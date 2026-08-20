/સુપ્રીમ કોર્ટના તપાસ આદેશ પર ઈન્ડિયા બુલ્સનું સ્પષ્ટીકરણ, તમામ 197 લોન સંપૂર્ણ ચૂકવી દીધી

ઈન્ડિયા બુલ્સ હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ સંબંધિત લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા કેસમાં એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત સુપ્રીમ કોર્ટે ED દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા છ આરોપોની સ્વતંત્ર તપાસ સીબીઆઈ પાસે કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો. જેના પર ઈન્ડિયા બુલ્સ તરફથી સ્પષ્ટતા બહાર પાડવામાં આવી છે.
કંપનીના જણાવ્યાં મુજબ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ થયેલા સ્ટેટસ રિપોર્ટ અંગે મહત્વની જાણકારીઓ સામે આવી છે. રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે જે પ્રમુખ લોન લેવડદેવડ અંગે સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા તે મામલે મોટા પાયે રિકવરી થઈ ચૂકી છે અને અત્યાર સુધીની તપાસમાં છેતરપિંડીના કોઈ સ્પષ્ટ પુરાવા મળ્યા નથી.
શું કહેવાયું છે EOW રિપોર્ટમાં?
Reliance ADAG ગ્રુપના પણ 1574 કરોડ પાછા મળ્યા
શું કહ્યું હતું સુપ્રીમ કોર્ટે?
ચીફ જસ્ટિસના નેતૃત્વવાળી પીઠે સીબીઆઈને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તે ઈડી તરફથી ઓળખ કરાયેલા તમામ છ આરોપોની સ્વતંત્ર રીતે તપાસ કરે. કોર્ટે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહ્યું છે કે સીબીઆઈ પોતાની તપાસમાં દિલ્હી પોલીસ EOWના અગાઉના રિપોર્ટ કે તારણોથી બંધારેલી નહીં રહે. એટલે કે જે પાંચ કેસની તપાસ અગાઉ થઈ ચૂકી છે, તેમાં પણ સીબીઆઈ નવેસરથી તથ્યોની સમીક્ષા કરશે અને પોતાનો સ્વતંત્ર અભિપ્રાય રજૂ કરશે.
આ ઉપરાંત છઠ્ઠો કેસ 1574 કરોડની એક લેવડદેવડ સંબંધિત છે. આ કેસમાં સીબીઆઈએ આગળની તપાસ માટે મંજૂરી માંગી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે મુંબઈની વિશેષ PMLA કોર્ટને આ અરજી પર બે અઠવાડિયાની અંદર નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
કયા કયા આરોપોની તપાસના આદેશ છૂટ્યા?