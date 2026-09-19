/કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર: સરકારે આ યોજના માટેના નિયમોમાં કર્યા ફેરફાર, જાણો

CGHS Rules: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી માટે આ સમાચાર ખુજ જ મહત્વના બની શકે છે. સરકારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે કેન્દ્ર સરકાર આરોગ્ય યોજના (CGHS)ના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. ચાલો વિશે ડિટેલમાં જાણીએ.
શું બદલાયું છે?
સરકારે ભૌગોલિક પ્રતિબંધ દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે અગાઉના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે તેમના રહેઠાણ અથવા પોસ્ટિંગના આધારે CGHS પાત્રતાને મર્યાદિત કરતો હતો. એક્સપર્ટ કહે છે કે અગાઉના ભૌગોલિક પ્રતિબંધોએ CGHS કવરેજના અવકાશની બહાર રહેતા અથવા પોસ્ટ કરેલા કર્મચારીઓ માટે મુશ્કેલીઓ અને સમસ્યાઓ ઊભી કરી હતી.
બદલાયેલા નિયમો આવા સંજોગોમાં પાત્ર કર્મચારીઓને CGHS પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જો તેઓ અન્ય શરતો પૂરી કરે અને નિર્ધારિત યોગદાન ચૂકવે. એકવાર આ વિકલ્પ પસંદ થઈ જાય, તો તેને બદલી શકાતો નથી. CGHS પસંદ કરતા પાત્ર કર્મચારીઓએ એક બાંયધરી પણ આપવાની રહેશે કે તેઓ અથવા તેમના પાત્ર પરિવારના સભ્યો CGHS અને કેન્દ્રીય સેવાઓ (તબીબી હાજરી) નિયમો, 1944 બંને હેઠળ તબીબી લાભોનો દાવો કરશે નહીં.
CGHS કવરેજ પહેલાથી જ CGHS કવરેજ વિસ્તારોમાં રહેતા અથવા પોસ્ટ કરેલા કર્મચારીઓ માટે ફરજિયાત રહેશે. આવા કર્મચારીઓ CS(MA) નિયમો હેઠળ લાભો પસંદ કરી શકશે નહીં.
ખોટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતી આપનારા કર્મચારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ખોટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતી આપનારા કર્મચારીઓ સામે ગંભીર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આવા કિસ્સાઓમાં, શિસ્તબદ્ધ પગલાં લેવામાં આવશે, તેમજ ખોટી રીતે મેળવેલા લાભોની વસૂલાત કરવામાં આવશે.
CGHS શું છે?
CGHSએ વર્તમાન અને નિવૃત્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને તેમના પાત્ર પરિવારના સભ્યો માટે એક સરકારી આરોગ્યસંભાળ કાર્યક્રમ છે. તે 1 જુલાઈ, 1954ના રોજ દિલ્હીમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવાનો અને કર્મચારીઓને બહારના દર્દીઓની દવાઓ માટે વળતરનો દાવો કરવામાં આવતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાનો હતો.
છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં, CGHS દિલ્હીની બહાર ઘણા શહેરોમાં વિસ્તર્યું છે અને હવે તે વેલનેસ સેન્ટરો, પોલીક્લિનિક્સ, પ્રયોગશાળાઓ અને પેનલ્ડ હોસ્પિટલો દ્વારા સેવાઓ પૂરી પાડે છે. વધુમાં, તેનો વ્યાપ લાયક પેન્શનરો અને લાભાર્થીઓની અન્ય ઘણી સિરીઝમાં વિસ્તર્યો છે. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયના 2024-25ના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, CGHS 81 શહેરોમાં વિસ્તર્યું હતું અને આશરે 46.87 લાખ લાભાર્થીઓને સેવા આપી હતી.