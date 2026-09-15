/UPI પેમેન્ટ કરનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! આ લોકોને નહીં ચૂકવવો પડે કોઈ ચાર્જ

Merchant Transaction: કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલયે મંગળવારે સાંજે જાહેરાત કરી હતી કે UPIનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી મફત રહેશે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, UPIનો ઉપયોગ કરીને એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિને પૈસા મોકલવા માટે કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવશે નહીં.
વ્યવહારની રકમ ગમે તે હોય, વ્યક્તિગત ચુકવણીઓ અથવા P2P વ્યવહારો સંપૂર્ણપણે મફત રહેશે. નાણાં મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 15 ઓક્ટોબર, 2026થી અમલમાં આવનારા નવા નિયમો હેઠળ, શુલ્ક ફક્ત ઉચ્ચ-મૂલ્યના વેપારી વ્યવહારો પર લાગુ થશે. 2000 રૂપિયા સુધીના વેપારી ચુકવણીઓ પણ MDRમાંથી મુક્ત રહેશે.
નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા નિયમો હેઠળ, વ્યક્તિ તરફથી 2000થી વધુના વેપારીને UPI ચુકવણીઓ પર 0.4 ટકા વેપારી ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લાગુ કરવામાં આવશે. જો કે, પ્રતિ વ્યવહાર મહત્તમ મર્યાદા 300 રૂપિયા છે. ઉદાહરણ તરીકે, 2000 રૂપિયા વ્યવહાર પર 0.4 ટકા MDR 8 રૂપિયાનો MDRમાં પરિણમે છે. આ ફી વેપારી-બાજુની સિસ્ટમનો ભાગ હશે, અને ગ્રાહકો પહેલાની જેમ કોઈપણ ફી વિના UPIનો ઉપયોગ કરી શકશે.
નાના વેપારીઓના વ્યવહારો પર કેટલી અસર પડશે?
નવા નિયમો 2,000 રૂપિયા સુધીના તમામ નાના વેપારીઓના વ્યવહારોને અસર કરશે નહીં. આવી ચુકવણીઓ કુલ UPI P2M વ્યવહારોના 95 ટકાથી વધુ છે. P2M સિસ્ટમમાં નાના વેપારીઓ માટે શૂન્ય MDR ચાલુ રહેશે. આમાં એવા નાના વેપારીઓનો સમાવેશ થાય છે જેઓ UPI QR દ્વારા તેમના બેંક ખાતામાં દર મહિને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની ચુકવણી મેળવે છે. રેલ્વે, ટેલિકોમ સેવાઓ, વીમા અને ઇંધણ જેવી ચોક્કસ શ્રેણીઓમાં 2,000 રૂપિયાથી વધુની UPI ચુકવણીઓ પર પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન 5 રૂપિયાનો નિશ્ચિત MDR લાગુ થશે.
એક અલગ ભંડોળનો પણ પ્રસ્તાવ
NPCIએ નાના વેપારીઓ માટે એક અલગ ભંડોળ બનાવવાનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. તેનો હેતુ હાલના વેપારીઓ અને ટાયર-3 શહેરો અને નાના બજારોમાં ડિજિટલ ચુકવણીઓને મજબૂત બનાવવાનો છે. NPCI અનુસાર, મોટા મૂલ્યના વ્યવહારોમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવેલ MDR UPI સિસ્ટમમાં સામેલ વિવિધ હિસ્સેદારોમાં વહેંચવામાં આવશે.
આ UPIની પહોંચને નવા ગ્રાહકો અને વેપારીઓ સુધી વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરશે, તેમજ સુરક્ષા, સાયબર સુરક્ષા અને નવી ટેકનોલોજીમાં રોકાણોને સમર્થન આપશે. નવો MDR હજુ પણ ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અને ડિજિટલ વોલેટ જેવા અન્ય ઘણા ડિજિટલ પેમેન્ટ મોડ્સ પરના ચાર્જ કરતા ઓછો રહેશે.