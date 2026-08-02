/નોકરીમાં બ્રેક લેનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! શું તમારું PF ખાતું બંધ થશે કે ચાલુ રહેશે? જાણો નિયમો

EPF Account Rules: જો તમે તમારી નોકરી છોડીને 1-2 વર્ષ માટે નોકરીમાંથી વિરામ લેવાનું નક્કી કર્યું હોય, તો સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું તમારા EPF (કર્મચારીઓના ભવિષ્ય નિધિ)માં જમા કરાયેલા પૈસા સુરક્ષિત રહેશે. સદનસીબે, તમારું EPF ખાતું નોકરી છોડ્યા પછી પણ બંધ થતું નથી. જમા કરાયેલી સંપૂર્ણ રકમ તમારી રહે છે, અને મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, તે વ્યાજ મેળવતું રહે છે. નોકરીમાંથી વિરામ લેવાથી તમારું PF ખાતું બંધ થઈ જતું નથી.
તમે 58 વર્ષના થાઓ ત્યાં સુધી વ્યાજ મળતું રહેશે
EPFOના નિયમો અનુસાર, જો તમે નોકરી છોડી દો અને નવી નોકરીમાં જોડાઓ નહીં, તો પણ તમારા EPF ખાતામાં જમા રકમ પર 58 વર્ષના થાઓ ત્યાં સુધી વ્યાજ મળતું રહેશે. જો કે, જો કોઈ કર્મચારી 55 વર્ષની ઉંમરે અથવા તે પછી નોકરી છોડી દે છે, તો તેમને મહત્તમ ત્રણ વર્ષ માટે જ વ્યાજ મળશે. તે પછી, ખાતું ડિએક્ટિવ થઈ જાય છે અને વ્યાજ મળવું બંધ થઈ જાય છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે, EPF પર 8.25 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ દર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં, EPFOએ લાખો ખાતાઓમાં આ વ્યાજ પણ જમા કર્યું છે.
નોકરી ગુમાવ્યા પછી કેટલા પૈસા ઉપાડી શકાય છે?
નવા EPF નિયમો હેઠળ, કર્મચારી નોકરી ગુમાવ્યા પછી તરત જ તેના EPF ખાતામાંથી 75% સુધી ઉપાડી શકે છે. બાકીના 25% સતત 12 મહિનાની બેરોજગારી પછી ઉપાડી શકાય છે. ઉપાડમાં હવે કર્મચારીનું યોગદાન, નોકરીદાતાનું યોગદાન અને યોગદાન પર મળેલું વ્યાજ શામેલ છે, જેનાથી પહેલા કરતાં વધુ રકમ ઉપાડવાનું શક્ય બને છે.
વહેલા ઉપાડ કરપાત્ર હોઈ શકે છે
જો તમે સતત રોજગારના પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા નથી અને આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા EPF ભંડોળ ઉપાડ્યા નથી, તો તમારા પર ટેક્સ લાગી શકે છે. જો કે, જો તમે 5 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય સતત સેવા પૂર્ણ કરી હોય, તો નિવૃત્તિ, રાજીનામું, અપંગતા, કંપની બંધ થવા અથવા અન્ય યોગ્ય સંજોગોમાં સમગ્ર EPF ઉપાડ ટેક્સ ફ્રી છે.
જો વ્યાજ અથવા ક્લેમમાં વિલંબ થાય તો શું?
કેટલીકવાર, EPFO દ્વારા વ્યાજ જમા થયા પછી પણ, તમારી પાસબુકમાં દેખાડવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ગભરાવાની જરૂર નથી. ઓનલાઈન EPF દાવાઓ સામાન્ય રીતે 7થી 10 કાર્યકારી દિવસોમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, જો તમારું KYC પૂર્ણ થયું હોય.
જો દાવો 20 દિવસની અંદર પ્રક્રિયા કરવામાં ન આવે, તો સભ્યો EPFiGMS પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. નવા નિયમો અનુસાર, કોઈ માન્ય કારણ વગર દાવામાં વિલંબ થવાથી સંબંધિત અધિકારી પર વાર્ષિક 12% વ્યાજ દરનો દંડ પણ લગાવવામાં આવી શકે છે.
શું કરવું?
જો તમે ફક્ત 1-2 વર્ષનો કારકિર્દી વિરામ લઈ રહ્યા છો અને તાત્કાલિક પૈસાની જરૂર નથી, તો EPF રકમ ઉપાડવાને બદલે તમારા ખાતામાં જ છોડી દેવી વધુ સારું રહેશે. આનાથી તમે તમારી બચત પર વ્યાજ મેળવતા રહેશો અને ભવિષ્ય માટે તમારા નિવૃત્તિ ભંડોળને પણ મજબૂત બનાવશો.