેવાઓ પૂરી પાડવાનું ટાળતી હતી. ઓગસ્ટ 2025માં, GENC (નેશનલ ફેડરેશન ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોયીઝ યુનિયન્સ)એ આ મુદ્દા પર સરકારને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું. તેમાં જણાવાયું હતું કે રોકડ રહિત સેવાઓનો અભાવ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો બંને માટે નાણાકીય મુશ્કેલી ઊભી કરી રહ્યો છે, જેના કારણે તેમને કટોકટીમાં પણ સારવારની સુવિધાનો ઇનકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.

નવી સુધારા યોજનામાં શું શામેલ છે?

સરકારે હવે લગભગ 2,000 તબીબી પ્રક્રિયાઓ માટે નવા પેકેજ દર નક્કી કર્યા છે. આ દરો શહેર શ્રેણી (ટાયર-1, ટાયર-2, ટાયર-3) અને હોસ્પિટલની ગુણવત્તા (જેમ કે NABH માન્યતા) પર આધારિત છે. ટાયર-2 શહેરોમાં પેકેજ દરો બેઝ રેટ કરતા 19% ઓછા હશે. ટાયર-3 શહેરોમાં પેકેજ દર બેઝ રેટ કરતા 20% ઓછા હશે. NABH-માન્યતા પ્રાપ્ત હોસ્પિટલો બેઝ રેટ પર સેવાઓ પૂરી પાડશે. NABH સિવાયની હોસ્પિટલોને 15% ઓછો દર મળશે. 200થી વધુ બેડ ધરાવતી સુપર-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલોને 15% વધુ દર મળશે.

કર્મચારીઓને કેવી રીતે ફાયદો થશે?

  • રોકડ સિવાય સારવાર સરળ બનશે: હવે પેકેજ દર વાસ્તવિક અને વાજબી હોવાથી, હોસ્પિટલો CGHS કાર્ડધારકોને ખચકાટ વિના કેશલેસ સેવાઓ પ્રદાન કરશે.
  • ખિસ્સામાંથી ખર્ચ ઓછો થશે: કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને હવે મોટી એડવાન્સ ચુકવણી કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
  • રિફંડની મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે: પૈસા હવે મહિનાઓ સુધી અટકેલા રહેશે નહીં.

central govt employees7Th pay Commission newsDA hikeCGHSGujarati Newsકેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ7મા પગાર પંચના સમાચારડીએ વધારોસીજીએચએસગુજરાતી સમાચાર

