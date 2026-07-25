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IPOમાં કમાણીની મોટી તક! ગ્રે માર્કેટમાં ગુજરાતની કંપનીના IPOએ આપ્યો શાનદાર રિસ્પોન્સ

Advance Technoforge IPO: અડવાન્સ ટેક્નોફોર્જ લિમિટેડનો IPO સોમવારે લોન્ચ થવાનો છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે, IPO માટે 95 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 25, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:25 PM IST
IPOમાં કમાણીની મોટી તક! ગ્રે માર્કેટમાં ગુજરાતની કંપનીના IPOએ આપ્યો શાનદાર રિસ્પોન્સ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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