રેલ્વે કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, દિવાળી બોનસ પર આવી ગયું અપડેટ
Railway employees Diwali Bonus: આ બોનસ મુખ્યત્વે નોન-ગેઝેટેડ રેલ્વે કર્મચારીઓને તેમના યોગદાન અને ભારતીય રેલ્વેની કાર્યક્ષમતા અને કામગીરી સુધારવા માટે આપવામાં આવે છે. ગયા વર્ષે, આશરે 1.1 મિલિયન કર્મચારીઓને આ બોનસ મળ્યું હતું, જેનાથી કર્મચારીઓનું મનોબળ વધ્યું હતું, પરંતુ તહેવારોના ખર્ચમાં પણ વધારો થયો હતો.
Trending Photos
Railway employees Diwali Bonus: રેલ્વે કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ તેની આગામી બેઠકમાં દિવાળી બોનસ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી શકે છે. સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે દિવાળી અને તહેવારોની મોસમને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ ટૂંક સમયમાં રેલ્વે કર્મચારીઓ માટે ઉત્પાદકતા આધારિત બોનસને મંજૂરી આપી શકે છે.
નોંધનીય છે કે આ બોનસ રેલ્વે કર્મચારીઓને કામગીરી સુધારવા માટે આપવામાં આવે છે. ગયા વર્ષે, 1.1 મિલિયન કર્મચારીઓને આ બોનસ મળ્યું હતું. આ બોનસથી કર્મચારીઓનું મનોબળ વધ્યું અને તહેવારોના ખર્ચમાં પણ વધારો થયો હતો.
વિગતો શું છે?
ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, આગામી બેઠકમાં બોનસ અંગે જાહેરાત શક્ય છે. આ દરમિયાન, નિષ્ણાતો માને છે કે રેલ્વે કર્મચારીઓ (જેઓ શહેરી અને અર્ધ-શહેરી ભારતમાં મોટા ગ્રાહક આધારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે) ને બોનસ ચૂકવવાથી ઘરેલુ વપરાશમાં સીધો વધારો થઈ શકે છે.
આ પગલું, તાજેતરમાં લાગુ કરાયેલ GST ઘટાડા સાથે, આ વર્ષની દિવાળી દરમિયાન છૂટક અને ગ્રાહક માંગમાં વધુ વધારો કરી શકે છે. અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે, તહેવારોની મોસમ દરમિયાન આવા રોકડ વધારાનો ગુણાકાર અસર પડે છે, જે વર્ષના અંતિમ ત્રિમાસિક ગાળામાં સતત માંગ જાળવી રાખે છે.
રેલ્વે કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓ
નોંધનીય છે કે રેલ્વે કર્મચારી સંગઠનોએ આ મહિને પણ માંગ કરી હતી કે સરકાર ઉત્પાદકતા બોનસમાં વધારો કરે અને આઠમા પગાર પંચની સ્થાપના માટે ગેઝેટ સૂચના જાહેર કરે. ભારતીય રેલ્વે કર્મચારી ફેડરેશન (IREF) એ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં બોનસ છઠ્ઠા પગાર પંચના લઘુત્તમ પગાર 7,000 રૂપિયા ના આધારે ચૂકવવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે સાતમા પગાર પંચના લઘુત્તમ પગાર 18,000 રૂપિયા છે.
IREF ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સર્વજીત સિંહે આને "અત્યંત અન્યાયી" ગણાવ્યું છે. તેવી જ રીતે, ઓલ ઈન્ડિયા રેલ્વે કર્મચારી ફેડરેશન (AIRF) એ પણ બોનસની ગણતરીમાં માસિક 7,000 રૂપિયાની મર્યાદા દૂર કરવા અને વર્તમાન પગાર માળખા મુજબ તેને વધારવાની માંગણીને પુનરાવર્તિત કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે