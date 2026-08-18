/Today MCX Gold Silver Rates: સોનું ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! ભાવમાં ઘટાડો, ₹38,000 સુધી સસ્તું થયું છે ગોલ્ડ

Today MCX Gold Silver Rates: આજે મંગળવાર અને 18 ઓગસ્ટના રોજ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે અને નફા-બુકિંગને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. MCX પર શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં લગભગ 1 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તેલના વધતા ભાવને કારણે વિશ્વભરની મુખ્ય કેન્દ્રીય બેંકો, ખાસ કરીને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ
સવારે લગભગ 9:25 વાગ્યે, MCX પર સોનાના ભાવ 0.55 ટકા ઘટીને 1,55,090 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે. આ દરમિયાન, ચાંદી 1 ટકા ઘટીને 2,35,655 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગઈ છે.
સોનું અને ચાંદી તેમના સર્વકાલીન હાઈ લેવલથી કેટલું સસ્તું થશે?
MCXના ડેટા અનુસાર, 29 જાન્યુઆરીએ સોનાએ 193,096 રૂપિયાની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું હતું અને ત્યારથી તે 38,006 રૂપિયા ઘટ્યું છે. આ દરમિયાન, MCX ચાંદી 420,048 રૂપિયાની હાઈ લેવલએ પહોંચી ગઈ છે, અને 184,393 રૂપિયા ઘટી ગઈ છે.
ક્રુડ ઓઈલની સ્થિતિ અને ઈરાન-યુએસ યુદ્ધ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત અટકી ગઈ હોવાથી બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 91 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર પહોંચી રહ્યા છે. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલો અનુસાર, ઈરાન વધુ કઠોર વલણ અપનાવી રહ્યું છે, જ્યારે અમેરિકાએ યુદ્ધવિરામ લંબાવવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે. આનાથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ક્રુડ ઓઈલને જોખમ વધ્યું છે, જે દરેક માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
ટ્રમ્પનું નિવેદન અને મધ્ય પૂર્વમાં ખરાબ સ્થિતિ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે ફરી જણાવ્યું હતું કે, હોર્મુઝ હવે અમેરિકન વિસ્તાર છે અને યુએસનું આ વિસ્તાર પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે તેલના ભાવ આખા વર્ષ દરમિયાન ઊંચા રહ્યા છે, જેના કારણે લાંબા સમય સુધી ઊંચા ફુગાવાનું જોખમ વધ્યું છે.
સોનાને કેવી રીતે અસર કરે છે ફેડના વ્યાજ દરો
આ જોખમને કારણે, યુએસ ફેડ હાલના લેવલથી વ્યાજ દરો વધારી શકે છે. જો કે સોનાને ફુગાવા સામે રક્ષણ માનવામાં આવે છે, જ્યારે વ્યાજ દર વધે છે, ત્યારે સોના પર બોજ પડે છે, કારણ કે તે વ્યાજ-વહન કરતી સંપત્તિ નથી.
ફેડ પર નજર રાખે છે રોકાણકારો
રોકાણકારો હવે ફેડની જુલાઈ નીતિ બેઠકની મિનિટ્સ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે, જે બુધવારે જાહેર થશે. ફેડની આગામી નીતિ બેઠક 15થી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે. બજારોને અપેક્ષા છે કે ફેડ સપ્ટેમ્બરમાં દરો યથાવત રાખશે, જો કે, ઘણું બધું બદલાતી પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર રહેશે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.