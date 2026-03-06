8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, સરકારે મંગાવ્યા સૂચનો; જાણો છેલ્લી તારીખ અને પ્રક્રિયા
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 8માં પગાર પંચ (8th Pay Commission) ને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ સામે આવ્યું છે. સરકાર આ બાબતે ગંભીરતાથી કામ કરી રહી છે અને હવે હિતધારકો પાસેથી સૂચનો મંગાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. હાલમાં, 1.1 કરોડથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચના ઝડપી અમલીકરણના સંકેતોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, પેનલ મુખ્ય હિસ્સેદારો સાથે તેની પરામર્શ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી શકે છે.
8th Pay Commission: દેશભરમાં લગભગ 11 કરોડ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આઠમા પગાર પંચ હેઠળ પગાર અને પેન્શનની જાહેરાતોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકાર આ બાબત માટે પ્રતિબદ્ધ છે, અને કમિશન ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે. 8મા પગાર પંચની રચના પછી, નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે, જેમાં ગયા મહિને યોજાયેલી બેઠકનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે, બીજો એક મોટો સુધારો સામે આવ્યો છે. 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચે તમામ હિસ્સેદારો પાસેથી ટિપ્પણીઓ અને સૂચનો આમંત્રિત કર્યા છે. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ સબમિશન 30 એપ્રિલ, 2026 સુધી સ્વીકારવામાં આવશે.
8માં કેન્દ્રીય પગાર પંચે તમામ હિતધારકો, કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનર યુનિયનો અને સંસ્થાઓ પાસેથી તેમના મંતવ્યો અને સૂચનો આમંત્રિત કર્યા છે. સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ સૂચનો સબમિટ કરવાની **છેલ્લી તારીખ 30 એપ્રિલ, 2026** નક્કી કરવામાં આવી છે.
કમિશને જાહેર કર્યું એક ઓનલાઈન ફોર્મેટ
કમિશને પોતાની વેબસાઇટ પર સેવા આપતા કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના સંગઠનો અને યુનિયનો, સંગઠનો, સંસ્થાઓ, તેમજ વ્યક્તિગત કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને રસ ધરાવતા વ્યક્તિઓ પાસેથી સૂચનો મંગાવ્યા છે. તેના માટે મેમોરેન્ડમ અથવા રજૂઆતો માટે એક ઓનલાઈન માળખાગત ફોર્મેટ પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
નાણા મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, "મેમોરેન્ડમ સબમિટ કરવા માટેનું આ ફોર્મેટ MyGov.in પોર્ટલ (innovateindia.mygov.in) પર પણ ઉપલબ્ધ છે." નિવેદનમાં વધુમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, "આયોગે હિસ્સેદારોને ફક્ત ઉપરોક્ત પોર્ટલ પર જ તેમના મંતવ્યો સબમિટ કરવા વિનંતી કરી છે. કમિશન દ્વારા હાર્ડ કોપી, ઇમેઇલ અથવા પીડીએફ પર વિચાર કરી શકાતો નથી."
વધેલા પગાર અને પેન્શન ક્યા સુધીમાં મળવાની છે આશા?
હાલમાં, 1.1 કરોડથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચના ઝડપી અમલીકરણના સંકેતોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે, પગાર અને પેન્શન વધારાનો સંપૂર્ણ અમલ નાણાકીય વર્ષ 27 (નાણાકીય વર્ષ 26-27) સુધી અશક્ય લાગે છે.
પેનલને પોતાના અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આનાથી નાણાકીય વર્ષ 2027 માં વેતન અને પેન્શન વધારો લાગુ થવાની શક્યતા ઓછી છે. અગાઉના અહેવાલો અનુસાર, આવી સ્થિતિમાં પેનલ મુખ્ય હિસ્સેદારો સાથે તેની પરામર્શ પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી શકે છે અને મે 2027 માં સમાપ્ત થતી સમયમર્યાદા પહેલા તેનો અહેવાલ રજૂ કરી શકે છે.
મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માટેનું ફોર્મ્યુલા શું હશે?
સામાન્ય રીતે, જ્યારે નવા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) શૂન્ય (0) પર ફરીથી સેટ કરવામાં આવે છે અને પછી તબક્કાવાર પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે DA ને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ તેની ફરીથી ગણતરી કરવામાં આવશે. એ નોંધવું જોઈએ કે ઓક્ટોબરમાં છેલ્લા સુધારા પછી, DA અને DR હાલમાં 58 ટકા છે.
સરકારી તિજોરી પર 3.2 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી શકે..
7મા પગાર પંચની રાજકોષીય અસર ₹1.02 લાખ કરોડ હતી. જોકે, DA/DR ગોઠવણો પછી કર્મચારીઓ માટે અસરકારક વધારો ઓછો હતો. મોટા કાર્યબળ અને પેન્શનરોની વધુ સંખ્યાને કારણે 8મા પગાર પંચની રાજકોષીય અસર નોંધપાત્ર રીતે વધારે હોઈ શકે છે, જે ₹2.4 લાખ કરોડથી ₹3.2 લાખ કરોડની વચ્ચે છે.
