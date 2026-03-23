ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessકર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, નવા લેબર કોડમાં ગ્રેચ્યુઈટી કેવી રીતે અને ક્યારથી થશે લાગુ? જાણો

કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, નવા લેબર કોડમાં ગ્રેચ્યુઈટી કેવી રીતે અને ક્યારથી થશે લાગુ? જાણો

New Labour Codes 2025: નવા લેબર કોડ 2025ને લઈને કર્મચારીઓ અને કંપનીઓ વચ્ચે જે સૌથી મોટી કન્ફ્યુઝન હતું (ગ્રેચ્યુઈટી કેવી રીતે અને ક્યારથી લાગુ થશે), હવે તેના પર સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે.
 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:40 PM IST
  • નવા લેબર કોડ 2025માં ગ્રેચ્યુઈટીના નિયમો પર સરકારની મોટી સ્પષ્ટતા
  • ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી અને તારીખ પર સરકારે આપ્યો જવાબ
  • નવા લેબર કોડમાં ફિક્સ્ડ ટર્મ કર્મચારીઓને થશે મોટો ફાયદો

કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, નવા લેબર કોડમાં ગ્રેચ્યુઈટી કેવી રીતે અને ક્યારથી થશે લાગુ? જાણો

New Labour Codes 2025: નવા લેબર કોડ 2025ને લઈને કર્મચારીઓ અને કંપનીઓ વચ્ચે જે સૌથી મોટી કન્ફ્યુઝન હતું (ગ્રેચ્યુઈટી કેવી રીતે અને ક્યારથી લાગુ થશે), હવે તેના પર સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. શ્રમ મંત્રાલયે નવી FAQs જાહેર કરીને જણાવ્યું છે કે, ગ્રેચ્યુઈટીના નવા નિયમો 21 નવેમ્બર 2025થી જ લાગુ માનવામાં આવશે, નહીં કે 1 એપ્રિલ 2026થી જેવું ઘણા લોકો માની રહ્યા હતા.

સરકારે શું કહ્યું?
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ગ્રેચ્યુઈટીની નવી ગણતરી જૂના સમયગાળા પર લાગુ થશે નહીં. એટલે કે, અગાઉની નોકરીના વર્ષો માટે કોઈ નવેસરથી હિસાબ થશે નહીં. આ નિયમ માત્ર 21 નવેમ્બર 2025 પછીના સમયગાળા પર જ લાગુ થશે. સાથે જ ગ્રેચ્યુઈટીનું કેલ્ક્યુલેશન કર્મચારીની નોકરી છોડતી વખતે મળતા છેલ્લા પગાર (Last Salary)ના આધારે જ કરવામાં આવશે.

કેમ થયું હતું કન્ફ્યુઝન?
કન્ફ્યુઝન એટલા માટે થયું હતું કારણ કે લેબર કોડ 21 નવેમ્બર 2025થી અમલમાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેના ડ્રાફ્ટ નિયમો 30 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને સરકારે 1 એપ્રિલ 2026 સુધીમાં તેને સંપૂર્ણ રીતે લાગુ કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. સમયરેખાના આ તફાવતને કારણે ઘણા લોકોને લાગ્યું કે, ગ્રેચ્યુઈટી જેવા મહત્વના નિયમો એપ્રિલ 2026થી લાગુ થશે, પરંતુ હવે સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, તેની સાચી અસરકારક તારીખ નવેમ્બર 2025 જ છે.

નવા નિયમો હેઠળ, ગ્રેચ્યુઈટી હવે 'વેજની નવી વ્યાખ્યા' સાથે જોડાયેલી હશે, જે 'કોડ ઓન સોશિયલ સિક્યુરિટી' હેઠળ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેમાં માત્ર નિર્ધારિત વેજ કમ્પોનન્ટ્સ જ સામેલ થશે, જ્યારે અમુક ભથ્થાં (Allowances) અને અન્ય પેમેન્ટ્સ તેમાં ઉમેરવામાં આવશે નહીં. કોન્ટ્રાક્ટ વર્કર્સના કિસ્સામાં 5 વર્ષની સેવા પૂર્ણ થયા પછી ગ્રેચ્યુઈટી આપવાની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે.

ફિક્સ્ડ ટર્મ કર્મચારીઓ માટે બદલાવ
સૌથી મોટો બદલાવ ફિક્સ્ડ ટર્મ કર્મચારીઓ માટે આવ્યો છે. હવે જો કોઈ કર્મચારી એક વર્ષના કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ કરે છે અને તે સમયગાળો પૂર્ણ કરે છે, તો તે પણ ગ્રેચ્યુઈટી મેળવવા હકદાર બનશે. અગાઉ સામાન્ય રીતે આ માટે ઓછામાં ઓછી 5 વર્ષની નોકરી જરૂરી હતી, તેથી આ બદલાવ કર્મચારીઓ માટે મોટી રાહત માનવામાં આવે છે.

50% વેજ રૂલ અંગેની સ્થિતિ સ્પષ્ટ
આ ઉપરાંત 50% વેજ રૂલ (50% Wage Rule) અંગે પણ સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. જો કોઈ કર્મચારીના પગારમાં ભથ્થાં 50%થી વધુ હોય, તો વધારાનો હિસ્સો બેઝિક વેજમાં ઉમેરી દેવામાં આવશે, જેનાથી PF અને ગ્રેચ્યુઈટી જેવા બેનિફિટ વધી શકે છે. ઓવરટાઇમ વેજમાં સામેલ થશે, પરંતુ બોનસ, ગ્રેચ્યુઈટી અને રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ્સ તેમાં સામેલ નહીં હોય. કામના કલાકો દરરોજ 8 કલાક અને અઠવાડિયાના 48 કલાક જ રહેશે અને ઓવરટાઇમ માટે બમણું વળતર મળશે. એકંદરે સરકારે આ FAQs દ્વારા કર્મચારીઓ અને કંપનીઓ વચ્ચે ફેલાયેલી મોટી મૂંઝવણોને ઘણી હદ સુધી દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

New Labour Codes 2025Gratuity Rules 2025Labour Law Updatesનવા લેબર કોડ 2025ગ્રેચ્યુઈટીના નવા નિયમો

