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સુપ્રીમ કોર્ટના તપાસ આદેશ પર ઈન્ડિયા બુલ્સનું સ્પષ્ટીકરણ, તમામ 197 લોન સંપૂર્ણ ચૂકવી દીધી

સુપ્રીમ કોર્ટે ઈડી દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા આરોપોની સ્વતંત્ર તપાસ તપાસ એજન્સી સીબીઆઈ પાસે કરાવવાના નિર્દેશ આપ્યા બાદ ઈન્ડિયા બુલ્સ તરફથી આ મામલે સ્પષ્ટીકરણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 20, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:35 AM IST
સુપ્રીમ કોર્ટના તપાસ આદેશ પર ઈન્ડિયા બુલ્સનું સ્પષ્ટીકરણ, તમામ 197 લોન સંપૂર્ણ ચૂકવી દીધી
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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