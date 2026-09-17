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ટાટા ગ્રુપના મોટા સમાચાર: એન. ચંદ્રશેખરનને મળ્યું 5 વર્ષનું એક્સ્ટેન્શન, IPO ની તૈયારીઓમાં ભજવશે મહત્વની ભૂમિકા

એન ચંદ્રશેખરન આગામી પાંચ વર્ષ માટે ટાટા સન્સના ચેરમેન પદે યથાવત રહેશે. બોર્ડે ગુરૂવારે એન ચંદ્રશેખરનના એક્સટેન્શનને મંજૂરી આપી છે. થોડા દિવસ પહેલા એન ચંદ્રશેખરને રાજીનામું આપ્યું હતું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:03 PM IST
ટાટા ગ્રુપના મોટા સમાચાર: એન. ચંદ્રશેખરનને મળ્યું 5 વર્ષનું એક્સ્ટેન્શન, IPO ની તૈયારીઓમાં ભજવશે મહત્વની ભૂમિકા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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