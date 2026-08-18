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Today MCX Gold Silver Rates: સોનું ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! ભાવમાં ઘટાડો, ₹38,000 સુધી સસ્તું થયું છે ગોલ્ડ

Today MCX Gold Silver Rates: MCX પર સોનાનો ભાવ 0.55 ટકા ઘટીને 1,55,090 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો, જ્યારે ચાંદી 1 ટકા ઘટીને 2,35,655 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી. ચાલો જાણીએ કે આ ઘટાડા પાછળના કારણો શું છે?

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 18, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:15 PM IST
Today MCX Gold Silver Rates: સોનું ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! ભાવમાં ઘટાડો, ₹38,000 સુધી સસ્તું થયું છે ગોલ્ડ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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