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રેલવેના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર! 1 ઓગસ્ટથી બદલાઈ જશે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમ; ટાઈમિંગમાં પણ કરાયો ફેરફાર

Indian Railway Tatkal Ticket Booking New Process: 1 ઓગસ્ટથી તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગની નવી પ્રક્રિયા શરૂ થવા જઈ રહી છે. ટોકન સિસ્ટમમાં મોટા ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ટિકિટ બુકિંગને સરળ બનાવી શકાય.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:56 PM IST
રેલવેના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર! 1 ઓગસ્ટથી બદલાઈ જશે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમ; ટાઈમિંગમાં પણ કરાયો ફેરફાર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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રેલવેના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર! 1 ઓગસ્ટથી બદલાઈ જશે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમ
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