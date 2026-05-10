/મોટી ભવિષ્યવાણી ! 2036 સુધી આટલા લાખ પર પહોંચશે સેન્સેક્સ? દિગ્ગજ એક્સપર્ટે કહ્યું કે, માથાદીઠ આવક થશે બમણી

Expert Sensex Prediction: મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ચેરમેન રામદેવ અગ્રવાલ સ્થાનિક શેરબજારના પ્રદર્શન અંગે બોલ્ડ દાવો કરી રહ્યા છે. પ્રખ્યાત એક્સપર્ટે કહ્યું કે વૈશ્વિક બજારોની તુલનામાં ભારતીય શેરબજાર ફેરારી છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય શેરબજાર મલ્ટિબેગર શેરો માટે એક સારૂ પ્લેટફોર્મ છે. રામદેવ અગ્રવાલે કહ્યું કે, મેં છેલ્લા 40 વર્ષમાં સેન્સેક્સ 100થી 80,000 સુધી વધતો જોયો છે. મારા પર વિશ્વાસ કરો, આગામી 40 વર્ષમાં આ સફર સંપૂર્ણપણે અલગ હશે.
શું 2036 સુધીમાં સેન્સેક્સ 300,000 સુધી પહોંચશે?
અગ્રવાલ મેક્રોઇકોનોમિક દિશા અંગે ખૂબ જ તેજીમાં છે. તેમનો અંદાજ છે કે આગામી 6થી 7 વર્ષમાં માથાદીઠ આવક બમણી થશે. એક્સપર્ટ કહે છે કે સેન્સેક્સ 2030 સુધીમાં 1.5 લાખ સુધી પહોંચી શકે છે. બજાર 2036 સુધીમાં 300,000 સુધી પહોંચવાની સંભાવના ધરાવે છે. ભારતીય શેરબજાર અંગે તેમણે કહ્યું કે, સ્વરૂપ કામચલાઉ હોઈ શકે છે, પરંતુ વર્ગ કાયમી છે. ભારતીય શેરબજારે હજુ ઘણો લાંબો રસ્તો કાપવાનો બાકી છે.
રામદેવ અગ્રવાલે નોંધ્યું કે ડોલરના સંદર્ભમાં બજાર મૂડીકરણ વાર્ષિક 14 ટકાના દરે વધ્યું છે, જ્યારે યુએસ શેરબજાર છેલ્લા બે દાયકામાં 7 ટકાના દરે વધ્યું છે. તેઓ કહે છે, તમે દર 5થી 6 વર્ષે બમણું કરી શકો છો. આ જ ગતિ છે.
એરટેલે રામદેવ અગ્રવાલનું નસીબ કેવી રીતે બદલ્યું
એરટેલે રામદેવ અગ્રવાલને તેમના નસીબ બદલવામાં નોંધપાત્ર મદદ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે નેટવર્ક વ્યવસાયનો વિગતવાર અભ્યાસ કર્યા પછી અને સુનીલ ભારતી મિત્તલ સાથે વાત કર્યા પછી, તેઓ મોબાઇલ ક્રાંતિ પ્રત્યે સહમત થયા. તે સમયે, ભારતમાં ફક્ત 5 કરોડથી ફિક્સ્ડ-લાઇન ફોન હતા.
તેમણે અંદાજ લગાવ્યો હતો કે ભારતી એરટેલ આગામી પાંચ વર્ષમાં 27,000 રૂપિયાથી 28,000 રૂપિયા કરોડનો નફો કરી શકે છે. રામદેવ અગ્રવાલે સમજાવ્યું કે જ્યારે તેમણે એરટેલ પર દાવ લગાવ્યો ત્યારે તેની કિંમત 19 રૂપિયાથી 30 રૂપિયાની આસપાસ હતી. જ્યારે તેમણે શેર વેચ્યા ત્યારે તેમની કિંમત 650 રૂપિયાની આસપાસ હતી. આનો અર્થ એ થયો કે રામદેવ અગ્રવાલે એરટેલના શેર પર 25 ગણો નફો કર્યો છે.
તે સમયને યાદ કરતા, રામદેવ અગ્રવાલ કહે છે, મારા મિત્રો અને બજાર એક્સપર્ટોએ મને એરટેલમાં રોકાણ ન કરવાની સલાહ આપી હતી. પરંતુ મેં એક અલગ રસ્તો પસંદ કર્યો.
