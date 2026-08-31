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8th pay commission: 8મા પગાર પંચને લઈને મોટા સમાચાર, આજે છેલ્લો મોકો, જો ચૂકી ગયા તો 10 વર્ષ પછી મળશે તક, જાણો

8th pay commission Jobs: જો તમે પણ 8th pay commission સાથો નોકરી કરવા માગો છો, તો અરજી કરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે, આજ સુધી જેની અરજી આવી હશે તેને જ નોકરી કરવાનો ચાન્સ મળશે, જ્યારે આ કોન્ટ્રાક પ્રમાણેની નોકરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 31, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:49 PM IST
8th pay commission: 8મા પગાર પંચને લઈને મોટા સમાચાર, આજે છેલ્લો મોકો, જો ચૂકી ગયા તો 10 વર્ષ પછી મળશે તક, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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