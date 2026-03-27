Gold Rate Today: ખરીદી માટે શાનદાર તક! આજે એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો, તમારા શહેરમાં શું છે ભાવ? જાણો રેટ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessGold Rate Today: ખરીદી માટે શાનદાર તક! આજે એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો, તમારા શહેરમાં શું છે ભાવ? જાણો રેટ

Gold-Silver Price Today: મિડલ ઈસ્ટમાં જે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે તેણે ધીરે ધીરે હવે અસર દેખાડવાની શરૂ કરી છે. ભારતમાં આ સંકટ લોકો પર તૂટી ન પડે તેના માટે થઈને સરકાર તકેદારી રાખીને પગલાં લઈ રહી છે. આજે પેટ્રોલ-ડીઝલની એક્સાઈઝ ડ્યૂટી પર ઘટાડો જાહેર કર્યો. પરંતુ છતાં શેર બજાર ધડામ થયું. આ સાથે સોના અને ચાંદીમાં પણ ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. એકબાજુ જ્યાં વાયદા બજારમાં સોનું ચાંદી ઉછાળા મારે છે ત્યાં રિટેલ બજારમાં સોનું ચાંદી  ધડામ થયા છે. દાગીના અને લગડી ખરીદવા માટે જો કે સારી તક છે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 27, 2026, 12:46 PM IST
  • MCX પર સોના-ચાંદીના ભાવમાં વધારો, રિટેલ બજારમાં ગગડ્યા.
  • IBJA રેટ્સ મુજબ સોનું 2400 રૂપિયા અને ચાંદી 9000 રૂપિયા સસ્તી.
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિ છતાં સોનું અને ચાંદી ઘરઆંગણે ગગડી રહ્યા છે.

મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિને પગલે દુનિયાના અનેક દેશો તેના ભરડામાં આવ્યા છે. મોટાભાગના એશિયાઈ દેશો પર તેની અસર જોવા મળી રહી છે. એકબાજુ જ્યાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકા જોવા મળી રહ્યા છે ત્યાં સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતારચડાવનો માહોલ છે. તેજી બાદ અચાનક કડાકાનો માહોલ જોવા મળે છે. આજે પણ સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. જાણો આજનો રેટ. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના આજના ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 2490 રૂપિયા તૂટીને 143715 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે છેલ્લે 146205 પર બંધ થયો હતો. કાલે રામનવમીની રજા હતી એટલે એસોસિએશને ભાવ જાહેર કર્યા નહતા. ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો આજે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 9114 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 225700 પર પહોંચ્યો છે જે છેલ્લે 234814 પર બંધ થયો હતો. 

વાયદા બજારમાં શું છે સ્થિતિ
જો કે રિટેલ બજાર કરતા વાયદા બજારમાં ઉલ્ટી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે 12.10 PM પર 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 2.21 ટકાના વધારા સાથે 145658 પર જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 3.47 ટકાના વધારા સાથે 227500 પર જોવા મળી રહી છે. 

 

શેર બજારમાં શું છે સ્થિતિ
શેર બજારમાં આજે ભારે કડાકો જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 1 ટકાથી વધુ શરૂઆતી ટ્રેડમાં ગગડેલા જોવા મળ્યા. સેન્સેક્સ 1009 પોઈન્ટના ઘટાડા બાદ 74624.78 અંકના ઈન્ટ્રા ડે લેવલે પહોંચ્યો હતો. જ્યારે નિફ્ટી 1 ટકાથી વધુ ઘટીને 23000.85ના લેવલ સુધી પહોંચી ગયો હતો. ઘરેલુ શેર બજારોમાં કડાકાના પગલે રોકાણકારોના 6 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ધોવાણ થઈ ગયું. આ ઘટાડાનું કારણ એશિયાઈ બજારોની નબળી સ્થિતિ, રૂપિયાનું નવું રેકોર્ડ લો લેવલ પર પહોંચવાનું મનાઈ રહ્યું છે. મુખ્ય કારણોમાં મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલો સંઘર્ષ, વૈશ્વિક સ્તર પર નબળી સ્થિતિ, રૂપિયાનું લો લેવલ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળાના કારણે વધેલું ટેન્શન, FPIનો ઉપાડ વગેરે છે.  સેન્સેક્સની લેટેસ્ટ સ્થિતિ જોઈએ તો હાલ 1300 પોઈન્ટ ગગડીને 73972.56 પોઈન્ટ પર જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યારે નિફ્ટી 386.45 પોઈન્ટ તૂટીને 22920 પર જોવા મળ્યો છે. (બપોરે 12.25 કલાકે)

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

