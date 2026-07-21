Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ITR ભરનારા માટે મોટા સમાચાર: 31 જુલાઈ નથી ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ! જાણો નવી ડેડલાઈન

ITR ભરનારા માટે મોટા સમાચાર: 31 જુલાઈ નથી ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ! જાણો નવી ડેડલાઈન

ITR New Deadline: જો તમને આશ્ચર્ય થાય કે શું તમારા આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 જુલાઈ, 2026 છે, તો તમારે પહેલા આ અપડેટ જાણવી જોઈએ, કેટલાક ટેક્સપેયર માટે, સરકારે ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી લંબાવી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:54 PM IST
ITR ભરનારા માટે મોટા સમાચાર: 31 જુલાઈ નથી ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ! જાણો નવી ડેડલાઈન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ITR ભરનારા માટે મોટા સમાચાર: 31 જુલાઈ નથી ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ!
ITR deadlines9 min ago
2
gold13 min ago
3
Cheapest hatchback cars1 hr ago
4
leopard1 hr ago
5
Farmers Protest in Delhi1 hr ago