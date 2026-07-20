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IPOમાં કમાણીની મોટી તક! ₹216એ પહોંચ્યો GMP, 23 જુલાઈથી મળશે રોકાણનો મોકો


IPO News: કંપનીએ આજે ​​સોમવારે પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત કરી છે. આજે GMP પ્રતિ શેર 216 પર પહોંચી ગયો છે. આ મેઈનબોર્ડ IPO છે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 14550 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. રોકાણ દ્વારા હાલમાં 5000થી રૂપિયાનો ફાયદો જોવા મળી રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:51 AM IST
IPOમાં કમાણીની મોટી તક! ₹216એ પહોંચ્યો GMP, 23 જુલાઈથી મળશે રોકાણનો મોકો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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