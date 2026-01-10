Prev
કરોડો PF ધારકોને મોટી રાહત ! આ UPI એપ્સથી ઉપડશે PFના પૈસા? જાણો

PF Withdrawal By UPI: દેશભરના કરોડો પીએફ ખાતાધારકો માટે એક મોટો ફેરફાર આવી રહ્યો છે. પીએફ ઉપાડ હવે યુપીઆઈ સાથે લિંક થઈ શકે છે. જાણો કઈ એપ્સ આ સુવિધા આપશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:38 PM IST

PF Withdrawal By UPI: દેશભરના લાખો કર્મચારીઓના પૈસા તેમના પીએફ ખાતામાં જમા થાય છે. આ પીએફ બેલેન્સ નોકરી બદલાવ, ઈમરજન્સી ખર્ચ, બીમારી, શિક્ષણ અથવા લગ્ન જેવા સમયમાં સહાયનો મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે કામ કરે છે. જોકે, પીએફ ઉપાડવું એ એક લાંબી પ્રક્રિયા રહી છે, જેમાં ફોર્મ, ચકાસણી અને દિવસો રાહ જોવી પડે છે. હવે, આ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન એક એવી સુવિધા રજૂ કરી રહ્યું છે જે પીએફ ભંડોળ ઉપાડવાનું યુપીઆઈ દ્વારા પૈસા મોકલવા જેટલું જ સરળ બનાવશે. ફક્ત મોબાઇલ એપ્લિકેશન ખોલો, રિક્વેસ્ટ સબમિટ કરો, અને પૈસા સીધા તમારા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. આ ફેરફાર પીએફ ખાતાધારકો માટે નોંધપાત્ર રાહત સાબિત થઈ શકે છે. જાણો કઈ યુપીઆઈ એપ્સ ઉપાડની મંજૂરી આપશે.

આ સુવિધા ક્યારે શરૂ થશે?

ઇપીએફઓ આગામી બે થી ત્રણ મહિનામાં યુપીઆઈ-આધારિત પીએફ ઉપાડ સિસ્ટમ શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ માટે, નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના સહયોગથી ટેકનિકલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ નવી પ્રક્રિયા હેઠળ, પીએફ ખાતાધારકો યુપીઆઈ એપ દ્વારા વિડ્રોઅલની રિકવેસ્ટ સબમિટ કરી શકશે. ત્યારબાદ ઇપીએફઓ સિસ્ટમ બેકએન્ડમાં વિગતો ચકાસશે.

આધાર, બેંક અને પીએફ ખાતાની માહિતી સાચી હોવાનું માલૂમ પડતાં જ પ્રક્રિયા આગળ વધશે. અધિકારીઓ માને છે કે આ સિસ્ટમ અરજીની પ્રક્રિયાનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે અને વપરાશકર્તાઓ માટે ટ્રેકિંગને સરળ બનાવશે.

પૈસા સીધા બેંક ખાતામાં જમા થશે

હાલમાં, ₹5 લાખથી ઓછાના ઓનલાઈન એડવાન્સ અરજીને પણ આપમેળે પ્રક્રિયા કરવામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ કાર્યકારી દિવસો લાગે છે. મોટી રકમ માટે, મેન્યુઅલ પ્રક્રિયામાં વધુ સમય લાગે છે. નવી યુપીઆઈ સિસ્ટમ આ રાહ જોવાના સમયને વર્ચ્યુઅલ રીતે દૂર કરશે.

જેમ જેમ કોઈ સભ્ય બીમારી, તબીબી સારવાર, બાળકોનું શિક્ષણ અથવા લગ્ન જેવી માન્ય શ્રેણીઓ હેઠળ દાવો સબમિટ કરે છે, તેમ તેમ ઇપીએફઓ સિસ્ટમ તરત જ તેની ચકાસણી કરશે. જો બધું વ્યવસ્થિત હશે, તો રકમ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા સીધી યુપીઆઈ સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે અરજી મંજૂર થયા પછી તરત જ પૈસા ખાતામાં જમા થઈ શકે છે.

કઈ એપ્સ પૈસા ઉપાડી શકે છે?

ઘણા લોકો હવે વિચારી રહ્યા છે કે કઈ UPI એપ્સ PF ઉપાડની મંજૂરી આપશે. શરૂઆતમાં, PF ઉપાડની સુવિધા ફક્ત BHIM એપ પર જ ઉપલબ્ધ હશે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રથમ તબક્કામાં સંપૂર્ણ રકમ ઉપાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આ માટે એક મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવશે, જેના પર અંતિમ નિર્ણય હજુ બાકી છે. આ મર્યાદા ભારતીય રિઝર્વ બેંકના UPI નિયમો અનુસાર નક્કી કરવામાં આવશે.

ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે સિસ્ટમ સુરક્ષિત રહે અને દુરુપયોગ ન થાય. જો શરૂઆતના તબક્કામાં બધું બરાબર રહ્યું, તો આ સુવિધા Paytm, PhonePe અને Google Pay જેવા અન્ય મુખ્ય UPI પ્લેટફોર્મ પર પણ લાગુ કરી શકાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ભવિષ્યમાં, PF ઉપાડ રોજિંદા ડિજિટલ ચુકવણી કરવા જેટલું સરળ બની શકે છે.

