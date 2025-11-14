Prev
ઘણા પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ... ભારત માટે આવી રહ્યા છે મોટા સમાચાર, ટૂંક સમયમાં અમેરિકા સાથે થશે ડીલ!

India Us trade Deal: એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું છે કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે આ વર્ષના અંત પહેલા ટ્રેડ કરાર થવાની સંભાવના છે, કારણ કે અમેરિકાએ સંકેત આપ્યો છે કે વાતચીતમાં ઘણી સકારાત્મક પ્રગતિ થઈ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 14, 2025, 03:10 PM IST

India Us trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ કરાર રસ્તા પર છે. અમેરિકાએ સંકેત આપ્યો છે કે ભારત સાથે લાંબા સમયથી પડતર વેપાર કરાર પર વાતચીત ઝડપથી આગળ વધી છે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચેની તાજેતરની ચર્ચાઓમાં નોંધપાત્ર સકારાત્મક વિકાસ જોવા મળ્યો છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં, અમેરિકા ભારત દ્વારા રશિયન તેલની ખરીદી પરના તેના અગાઉના સંઘર્ષાત્મક વલણથી પીછેહઠ કરી છે, જે મહિનાઓ સુધી સંઘર્ષ અને અટકેલી વાતચીત પછી વેપાર પર રચનાત્મક રીતે જોડાવાની ઇચ્છા દર્શાવે છે.

ગુરુવારે, વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા ભારત સાથે બે સમાંતર મુદ્દાઓ પર કામ કરી રહ્યું છે, જેમાં એક પરસ્પર વેપાર કરાર અને ભારત દ્વારા રશિયન તેલની આયાત અંગે ચાલુ ચિંતાઓ. સરકારી પોર્ટલ અનુસાર, વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું કે, મને લાગે છે કે અમેરિકા સાથે અમારી ઘણી સકારાત્મક પ્રગતિ થઈ છે. અમારી તેમની સાથે બે ચર્ચાઓ ચાલુ છે. અમે ચોક્કસપણે પરસ્પર વેપાર વાતચીતમાં છીએ, પરંતુ અમારી પાસે રશિયન તેલનો મુદ્દો પણ છે, જેના પર અમે બજારમાં સુધારો જોયો છે.

આ કરાર પર ઘણું કામ બાકી

અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વર્ષના અંત પહેલા ચર્ચાઓ પરિણામો આપી શકે છે, જો કે ઘણું કામ બાકી છે. તેમણે કહ્યું કે, હું કહેવા માંગુ છું કે આપણે થોડો આરામ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. પરસ્પર ટ્રેડ કરાર ટેરિફને સંતુલિત કરશે અને બંને અર્થતંત્રો વચ્ચે બજાર ઍક્સેસ વધારશે.

આ મુદ્દાઓ અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના સોદા દ્વારા ઉકેલવામાં આવશે

અધિકારીએ કહ્યું કે આ સોદો યુએસ કૃષિ અને ઔદ્યોગિક માલ પર ટેરિફ, ભારત માટે એક મોટું વેપાર બજાર અને યુએસમાં ભારતીય વ્યવસાયો માટે વધુ ઍક્સેસ સંબંધિત ઘણા મુદ્દાઓને સંબોધશે. નોંધનીય છે કે આ સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે વ્હાઇટ હાઉસે ચાર લેટિન અમેરિકન દેશો - આર્જેન્ટિના, અલ સાલ્વાડોર, ઇક્વાડોર અને ગ્વાટેમાલા - સાથે પ્રારંભિક વેપાર કરારોની જાહેરાત કરી છે જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા માલ પર ટેરિફ ઘટાડાની ઓફર કરશે.

અન્ય ઘણા દેશો સાથે પણ સકારાત્મક વેપાર વાટાઘાટો

અધિકારીએ વિયેતનામ, ઇન્ડોનેશિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સાથે તાજેતરના સહયોગનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જે વ્યાપક બહુપક્ષીય વેપાર માળખાને બદલે લક્ષિત કરારો તરફના પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે  અધિકારીએ જણાવ્યુ કે અમે ઘણા ક્ષેત્રોમાં ખૂબ જ સકારાત્મક ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ.

નવા રાજદૂત ગોર વેપાર વાટાઘાટોને આગળ ધપાવશે

આ નવી ગતિ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નજીકના સાથી સર્જિયો ગોરે ભારતમાં નવા રાજદૂત તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી આવી છે. સોમવારે ગોરના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં, ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો હતો કે ભારતીય આયાત પર ટેરિફ ઘટાડો આગામી વેપાર સફળતાનો ભાગ હોઈ શકે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમે એવી કોઈ વસ્તુની ખૂબ નજીક છીએ જે ખરેખર ફરક લાવી શકે છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

