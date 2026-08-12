/TATAમાં શું ચાલી રહ્યું છે? ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરને અચાનક AGM પહેલા રાજીનામું આપ્યું

માર્કેટકેપના આધારે દેશની સૌથી મોટી કંપનીઓમાં સામેલ ટાટા સમૂહની અંદર બધુ ઠીકઠાક જણાઈ રહ્યું નથી. ટાટાના બોર્ડ રૂમ ડ્રામાથી લઈને ટાટા ટ્રસ્ટમાં મચેલી હલચલ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરને અચાનક રાજીનામું આપી દીધુ છે.
AGM પહેલા ધર્યું રાજીનામું
એન ચંદ્રશેખને આ પગલું 18 ઓગસ્ટના રોજ થનારી ટાટા સન્સની વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક એટલે કે AGM પહેલા લીધું. ચંદ્રશેખરનનો ટાટા સન્સના અધ્યક્ષ પદનો કાર્યકાળ ફેબ્રુઆરી 2027 સુધીનો છે અને મળતી મુજબ તેઓ પોતાનો વર્તમાન કાર્યકાળ પૂરો કરશે પરંતુ પુનનિર્યુક્તિ નહીં લે.
ફરી નિયુક્તિ અંગે મતભેદ
એન ચંદ્રશેખરન દ્વારા ટાટા સન્સના ચેરમેન પદેથી રાજીનામું એવા સમયે અપાયું છે કે જ્યારે ટાટા સમૂહ હાલ તમામ વ્યવસાયોમાં અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ ટાટા સન્સ અને ટાટા ટ્રસ્ટ્સ વચ્ચે ચંદ્રશેખરનની પુનનિર્યુક્તિને લઈને પણ મતભેદ ચાલુ હતા.
અત્રે જણાવવાનું કે ટાટા સન્સ 400 અબજ ડોલરના ટાટા સમૂહની મુખ્ય હોલ્ડિંગ કંપની છે. તે ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ (TCS), ટાટા મોટર્સ (Tata Motors), અને એર ઈન્ડિયા (Air India) સહિત 30થી વધુ કંપનીઓને નિયંત્રિત કરે છે. ટાટા સન્સમાં ટાટા ટ્રસ્ટ્સની 66 ટકાની ભાગીદારી છે.