Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ટેક્સપેયર્સ માટે મોટા સમાચાર, નાણામંત્રીએ આવકવેરાના મોરચે આપી રાહત

Income Tax Budget 2026: કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ આજે સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026 રજૂ કર્યું, અને સતત નવમું બજેટ રજૂ કરનાર પ્રથમ નાણાં પ્રધાન બનીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો, જો કે ટેક્સપેયર્સ માટે મોટા સમાચાર આપ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:59 PM IST

Trending Photos

ટેક્સપેયર્સ માટે મોટા સમાચાર, નાણામંત્રીએ આવકવેરાના મોરચે આપી રાહત

Income Tax Budget 2026: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026 રજૂ કર્યું. આ સાથે, તેમણે સતત નવમું બજેટ રજૂ કરનાર પ્રથમ નાણામંત્રી બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમના બજેટ ભાષણ દરમિયાન, નાણામંત્રીએ દેશ માટે અનેક મુખ્ય સુધારાઓ અને નીતિગત પહેલો પર પ્રકાશ પાડ્યો.

શું જાહેરાત છે?

Add Zee News as a Preferred Source

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કરદાતાઓને મોટી રાહત આપતા જાહેરાત કરી કે સુધારેલા આવકવેરા રિટર્ન (IR) હવે 31 માર્ચ સુધી નજીવી ફી પર ફાઇલ કરી શકાય છે. આ નિર્ણયથી એવા કરદાતાઓને ફાયદો થશે જેઓ તેમના રિટર્ન ફાઇલ કરતી વખતે થયેલી ભૂલો સુધારવા માંગે છે. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલાનો હેતુ કર પાલનને સરળ બનાવવા અને કરદાતાઓ પર બિનજરૂરી દંડનો બોજ ઘટાડવાનો છે. સરકારને આશા છે કે આ સુવિધા વધુ લોકોને સ્વેચ્છાએ સાચી માહિતી સાથે તેમના આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.

TCS દરોમાં મોટો ઘટાડો

નાણામંત્રીએ ઉદારકૃત રેમિટન્સ યોજના (LRS) હેઠળ શિક્ષણ અને તબીબી શિક્ષણ માટે રેમિટન્સ પર TCS દર 5 ટકાથી ઘટાડીને 2 ટકા કરવાની જાહેરાત કરી. આનાથી વિદેશમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારોને સીધી રાહત મળશે. 

વધુમાં, વિદેશી પ્રવાસ પેકેજોના વેચાણ પરનો TCS પણ 5 ટકા થી ઘટાડીને 2 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે આ દર પહેલા 20 ટકા હતો, પરંતુ તેને પહેલાથી જ 5 ટકા કરવામાં આવ્યો છે.

નાના કરદાતાઓ માટે સ્વચાલિત પ્રક્રિયા

બજેટ 2026-27માં, નાણામંત્રીએ નાના કરદાતાઓ માટે નિયમ-આધારિત અને સ્વચાલિત પ્રક્રિયા લાગુ કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જે કર સંબંધિત પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવશે અને વધુ પારદર્શક બનાવશે.

અકસ્માત વળતર પર કર મુક્તિ

નાણામંત્રીએ તેમના બજેટ ભાષણમાં એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે મોટર અકસ્માત દાવા ટ્રિબ્યુનલ (MACT) દ્વારા આપવામાં આવતા વળતરને આવકવેરામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી માર્ગ અકસ્માત પીડિતો અને તેમના પરિવારોને મોટી રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Big NewsTaxpayersFinance ministerreliefIncome Tax returnGujarati NewsBusiness Newsbudget 2026

Trending news