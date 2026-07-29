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PF ધારકો માટે મોટા સમાચાર! હવે ક્લેમ વગર મળશે પુરા પૈસા, જાણો ક્યારે આવશે રિફંડ

EPFO Refund PF Amount: સરકારની નવી ઓટોમેટિક રિફંડ સિસ્ટમ હેઠળ, પીએફ સબ્સ્ક્રાઇબર્સને કોઈપણ ફોર્મ ભરવાની જરૂર રહેશે નહીં. ઇપીએફઓ આવા ખાતાઓને આપમેળે ઓળખશે અને વ્યાજ સહિતની સંપૂર્ણ રકમ સીધી આધાર-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:41 PM IST
PF ધારકો માટે મોટા સમાચાર! હવે ક્લેમ વગર મળશે પુરા પૈસા, જાણો ક્યારે આવશે રિફંડ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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