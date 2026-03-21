HDFC બેંકના શેર હોલ્ડરો માટે મહત્વના સમાચાર, 3 અધિકારીઓની હકાલપટ્ટીથી શેર પર પડશે મોટી અસર!
HDFC બેંકમાં તમારું ખાતું હોય તો કે તેના શેરમાં રોકાણ કર્યું હોય તો આ સમાચાર તમારે જાણવા જરૂરી છે. પહેલા તો પાર્ટ ટાઈમ ચેરમેનનું રાજીનામું પડ્યું અવે હવે 3 મોટા અધિકારીઓને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- બે દિવસ પહેલા જ પાર્ટ ટાઈમ ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીએ આપ્યું હતું રાજીનામું
- હવે 3 મોટા અધિકારીઓની હકાલપટ્ટી કરવામાં આવતા ખળભળાટ
- અધિકારીઓ પર ક્રેડિટ સુઈસના એડિશનલ ટિયર1 બોન્ડ્સ ખોટી રીતે વેચવાનો આરોપ
દેશની સૌથી મોટી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક HDFC બેંક હાલ કપરા સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. બે દિવસ પહેલા જ પાર્ટટાઈમ ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીએ રાજીનામું આપ્યું અને હવે ત્યારબાદ એક બીજા મોટા અપડેટ આવ્યા છે. એક બાદ એક ત્રણ મોટા અધિકારીઓની નોકરીમાંથી હકાલપટ્ટી કરાઈ છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ અધિકારીઓ પર ક્રેડિટ સુઈસના એડિશનલ ટિયર-1 (AT1) બોન્ડ્સને ખોટી રીતે ગ્રાહકોને વેચવાનો આરોપ છે. આ અગાઉ અતનુ ચક્રવર્તીએ અચાનક રાજીનામું આપતા બેંકના શેરમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો હતો.
3 અધિકારીઓ પાસે રાજીનામા મૂકાવ્યા
રિપોર્ટ્સ મુજબ બેંકે સંપતકુમાર (બ્રાન્ચ બેંકિંગ ગ્રુપ હેડ), હર્ષ ગુપ્તા (એક્ઝીક્યુટિવ વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ, મિડલ ઈસ્ટ, આફ્રીકા અને એનઆરઆઈ બિઝનેસ) તથા પાયલ મંધ્યાન (સીનિયર વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ)ને રાજીનામું આપવાના આદેશ કરાયા છે. આ મામલે હજુ તપાસ ચાલુ છે. બેંકે હર્ષ ગુપ્તા અને પાયલ મંધ્યાનને જાન્યુઆરી 2025માં જ સસ્પેન્ડ કરી દીધા હતા. બેંકે આ સમગ્ર કાર્યવાહી પર જો કે કોઈ પણ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી.
શું છે મામલો
આ સમગ્ર મામલે એચડીએફસી બેંકની દુબઈ બ્રાન્સ સાથે જોડાયેલો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બેંકે હાઈ રિસ્ક AT1 બોન્ડ્સ એનઆરઆઈ ગ્રાહકને સુરક્ષિત રોકાણ ગણાવીને વેચી દીધા. આ બોન્ડ રિસ્કી છે એવી ગ્રાહકને આ મામલે કોઈ જાણકારી અપાઈ નહીં. ક્રિડેટ સુઈસના દેવાળું ફૂંકવાના અને યુબીએસ તરફથી અધિગ્રહણ થયા બાદ આ બોન્ડ્સને ફરીથી લખવામાં આવ્યા (વેલ્યૂ ઝીરો થઈ ગઈ). જેનાથી રોકાણકારોને ભારે નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો.
ત્યારબાદ દુબઈ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસિસ ઓથોરિટી (DFSA)એ સેલ્સ પ્રોસેસમાં ખામીના પગલે એચડીએફસી બેંકના નવા ગ્રાહકોના જોડાવવા પર રોક લગાવી હતી. આ કાર્યવાહી આ કોમ્પ્લેક્સ અને હાઈ રિસ્ક સિક્યુરિટીના વેચાણમાં ગડબડીના કારણે થઈ. આ અગાઉ જુલાઈ 2025માં એક હાઈ નેટવર્થ વ્યક્તિએ નાગપુરની ઈકોનોમિક ઓફિસ વિંગ (EoW)માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં એચડીએફસીના ચાર અધિકારીઓના નામ આવ્યા હતા. ઓક્ટોબર 2025માં બ્લુમબર્ગના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે બેંકે બે એક્ઝીક્યુટિવને ગાર્ડનિંગ લીવ પર મોકલી દીધા. હવે આ ત્રણને કાઢી મૂકાયા છે.
શું છે આ ગાર્ડનિંગ લીવ?
ગાર્ડનિંગ લીવ કે ગાર્ડન લીવ એ નોકરીયાતોને અપાતી ખાસ પ્રકારની રજા છે. જ્યારે કોઈ કર્મચારી કંપનીમાંથી રાજીનામું આપે કે તેને કાઢવામાં આવે ત્યારે તે લાગૂ થાય છે. જે હેઠળ કંપની તેને તરત કામ છોડવા માટે નથી કહેતી પરંતુ કંપની નોટિસ પીરિયડ દરમિયાન કર્મચારીને ઘરે રહેવા માટે જણાવે છે.
શેરનું ધોવાણ
પાર્ટ ટાઈમ ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીના રાજીનામા બાદ એચડીએફસી બેંકના શેરમાં છેલ્લા બે દિવસમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો. બેંકના શેર છેલ્લા બે કારોબારી સત્રમાં 7 ટકાથી વધુ તૂટ્યા. 19 માર્ચના રોજ બેંકના શેર લગભગ 9 ટકા તૂટીને 52 અઠવાડિયાના નીચલા લેવલ 772 પર પહોંચી ગયા હતા. ત્યારબાદ જો કે થોડી રિકવરી પણ જોવા મળી હતી. 20 માર્ચના રોજ કારોબારી સત્રાં તે લગભગ અઢી ટકા તૂટીને 780.45 રૂપિયા પર બંધ થયા. રોકાણકારોના મનમાં બેંકને લઈને અનેક સવાલો ઘૂમ્યા કરે છે જેના કારણે બેચેની અનુભવી રહ્યાં છે. હવે સોમવારે શું સ્થિતિ હશે તેના પર બધાની નજર રહેશે.
