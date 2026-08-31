/8th pay commission: 8મા પગાર પંચને લઈને મોટા સમાચાર, આજે છેલ્લો મોકો, જો ચૂકી ગયા તો 10 વર્ષ પછી મળશે તક, જાણો

8th pay commission Jobs: 8મા પગાર પંચ અંગે એક મોટી અપડેટ આવી છે. આજે, 31 ઓગસ્ટ, કરાર આધારિત નોકરીઓ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તક છે. 8મા પગાર પંચ હેઠળ સલાહકાર તરીકે કામ કરવા માંગતા ઉમેદવારો પાસે આજ, સોમવાર સુધી અરજી કરવાની છે. 8મા પગાર પંચની વેબસાઇટ પર જઈને સરળતાથી અરજીઓ સબમિટ કરી શકાય છે.
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને ઇમેઇલ દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવશે. બધા પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને જવાબ આપવા માટે સાત દિવસની તક હશે. તેઓએ મહત્તમ 30 દિવસની અંદર જોડાવવા પડશે. ઉમેદવારોનો કોઈ ગુનાહિત રેકોર્ડ ન હોવો જોઈએ.
કુલ 23 માટે સબમિટ કરી શકાય છે અરજીઓ
સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ માટે બે જગ્યાઓ છે, જેમાં 10 વર્ષનો અનુભવ અને 45 વર્ષની વય મર્યાદા જરૂરી છે. કન્સલ્ટન્ટ (યુવા વ્યાવસાયિક) માટે 6 વર્ષનો અનુભવ અને 40 વર્ષ વય મર્યાદા જરૂરી છે. કન્સલ્ટન્ટ માટે 2 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે. કુલ 16 જગ્યાઓ છે, એટલે કે 23 જગ્યાઓ માટે અરજીઓ સબમિટ કરી શકાય છે. આ નિમણૂક એક વર્ષ અથવા પગાર પંચના કાર્યકાળ, જે પણ ઓછું હોય તે સમય માટે રહેશે.
8મા પગાર પંચ પાસેથી મોટી અપેક્ષાઓ
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ પાસેથી મોટી અપેક્ષાઓ છે. આ કમિશનની રચના ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં કરવામાં આવી હતી. આ કમિશન પાસે કુલ 18 મહિના છે. આ સમય દરમિયાન, તે એક અહેવાલ તૈયાર કરશે, જેના આધારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કરવામાં આવશે.
કમિશન દેશના વિવિધ ભાગોમાં બેઠકો યોજી રહ્યું છે. દિલ્હી, લખનૌ અને ઓડિશા જેવા શહેરોમાં બેઠકો થઈ ચૂકી છે. નજીકના ભવિષ્યમાં જયપુર અને પુડુચેરી જેવા શહેરોમાં બેઠકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ બેઠકોમાં, કમિશન કર્મચારીઓની માંગણીઓ સાંભળી રહ્યું છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર્સ અને ફેમિલી યુનિટ પર ભાર
કેન્દ્રીય કર્મચારી સંગઠનો હાલમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર્સ પર ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. કેટલાક સંગઠનોએ 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. આ દરમિયાન, ફેમિલી યુનિટ 3થી વધારીને 5 કરવાની માંગ વેગ પકડી રહી છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના પ્રમાણમાં બેઝિક પગાર વધશે. આ જ કારણ છે કે કર્મચારીઓ મોટા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે.