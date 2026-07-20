/IPOમાં કમાણીની મોટી તક! ₹216એ પહોંચ્યો GMP, 23 જુલાઈથી મળશે રોકાણનો મોકો

IPO News: હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં પ્રભુત્વ ધરાવતી એક કંપની ઇન્ડો-એમઆઇએમ(Indo-MIM IPO) છે. તેનો આઇપીઓ 23 જુલાઈથી 27 જુલાઈ સુધી રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્લો રહેશે. આઇપીઓનું કદ 3,811.21 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની આઇપીઓ દ્વારા 1.03 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. તે વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 6.83 કરોડ શેર પણ જાહેર કરશે.
ઇન્ડો-એમઆઇએમ આઇપીઓ પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
કંપનીએ આઇપીઓ માટે 461 રૂપિયાથી 485 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યો છે. આઇપીઓનું લોટ સાઈઝ 30 શેર છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી 14,550 રૂપિયાની અરજી કરવી જરૂરી છે. આ મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટનો આઇપીઓ છે, અને તેથી, તે બીએસઈ અને એનએસઈ બંને પર લિસ્ટ થશે.
ઇન્ડો-એમઆઇએમ આઇપીઓ જીએમપી
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, ઇન્ડો-એમઆઇએમ આઇપીઓનો આજે જીએમપી પ્રતિ શેર 216 રૂપિયા છે, જે લિસ્ટિંગ પ્રીમિયમ 44.54 ટકા સૂચવે છે. આઇપીઓ માટે સૌથી નીચો જીએમપી ₹168 હતો. ત્યારથી, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીની સ્થિતિ સતત મજબૂત થઈ છે.
ઇન્ડો-એમઆઇએમ આઇપીઓમાં લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે મહત્તમ 50 ટકા અનામત રહેશે. 15 ટકા અનામત બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે અનામત રહેશે. ઓછામાં ઓછું 35 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત રહેશે.
IPOમાં શેર કોણ વેચી રહ્યું છે?
ગ્રીન મીડોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ 6.05 કરોડ શેર વેચી રહી છે. અનુરાધા કોડુરી અને આઇઆઇટી મદ્રાસ અનુક્રમે 60.5 મિલિયન શેર અને 2.3 કરોડ શેર વેચશે.
નવા ઇશ્યૂમાંથી એકત્ર કરાયેલા નાણાંનું કંપની શું કરશે?
₹400 કરોડનો ઉપયોગ હાલના તમામ દેવાની ચુકવણી માટે કરવામાં આવશે, અને બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ કંપનીના સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. મે 2026 સુધીમાં, કંપની પાસે કુલ ₹1212.30 કરોડનું ઉધાર હતું. HDFC બેંક, એક્સિસ કેપિટલ, ICICI સિક્યોરિટીઝ, કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની અને SBI કેપિટલ માર્કેટ્સને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ અંગે, તેણે નાણાકીય વર્ષ 2026માં ₹533.50 કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો. ઓપરેટિંગ આવક 26 ટકા વધીને ₹4193 કરોડ થઈ હતી.
પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં ઓપરેશનલ આવક ₹4193 કરોડ હતી, જે વાર્ષિક ધોરણે 26 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.