/રેલવેના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર! 1 ઓગસ્ટથી બદલાઈ જશે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમ; ટાઈમિંગમાં પણ કરાયો ફેરફાર

Tatkal Ticket Booking New Rules: ભારતીય રેલવેએ ટિકિટ બુકિંગના નિયમોમાં ઘણા મોટા બદલાવ કર્યા છે. રિઝર્વેશનની ટાઈમિંગથી લઈને ટિકિટ કેન્સલેશનના નિયમોમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. વેસ્ટ સેન્ટ્રલ રેલવે (WCR)એ તત્કાલ ટિકિટોના બુકિંગમાં બદલાવ કર્યા છે. 1 ઓગસ્ટ 2026થી તત્કાલ ટિકિટોના બુકિંગ માટે નવો ટોકન નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
1 ઓગસ્ટથી બદલાશે તત્કાલ ટિકિટના નિયમ
વેસ્ટ સેન્ટ્રલ રેલવે દ્વારા 1 ઓગસ્ટથી તત્કાલ ટિકિટ માટે નવી ટોકન સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવશે. આ નિયમ કાઉન્ટર બુકિંગ પર લાગુ થશે. બુકિંગ પ્રોસેસને સરળ બનાવવાનો, બુકિંગ કાઉન્ટરો પર ભીડને નિયંત્રિત કરવાનો અને મુસાફરોની સુવિધા વધારવા માટે આ નિયમ લાગુ કરવામાં આવશે છે. 1 ઓગસ્ટથી લાગુ થતા નિયમ હેઠળ તત્કાલ ટિકિટ માટે ટોકન વહેલા આપવામાં આવશે, જેથી બુકિંગ શરૂ થતા પહેલા જ મુસાફરોને તેમના વારાની ખબર પડી શકે. ટોકન સિસ્ટમથી મુસાફરોએ બુકિંગ માટે વારંવાર રિઝર્વેશન કાઉન્ટરના ચક્કર નહીં લગાવવા પડે. ટોકન નંબરના હિસાબે તેઓ પોતાના રિઝર્વેશન સમયે કાઉન્ટર પર પહોંચીને બુકિંગ કરાવી શકશે.
કેટલા વાગ્યાથી મળશે તત્કાલનું ટોકન
1 ઓગસ્ટથી AC તત્કાલ ટિકિટ માટે ટોકન સવારે 8.30 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે. સ્લીપર ક્લાસ અથવા Non AC તત્કાલ ટિકિટ માટે ટોકન 9 વાગ્યાથી 9.30 વાગ્યા સુધી મળશે. વર્તમાન સમયમાં AC કોચ માટે ટોકન સવારે 9 વાગ્યાથી 9.25 વાગ્યા અને નોન AC કોચ માટે ટોકન 9.30 વાગ્યાથી લઈને 9.55 વાગ્યા સુધી મળે છે.
ટિકિટ કાઉન્ટરની દરેક રિઝર્વેશન વિન્ડો માટે ટોકનની સંખ્યા નક્કી હશે. જેમ કે દરેક ટિકિટ કાઉન્ટર પર AC કોચના તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે 10 ટોકન અને સ્લીપર કોચ માટે 15 ટોકન આપવામાં આવશે.
ટોકન સિસ્ટમમાં કયા લોકોને પહેલા તક મળશે?
ટોકન સિસ્ટમ માટે બે કેટેગરી બનાવવામાં આવી છે. કેટેગરી Aમાં એવા લોકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે, જેઓ પોતાના માટે અથવા પોતાના પરિવાર માટે ટોકન બુક કરવા આવશે, તેમને સૌથી પહેલા ટોકન આપવામાં આવશે. આ કેટેગરીના લોકોએ ટોકન માટે પોતાનો અને પોતાના પરિવારનો માન્ય આઈડી પ્રૂફ સાથે રાખવો પડશે. કેટેગરી Bમાં બાકીના મુસાફરોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. તેમને કેટેગરી Aના મુસાફરોને ટિકિટ આપ્યા બાદ પ્રાથમિકતા મળશે. તેમણે પોતાની સાથે આધાર કાર્ડ અથવા માન્ય પ્રમાણપત્ર રાખવું પડશે.
જેના નામે ટોકન, તેને જ મળશે તત્કાલ ટિકિટ
ટોકન મળ્યા બાદ તેને અન્ય કોઈના નામે ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહીં. જેના નામે ટોકન આપવામાં આવ્યું છે, તત્કાલ ટિકિટનું બુકિંગ પણ તેના જ નામે થશે. ટોકન સિસ્ટમથી તત્કાલ બુકિંગની પ્રક્રિયા સરળ અને સુગમ બની શકશે.