મોટા સમાચાર: આ બેંકે ATMમાંથી પૈસા ઉપાડવાના નિયમો બદલાયા, 1 એપ્રિલથી આટલી જ રકમ ઉપાડી શકાશે, જાણો
Withdrawing Money Rule Change: જો તમારૂ આ સરકારી બેંકમાં ખાતું છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. સરકારી બેંકે તેના ગ્રાહકો માટે ATMમાં રોકડ ઉપાડવાની મર્યાદામાં મોટા ફેરફાર કર્યો છે. બેંકે ડિજિટલ બેંકિંગને વધારવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. આ નવા નિયમો 1 એપ્રિલના રોજ લાગુ થશે.
Withdrawing Money Rule Change: જો તમારી પાસે પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) માં ખાતું અને ડેબિટ કાર્ડ છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. PNB એ તેના ગ્રાહકો માટે દૈનિક ATM ઉપાડ મર્યાદામાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યો છે. બેંક દ્વારા તમારા પૈસાને વધુ સુરક્ષિત રાખવા અને ડિજિટલ બેંકિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. બદલાયેલા નિયમો 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવશે.
તેની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, બેંકે જણાવ્યું હતું કે તે જોખમ ઘટાડવા અને ગ્રાહક સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહી છે. આ પહેલના ભાગ રૂપે, ઘણા ડેબિટ કાર્ડ માટે ATM ઉપાડ મર્યાદા ઘટાડવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે હવે પહેલાની જેમ એક જ દિવસમાં ATMમાંથી આટલી મોટી રકમ ઉપાડી શકશો નહીં.
ઈ-કોમર્સ અને કોન્ટેક્ટલેસ ચેનલો દ્વારા વ્યવહારો માટેની મર્યાદામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તે યથાવત રહેશે. પીએનબી ડેબિટ કાર્ડ ગ્રાહકો ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, પીએનબી વન એપ, આઈવીઆર અથવા વોટ્સએપ બેંકિંગ દ્વારા બેંક દ્વારા નિર્ધારિત નવી મર્યાદામાં તેમની એટીએમ ઉપાડ મર્યાદા સેટ અથવા રીસેટ કરી શકે છે.
કયા કાર્ડ નવા નિયમોને આધીન રહેશે?
બેંકે ડેબિટ કાર્ડની વિવિધ શ્રેણીઓ માટે નવી મર્યાદા નક્કી કરી છે. ચાલો આને સરળ શબ્દોમાં સમજીએ...
પહેલી શ્રેણી: હવે ફક્ત 50,000 રૂપિયા જ ઉપલબ્ધ રહેશે
જે કાર્ડ્સ તમને પહેલા દરરોજ 1 લાખ રૂપિયા સુધી ઉપાડવાની મંજૂરી આપતા હતા તેઓ હવે ફક્ત 50,000 રૂપિયા ઉપાડી શકશે.
આ સીરિઝમાં નીચેના કાર્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે:
· RuPay NCMC પ્લેટિનમ ડોમેસ્ટિક ડેબિટ કાર્ડ
· RuPay NCMC પ્લેટિનમ ઇન્ટરનેશનલ ડેબિટ કાર્ડ
· RuPay મહિલા પાવર પ્લેટિનમ ડેબિટ કાર્ડ
· RuPay PNB પલાશ ડેબિટ કાર્ડ (રિસાયકલ કરેલ PVC)
· RuPay બિઝનેસ પ્લેટિનમ NCMC ડેબિટ કાર્ડ
· માસ્ટરકાર્ડ પ્લેટિનમ ડેબિટ કાર્ડ
· વિઝા ગોલ્ડ ડેબિટ કાર્ડ
· PNB માસ્ટરકાર્ડ પ્લેટિનમ રાઇઝ
· બીજી શ્રેણી: હવે તમે ₹75,000 સુધી ઉપાડી શકો છો
કેટલાક પ્રીમિયમ કાર્ડ્સ પર મર્યાદા પણ ઘટાડવામાં આવી છે. આ કાર્ડ્સ સાથે, તમે હવે 1.5 લાખ રૂપિયાની અગાઉની મર્યાદાની સરખામણીમાં દરરોજ મહત્તમ 75,000 રૂપિયા ઉપાડી શકો છો.
આ કાર્ડ્સમાં નીચેના કાર્ડ શામેલ છે.
RuPay સિલેક્ટ ડેબિટ કાર્ડ
PNB RuPay સિલેક્ટ એક્સેલ
વિઝા સિગ્નેચર ડેબિટ કાર્ડ
માસ્ટરકાર્ડ બિઝનેસ ડેબિટ કાર્ડ
PNB ડેબિટ કાર્ડ લિમિટ ઓનલાઈન કેવી રીતે બદલવી?
જો PNB એ તમારા કાર્ડની ATM ઉપાડ મર્યાદા ઘટાડી દીધી છે, પરંતુ તમે તેને તમારી ઇચ્છિત મર્યાદા (નવી મર્યાદાની અંદર) પર રીસેટ કરવા માંગો છો, તો તમે ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા સરળતાથી તે કરી શકો છો. ચાલો શીખીએ કેવી રીતે...
ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ દ્વારા મર્યાદા કેવી રીતે બદલવી
સ્ટેપ 1: સૌપ્રથમ, તમારા PNB ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ એકાઉન્ટમાં લોગ ઇન કરો. પછી, 'વેલ્યુ એડેડ સર્વિસીસ' ટેબ પર જાઓ. ત્યાં તમને 'ડેબિટ કાર્ડ પર્સનલાઇઝેશન' વિકલ્પ મળશે. તેના પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 2: એક નવું પેજ ખુલશે. તમારો એકાઉન્ટ નંબર પસંદ કરો અને ડ્રોપ-ડાઉન મેનૂમાંથી, તે સેવા (જેમ કે ATM, કોન્ટેક્ટલેસ, E-Comm, અથવા POS મર્યાદા) પસંદ કરો જેના માટે તમે મર્યાદા બદલવા માંગો છો. પછી, 'ચાલુ રાખો' બટન દબાવો.
સ્ટેપ 3: આગલા પેજ પર, તમારે તમારો કાર્ડ નંબર, એન્ડ ડેટ અને કાર્ડ PIN દાખલ કરવાની જરૂર પડશે. બધી માહિતી યોગ્ય રીતે દાખલ કર્યા પછી, 'સબમિટ કરો' પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 4: હવે તમને એક નવા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે જ્યાં તમારે ATM, કોન્ટેક્ટલેસ, ઈ-કોમર્સ અથવા POS માટે તમારી નવી મર્યાદા દાખલ કરવી પડશે. ઇચ્છિત મર્યાદા દાખલ કર્યા પછી, 'અપડેટ' બટન દબાવો.
સ્ટેપ ૫: અંતિમ પગલામાં, તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે. તેને દાખલ કરો અને 'સબમિટ કરો' પર ક્લિક કરો. તમારી મર્યાદા સફળતાપૂર્વક બદલાઈ ગઈ છે. છેલ્લા પૃષ્ઠ પર એક પુષ્ટિકરણ સંદેશ દેખાશે.
PNB ONE એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને તમારી મર્યાદા કેવી રીતે બદલવી
સ્ટેપ 1: PNB ONE મોબાઇલ એપ્લિકેશન ખોલો અને તમારા વપરાશકર્તા ID અને પાસવર્ડથી લોગ ઇન કરો. પછી, 'સેવાઓ' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 2: મેનુને વિસ્તૃત કરવા માટે 'ડેબિટ કાર્ડ્સ' પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 3: હવે તમને ATM મર્યાદા અપડેટ કરો, POS મર્યાદા અપડેટ કરો, E-Commerce મર્યાદા અપડેટ કરો અને સંપર્ક રહિત મર્યાદા અપડેટ કરો જેવા વિવિધ વિકલ્પો દેખાશે. તમે જે મર્યાદા બદલવા માંગો છો તેના પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 4: ડ્રોપ-ડાઉન સૂચિમાંથી તમારા ડેબિટ કાર્ડ સાથે લિંક કરેલ એકાઉન્ટ નંબર પસંદ કરો.
સ્ટેપ 5: ડ્રોપ-ડાઉન સૂચિમાંથી તમારું ડેબિટ કાર્ડ પસંદ કરો. પછી, તમે જે મર્યાદા બદલવા માંગો છો તેની વિગતો દાખલ કરો (ATM, POS, ECOMM, CONTACTLESS).
સ્ટેપ 6: આગલા પૃષ્ઠ પર, તમને વર્તમાન મર્યાદા અને લાગુ મર્યાદા દેખાશે. અહીં નવી મર્યાદા દાખલ કરો અને 'ચાલુ રાખો' પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 7: વિનંતીની પુષ્ટિ કરવા માટે તમારો વ્યવહાર પાસવર્ડ દાખલ કરો. તમારી મર્યાદા સફળતાપૂર્વક બદલાઈ જશે.
તેથી, આગલી વખતે જ્યારે તમે ATM પર જાઓ, ત્યારે તમારા કાર્ડ પર આ નવી મર્યાદાઓ ધ્યાનમાં રાખવાની ખાતરી કરો. આ ફેરફાર તમારી પોતાની સલામતી માટે છે, જેથી કોઈ તમારા કાર્ડનો દુરુપયોગ ન કરી શકે અને મોટું નુકસાન ન કરી શકે.
