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TATAમાં શું ચાલી રહ્યું છે? ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરને અચાનક AGM પહેલા રાજીનામું આપ્યું

Tata Sons Chairman N Chandrasekaran Resigns: ટાટા સમૂહ સંબંધિત એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટાટા સન્સના ચેરમેન પદેથી એન ચંદ્રશેખરને રાજીનામું ધરી દીધુ છે. 18 ઓગસ્ટના રોજ થનારી ટાટા સન્સની વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક એટલે કે AGM પહેલા તેમણે રાજીનામું આપી દીધુ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 12, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:08 PM IST
TATAમાં શું ચાલી રહ્યું છે? ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરને અચાનક AGM પહેલા રાજીનામું આપ્યું
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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