8મું પગાર પંચના લાગુ થાય તે પહેલા મોટી તૈયારી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સમાચાર
8th Pay Commission: અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેનો હેતુ એ છે કે જ્યારે નવો પગાર ધોરણ લાગુ થાય છે, ત્યારે વધારાનો ખર્ચ સરળતાથી ઉઠાવી શકાય અને કમાણી પર વધુ દબાણ ન આવે.
8th Pay Commission: ભારતીય રેલ્વે આગામી આઠમા પગાર પંચ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા પગારના બોજને સંભાળવા માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, રેલ્વે ભવિષ્યમાં મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે જાળવણી, ખરીદી અને ઉર્જા જેવા ક્ષેત્રોમાં ખર્ચ ઘટાડવા માટે પગલાં લઈ રહી છે. રેલ્વે અધિકારીઓ કહે છે કે તેનો ઉદ્દેશ્યએ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે નવા પગાર ધોરણ લાગુ થાય ત્યારે વધારાનો ખર્ચ સરળતાથી વહન કરી શકાય અને રેલ્વેની કમાણી પર નોંધપાત્ર અસર ન પડે.
જાન્યુઆરી 2024માં રચના
જાન્યુઆરી 2024માં આઠમા કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી હતી. તેની અધ્યક્ષતા સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ કરે છે. આ કમિશન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનની સમીક્ષા કરશે.
આ કમિશનની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવાની અપેક્ષા છે. આનાથી રક્ષા કર્મચારીઓ સહિત આશરે 5 મિલિયન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરોને અસર થશે. કમિશન 18 મહિનાની અંદર તેનો અહેવાલ રજૂ કરવાનું છે, જોકે જો જરૂરી હોય તો વચગાળાનો અહેવાલ રજૂ કરી શકાય છે.
રેલ્વે ડેટા શું કહે છે?
રેલવેના નાણાકીય ડેટા અંગે, નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં રેલવેનો ઓપરેટિંગ રેશિયો (OR) 98.90% હતો, જેનાથી આશરે 1,341 કરોડ રૂપિયાની ચોખ્ખી આવક થઈ હતી. 2025-26 માટે, રેલવે OR ઘટાડીને 98.42% કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે, જેનાથી અંદાજિત 3,041 કરોડ રૂપિયાની ચોખ્ખી આવક થઈ શકે છે. એ પણ નોંધનીય છે કે રેલવે દ્વારા IRFCને વાર્ષિક ચૂકવણી 2027-28થી ઘટવાની ધારણા છે, કારણ કે તાજેતરના વર્ષોમાં મૂડી ખર્ચ સરકારી બજેટરી સપોર્ટ (GBS) દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે.
અધિકારીઓએ શું કહ્યું
રેલ્વે અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલમાં નવી ટૂંકા ગાળાની લોન લેવાની કોઈ યોજના નથી. તેમનું કહેવું છે કે 2027-28માં નવા પગાર અમલમાં આવશે ત્યાં સુધીમાં, વાર્ષિક નૂર આવકમાં આશરે 15,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થશે. આ વધેલા પગાર ખર્ચને આવરી લેવામાં મદદ કરશે.
નોંધનીય છે કે અગાઉનું 7મું પગાર પંચ ફેબ્રુઆરી 2014માં રચાયું હતું, અને તેની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2016ના રોજ લાગુ કરવામાં આવી હતી. સામાન્ય રીતે, દર 10 વર્ષે પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે. કર્મચારીઓને ફુગાવાથી રાહત આપવા માટે, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) પણ આપવામાં આવે છે, જે ફુગાવાના દરના આધારે દર છ મહિને વધારવામાં આવે છે.
