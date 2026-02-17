NRI પાસેથી પ્રોપર્ટી ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર: હવે TAN નંબરની ઝંઝટમાંથી મળશે મુક્તિ
Ahmedabad News: NRI પાસેથી મિલકત ખરીદવામાં આવશે તો હવે TAN નંબર લેવો ફરજિયાત નહીં. એનઆરઆઈ પાસેથી મિલકત ખરીદીનારને 1 ઓકટોબર ૨૦૨૬થી રાહત મળશે. 50 લાખથી વધુ કિંમતની મિલકત ખરીદનારે એક ટકા ટીડીએસ ઇન્કમટેક્સ વિભાગમાં જમા કરાવવાનો હોય છે, જોકે તેના માટે ટાન નંબર લેવો જરુરી હોતો નથી. પરંતુ એનઆરઆઈ પાસેથી મિલકતની ખરીદી કરવામાં આવે તો ટીડીએસ ભરવા માટે ફરજીયાત ટાન નંબર લેવાનો નિયમ બનાવવામાં આવ્યો છે.
Trending Photos
Ahmedabad News: ગુજરાત સહિત ભારતમાં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે રોકાણ કરનારા અને ખાસ કરીને NRI (બિન-નિવાસી ભારતીય) પાસેથી મિલકત ખરીદનારા લોકો માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક રાહતજનક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આગામી 1 ઓક્ટોબર 2026થી અમલી બનનારા નવા નિયમ મુજબ, NRI પાસેથી પ્રોપર્ટી ખરીદતી વખતે હવે TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) લેવો ફરજિયાત રહેશે નહીં.
શું છે નિયમ?
સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભારતીય નાગરિક પાસેથી ₹50 લાખથી વધુની કિંમતની મિલકત ખરીદે છે, ત્યારે તેણે 1% TDS કાપીને ઇન્કમટેક્સ વિભાગમાં જમા કરાવવો પડે છે. આ પ્રક્રિયા માટે ખરીદનાર પોતાના PAN (Permanent Account Number) નો ઉપયોગ કરીને ચલણ ભરી શકે છે. પરંતુ, જો મિલકત વેચનાર વ્યક્તિ NRI હોય, તો અત્યાર સુધીના નિયમ મુજબ ખરીદનારે ફરજિયાતપણે TAN નંબર લેવો પડતો હતો. TAN નંબર એ એવા લોકો માટે હોય છે જેઓ નિયમિતપણે TDS રિટર્ન ફાઇલ કરતા હોય છે. જે વ્યક્તિ જીવનમાં એકાદ-બે વાર જ મિલકત ખરીદતી હોય, તેના માટે આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ જટિલ અને કંટાળાજનક બની જતી હતી.
બજેટમાં લેવાયેલો મહત્વનો નિર્ણય
કેન્દ્રીય બજેટમાં આ સમસ્યાના નિરાકરણ માટે મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે મુજબ હવે NRI પાસેથી મિલકત ખરીદનાર વ્યક્તિ પણ સામાન્ય ભારતીય નાગરિકની જેમ જ પોતાના PAN કાર્ડના આધારે TDS ભરી શકશે. આ નવી સુવિધા 1 ઓક્ટોબર 2026 થી અમલમાં આવશે. કરદાતાએ માત્ર આવકવેરા વિભાગના પોર્ટલ પર જઈને PAN આધારિત ચલણ જનરેટ કરવાનું રહેશે અને બેંકમાં રકમ જમા કરાવવાની રહેશે.
ખરીદદારોને શું ફાયદો થશે?
TAN નંબર મેળવવા માટે અલગથી અરજી કરવાની અને તેની જાળવણી કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન વખતે થતી કાયદાકીય અને ટેકનિકલ ગૂંચવણો ઘટશે. જે લોકો પ્રોફેશનલ રીતે રિયલ એસ્ટેટ સાથે જોડાયેલા નથી, તેમને ટેક્સ પાલન કરવામાં સરળતા રહેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ ફેરફાર માત્ર પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે છે, ટેક્સના દરો કે TDS કાપવાની જવાબદારીમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે