/મોટા સમાચાર! ફરી ક્યારે વધશે પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવ ? કેન્દ્ર સરકારના જવાબે વધારી ચિંતા

Petrol-Diesel Prices: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ વચ્ચે, દેશમાં ઈંધણના ભાવ અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ક્યારે વધશે? કેન્દ્રની મોદી સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે હાલમાં કોઈ સમયમર્યાદા કે અંદાજ આપી શકતી નથી.
Petrol-Diesel Prices: પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ સોમવારે આંતર-મંત્રીસ્તરીય બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, સરકાર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે, પરંતુ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધુ કોઈ ફેરફાર કરવા માટે કોઈ સમયમર્યાદા કે પ્રતિબદ્ધતા નથી.
નોંધનીય છે કે, ગયા શુક્રવારે કેન્દ્ર સરકારે દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો વધારો કર્યો હતો. આ પછી દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 97.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલનો ભાવ 90.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર પર પહોંચી ગયો છે. ઘણા શહેરોમાં CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 2 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
Adequate stocks of petrol, diesel, #LPG and natural gas are available across the country. There is no need for panic among LPG distributors, retail outlets or consumers, as the supply of all essential fuels continues normally.
પૂરતો સ્ટોક, ગભરાવાની જરૂર નથી
સુજાતા શર્માએ ખાતરી આપી હતી કે, દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, LPG અને કુદરતી ગેસનો પૂરતો સ્ટોક છે. LPG વિતરકો, છૂટક વિક્રેતાઓ અને ગ્રાહકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. તમામ આવશ્યક ઇંધણનો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે.
તેમણે સમજાવ્યું કે, મિડલ ઈસ્ટ સંકટ શરૂ થયાને અઢી મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે, અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પરિસ્થિતિ હજુ સુધી સામાન્ય થઈ નથી. આ છતાં ભારતીય રિફાઇનરીઓ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે અને ક્રૂડ ઓઇલનો પૂરતો સ્ટોક છે.
વધારા છતાં કંપનીઓ પર દબાણ
બીજી તરફ એવું નોંધવામાં આવી રહ્યું છે કે. શુક્રવારે પ્રતિ લિટર 3 રૂપિયાનો વધારો થયો હોવા છતાં, ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ હજુ પણ ભારે નુકસાન સહન કરી રહી છે. વિશ્લેષક ફર્મ નોમુરાના રિપોર્ટ અનુસાર, વર્તમાન છૂટક ભાવ વધતા ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને પુરવઠા અવરોધોને સરભર કરવા માટે અપૂરતા છે. રિપોર્ટમાં અંદાજ છે કે, કંપનીઓએ સંપૂર્ણ માર્જિન પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રતિ લિટર આશરે 25 રૂપિયા ભાવ વધારવાની જરૂર છે.
આ ઉપરાંત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ અસ્થિરતાને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે LPGના ભાવ પ્રતિ ટન 520 ડોલરથી લગભગ બમણા થઈને 1,000 ડોલર પ્રતિ ટન થઈ ગયા છે. આનાથી સરકારી ઓઈલ કંપનીઓને દૈનિક LPG નુકસાન આશરે 440 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.