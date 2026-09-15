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UPI પેમેન્ટ કરનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! આ લોકોને નહીં ચૂકવવો પડે કોઈ ચાર્જ

Merchant Transaction: નાણા મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 15 ઓક્ટોબર 2026થી અમલમાં આવનારા નવા નિયમો હેઠળ, ફી ફક્ત ઉચ્ચ-મૂલ્યના વેપારી વ્યવહારો પર જ વસૂલવામાં આવશે. 2000 રૂપિયા સુધીના વેપારી ચુકવણીઓને પણ MDRમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 15, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:13 PM IST
UPI પેમેન્ટ કરનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! આ લોકોને નહીં ચૂકવવો પડે કોઈ ચાર્જ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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