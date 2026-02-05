નિયમોમાં મોટી છુટછાટ ! હવે વિદેશથી ભારતમાં લાવી શકો છો આટલું સોનું, નિયમો બદલાયા
Abroad Jewellery Rules: જો તમે વિદેશમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છો અથવા કોઈ કામ માટે વિદેશમાં રોકાઈ રહ્યા છો અને ભારત પાછા ફરતી વખતે સોનું, દાગીના અથવા અન્ય વસ્તુઓ તમારી સાથે લાવવા માંગો છો, તો તમારા માટે એક સારા સમાચાર છે.
તાજેતરમાં, ભારત સરકારે બેગેજ નિયમો 2026 હેઠળ વિદેશથી પરત ફરતા મુસાફરો માટે ડ્યુટી-ફ્રી મર્યાદા અને દાગીનાના નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે. આ ફેરફારો 2 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ અમલમાં આવ્યા હતા, અને નિયમોને સરળ, પારદર્શક અને મુસાફરો માટે મુશ્કેલીમુક્ત બનાવવાનો હેતુ છે.
અત્યાર સુધી, વિદેશથી પરત ફરતા મુસાફરોને તેમના દાગીનાના મૂલ્યના આધારે કસ્ટમ ડ્યુટી ચૂકવવાની જરૂર હતી. મુસાફરોને ઘણીવાર દાગીનાની કિંમત અને મૂલ્ય મર્યાદા અંગે એરપોર્ટ પર વિવાદોનો સામનો કરવો પડતો હતો. ઘણીવાર, મુસાફરોને સાબિત કરવું પડતું હતું કે વસ્તુઓ વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે છે, વેચાણ માટે નહીં. જો કે, નવી નીતિ હેઠળ, સોના અને ચાંદીના દાગીના માટે ડ્યુટી-ફ્રી મર્યાદા હવે વજન આધારિત છે, કિંમત હવે એક પરિબળ રહેશે નહીં.
સોનાના દાગીનાના નિયમોમાં શું ફેરફાર થયો?
નવા નિયમો અનુસાર, મહિલા પ્રવાસીઓ હવે મહત્તમ 40 ગ્રામ દાગીના ડ્યુટી-ફ્રી લાવી શકે છે. પુરુષ પ્રવાસીઓ અને અન્ય લોકો વધુમાં વધુ 20 ગ્રામ દાગીના ડ્યુટી-ફ્રી લાવી શકે છે. દાગીના ફક્ત વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે હોવા જોઈએ. જો તેને વેચાણ માટે લાવવામાં આવેલ માલ માનવામાં આવે છે, તો તેના પર કસ્ટમ ડ્યુટી લગાવવામાં આવશે.
દાગીના ઉપરાંત, સોનાના બાર, સોનાના સિક્કા અથવા ચાંદીના બાર ડ્યુટી-ફ્રી મુક્તિ માટે પાત્ર રહેશે નહીં. આવી વસ્તુઓ પર અલગ નિયમો લાગુ થશે. આ ફેરફાર NRI અને લાંબા સમયથી વિદેશમાં રહેતા ભારતીય મૂળના પ્રવાસીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપશે. હવે, એરપોર્ટ પર દાગીનાની કિંમત અંગે કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે, ડ્યુટી ફક્ત વજન પર લગાવવામાં આવશે.
સામાન માટે ડ્યુટી-ફ્રી મર્યાદા પણ વધારી
સરકારે માત્ર દાગીના પર જ નહીં પરંતુ સામાન પર પણ ડ્યુટી-ફ્રી મર્યાદા વધારી છે. ભારતીય નાગરિકો અને ભારતીય મૂળના વિદેશી રહેવાસીઓ હવે 75,000 રૂપિયા સુધીની કિંમતની વસ્તુઓ ડ્યુટી-ફ્રી લાવી શકે છે. અગાઉ, આ મર્યાદા ફક્ત 50,000 રૂપિયા હતી.
વિદેશી પ્રવાસીઓ હવે 25,000 રૂપિયા સુધીની કિંમતની વસ્તુઓ ડ્યુટી-ફ્રી લાવી શકે છે. આ મુક્તિમાં નાની ભેટો, વ્યક્તિગત વસ્તુઓ અને ખરીદીની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, ધ્યાનમાં રાખો કે આ મર્યાદા પ્રવાસીઓ વચ્ચે શેર કરી શકાતી નથી.
NRI અને લાંબા ગાળાના પ્રવાસીઓ માટે ખાસ ડિસ્કાઉન્ટ
જો તમે એક વર્ષથી વધુ સમયથી વિદેશમાં છો, તો ડ્યુટી-ફ્રી મર્યાદામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જે વ્યક્તિઓ 1 વર્ષ સુધી વિદેશમાં રહ્યા છે તેઓ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની કિંમતની વસ્તુઓ લાવી શકે છે, જેઓ 1થી 2 વર્ષ સુધી વિદેશમાં રહ્યા છે તેઓ 3 લાખ રૂપિયા સુધીની વસ્તુઓ લાવી શકે છે, અને જેઓ 2 વર્ષથી વધુ સમયથી વિદેશમાં છે તેઓ 7.5 લાખ રૂપિયા સુધીની વસ્તુઓ લાવી શકે છે. આનાથી વિદેશમાં લાંબા ગાળાના રોકાણથી પરત ફરતા પ્રવાસીઓને, ખાસ કરીને મોંઘા દાગીના અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લાવનારાઓને નોંધપાત્ર ફાયદો થશે.
લેપટોપ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પર રાહત
નવા નિયમો ટેકનોલોજી વપરાશકર્તાઓ માટે પણ રાહત આપે છે. 18 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના પ્રવાસીઓ નવું લેપટોપ અથવા નોટપેડ ડ્યુટી-ફ્રી લાવી શકે છે. આ લેપટોપ ફક્ત વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે હોવું જોઈએ. ભારતમાં ચલણ લાવવા અથવા બહાર લાવવાના નિયમો જૂના ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ રેગ્યુલેશન્સ, 2015 મુજબ અમલમાં રહે છે. ડ્યુટી-ફ્રી વસ્તુઓ ફક્ત વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે હોવી જોઈએ, અને નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટી અને દંડ લાગશે.
