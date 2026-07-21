/ITR ભરનારા માટે મોટા સમાચાર: 31 જુલાઈ નથી ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ! જાણો નવી ડેડલાઈન

ITR New Deadline: જો તમે પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં એક વાર પણ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ અથવા ફ્યુચર્સ એન્ડ ઓપ્શન્સ (F&O)માં ટ્રેડ કર્યું હોય, તો તમે આ વધારાના સમય માટે પાત્ર બની શકો છો. 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધીમાં ITR ફાઇલ કરવું આવશ્યક છે.
નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (મૂલ્યાંકન વર્ષ 2026-27) માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ દરેક માટે 31 જુલાઈ નથી. જો તમારી આવકમાં વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયમાંથી થતી આવકનો સમાવેશ થાય છે અને તમારા ખાતાઓ ટેક્સ ઓડિટને આધીન નથી, તો તમે 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધીમાં તમારું ITR ફાઇલ કરી શકો છો.
નવા નિયમો અનુસાર, જો તમે આખા વર્ષ દરમિયાન ઇન્ટ્રાડે શેર ટ્રેડિંગ અથવા ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં એક પણ ટ્રેડમાં રોકાયેલા છો, તો આવકવેરા વિભાગ તમને વ્યવસાયિક આવક ધરાવતા કરદાતા માને છે. આવા કિસ્સામાં, તમારા ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 જુલાઈને બદલે 31 ઓગસ્ટ છે.
ટેક્સ નિયમો મુજબ, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાંથી નફો અથવા નુકસાનને સટ્ટાકીય વ્યવસાય આવક ગણવામાં આવે છે. આ આવક પર સામાન્ય ટેક્સ સ્લેબ હેઠળ કર લગાવવામાં આવે છે, અને નુકસાન ફક્ત સટ્ટાકીય નફા સામે સેટ ઓફ કરી શકાય છે. આ દરમિયાન, ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગમાંથી થતી આવક અથવા નુકસાનને બિન-સટ્ટાકીય વ્યવસાય આવક ગણવામાં આવે છે. શેરની ડિલિવરી ન હોવા છતાં, તેને આવકવેરા કાયદા હેઠળ વ્યવસાયિક આવક તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.
31 ઓગસ્ટ સુધીમાં કોણ ITR ફાઇલ કરી શકે છે?
ફાઇનાન્સ એક્ટ 2026 હેઠળ, જે કરદાતાઓની આવક વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયમાંથી છે અને જેમને ટેક્સ ઓડિટ કરાવવાની જરૂર નથી, તેમને 31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે, જેથી તેઓ તેમનો ITR ફાઇલ કરી શકે. આ લાભ ફક્ત વેપારીઓને જ નહીં પરંતુ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, ડોકટરો, વકીલો, આર્કિટેક્ટ્સ, એન્જિનિયરો અને સલાહકારો જેવા વ્યાવસાયિકોને પણ લાગુ પડે છે, જો તેમની આવક ટેક્સ ઓડિટ થ્રેશોલ્ડથી ઓછી હોય.
31 ઓક્ટોબર સુધીમાં તમારું ITR ફાઇલ કરી શકો છો
જો તમે ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગમાં જોડાઓ છો, તો પહેલા તમારું ટર્નઓવર નક્કી કરો. જો તમારું ટર્નઓવર ટેક્સ ઓડિટ થ્રેશોલ્ડ કરતાં વધી જાય, તો તમારે ઓડિટ કરાવવું પડશે. આવા કિસ્સાઓમાં, ITR ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ઓક્ટોબર, 2026 હશે. તેથી, એવું ન માનો કે તમને તમારો પગાર મળી રહ્યો છે, તેથી તમારી છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ છે.