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કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર: સરકારે આ યોજના માટેના નિયમોમાં કર્યા ફેરફાર, જાણો

CGHS Rules: સરકારે તે ભૌગોલિક શરતો દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે અગાઉ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે તેમના રહેઠાણ અથવા પોસ્ટિંગના આધારે CGHS પાત્રતાને મર્યાદિત કરતો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:28 PM IST
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર: સરકારે આ યોજના માટેના નિયમોમાં કર્યા ફેરફાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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