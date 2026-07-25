/IPOમાં કમાણીની મોટી તક! ગ્રે માર્કેટમાં ગુજરાતની કંપનીના IPOએ આપ્યો શાનદાર રિસ્પોન્સ

Advance Technoforge IPO: ગુજરાતની મશીનરીના સ્પેરપાર્ટ્સ બનાવતી કંપની અડવાન્સ ટેક્નોફોર્જ લિમિટેડનો IPO સોમવારે લોન્ચ થવા જઈ રહ્યો છે. કંપની પોતાનો એસએમઈ (SME) આઈપીઓ લઈને આવશે. કંપનીની આ ઇશ્યુ દ્વારા લગભગ 24 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના છે. ગ્રે માર્કેટમાં આ IPO પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ આપી રહ્યો છે.
ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ કેટલું?
કંપનીએ શનિવારે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, IPO માટે 95 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. શેરનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 9 રૂપિયા પર છે. આ દ્રષ્ટિએ શેરનું લિસ્ટિંગ 100 રૂપિયાને પાર થશે. નોંધનીય છે કે, આ સંપૂર્ણપણે 25.29 લાખ ઇક્વિટી શેરનો નવો ઇશ્યુ છે. નક્કી કરેલા ભાવવાળો આ ઇશ્યુ 29 જુલાઈએ બંધ થશે. કંપનીના શેર 3 ઓગસ્ટે BSEના એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર સૂચિબદ્ધ થવાની સંભાવના છે. IPOનું સન કેપિટલ એડવાઈઝરી સર્વિસીસ એકમાત્ર બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર છે.
કંપની એકત્ર કરેલી રકમમાંથી લગભગ 7.19 કરોડ રૂપિયા મશીનરી ખરીદી પાછળ, 7.25 કરોડ રૂપિયા વર્કિંગ કેપિટલ અને 2.40 કરોડ રૂપિયા લોન ચૂકવવામાં ખર્ચ કરશે. બાકીની રકમ સામાન્ય કોર્પોરેટ કાર્યોમાં લગાવવામાં આવશે. અડવાન્સ ટેક્નોફોર્જના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર નિલેશ શંભુભાઈ મોલિયાએ જણાવ્યું કે, IPOથી ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા અને કાર્યશીલ મૂડીને મજબૂત કરવામાં મદદ મળશે.
પરિણામો કેવા રહ્યા?
અડવાન્સ ટેક્નોફોર્જે માર્ચ 2026ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે રેવેન્યુમાં સામાન્ય ઘટાડાની માહિતી આપી છે. આ પાછલા નાણાકીય વર્ષના 50.7 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 50.04 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. જો કે, બેટર ઓપરેટિંગ પરફોર્મન્સને કારણે નેટ પ્રોફિટ 50.5 ટકા વધીને 2.7 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 4.06 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. ઇબિડા (EBITDA)ની વાત કરીએ તો, એક વર્ષ પહેલાના 5.06 કરોડ રૂપિયાથી 51.6 ટકા વધીને 7..7 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો, જ્યારે EBITDA માર્જિન 9.98 ટકાથી વધીને 15.33 ટકા થઈ ગયું.
મણિપાલ હેલ્થ એન્ટરપ્રાઈઝિસ IPO
નોંધનીય છે કે, મણિપાલ હેલ્થ એન્ટરપ્રાઈઝિસનો IPO પણ 29 જુલાઈએ રોકાણકારો માટે ખુલ્લો રહેશે અને 31 જુલાઈએ બંધ થશે. તેના માટે બે રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા દરેક ઇક્વિટી શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ 560 રૂપિયાથી 590 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
IPOનું ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ ₹35 છે. આ દ્રષ્ટિએ શેરનું લિસ્ટિંગ 620 રૂપિયાને પાર થઈ શકે છે. રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 25 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 25-25 શેરના ગુણાંકમાં બોલી લગાવી શકશે. કંપનીએ જણાવ્યું કે, 24 જુલાઈ 2026 સુધી તેના કુલ 1,17,97,57,321 ઇક્વિટી શેર છે. IPO હેઠળ 8,000 કરોડ રૂપિયા સુધીના નવા શેર જારી કરવામાં આવશે.