/અમેરિકાના નવા બિલમાં ભારત-ચીનને મોટી રાહત! 500%ની જગ્યાએ લગાવી શકે છે આટલો ટેરિફ, જાણો

US Tariff: વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ વચ્ચે, અમેરિકા ભારત અને ચીન જેવા દેશોને રાહત આપી રહ્યું છે. અમેરિકા અને ઈરાન દ્વારા લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ, તેલ બજારમાં ઉથલપાથલ છે. આ દરમિયાન, અમેરિકન સેનેટે રશિયા પર પ્રતિબંધો લગાવતો એક નવું સુધારેલું બિલ રજૂ કર્યું છે.
આ નવું બિલ ભારત અને ચીનને રાહત આપે છે, જેઓ રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસ ખરીદે છે. અમેરિકાએ આ દેશો પર પ્રસ્તાવિત ટેરિફના ભયને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડ્યો છે. રિપબ્લિકન અને ડેમોક્રેટ્સ બંને દ્વારા સમર્થિત આ કાયદાનો હેતુ રશિયન અધિકારીઓ, નાણાકીય સંસ્થાઓ અને ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સ પર કડક નિયંત્રણ રાખવાનો છે.
યુએસ વહીવટીતંત્ર આ ટેરિફનો ઉપયોગ ખરીદતા દેશોને રશિયા પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા દબાણ કરવા માટે કરવા માંગે છે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, સુધારેલા બિલમાં સૌથી મોટી રાહત ટેરિફ દરો સાથે સંબંધિત છે. નવા પ્રસ્તાવ હેઠળ, રશિયન તેલ અને કુદરતી ગેસના મુખ્ય તૃતીય-પક્ષ ખરીદદારો પર લગાવવામાં આવતી મહત્તમ આયાત ફી ઘટાડીને 100 ટકા કરવામાં આવી છે. અગાઉના ડ્રાફ્ટમાં આ દેશો પર 500 ટકાનો એક વખતનો ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.
નવા કાયદા હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે આ પાંચ દેશ
આ કડક કાયદાની હિમાયત સ્વર્ગસ્થ સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે યુક્રેનની તાજેતરની મુલાકાત દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે આ અંગે કરાર થયો હતો. સેનેટર ગ્રેહામના શનિવારે અચાનક મોત થયા બાદ, સુધારેલા બિલને આગળ વધારવામાં આવ્યું હતું. સેનેટ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, નવો કાયદો રશિયન ક્રૂડ ઓઇલના વિશ્વના પાંચ સૌથી મોટા ખરીદદારોને આવરી લેશે. આ દેશોમાં ભારત, ચીન, સ્લોવાકિયા, હંગેરી અને અઝરબૈજાનનો સમાવેશ થાય છે.
શેડો ફ્લીટ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ પણ
ચીન, ફ્રાન્સ, જાપાન, હંગેરી અને બેલ્જિયમ જેવા દેશો, જે રશિયાથી કુદરતી ગેસ આયાત કરે છે, તેઓ પણ રડાર પર છે. નવા બિલમાં એવા દેશો માટે ખાસ છૂટ આપવામાં આવી છે, જે રશિયાના કુલ ગેસ નિકાસના 15 ટકાથી ઓછા ખરીદે છે. જાપાન, ફ્રાન્સ, હંગેરી અને બેલ્જિયમ જેવા દેશોને કાયદાની શરતોનો સીધો લાભ મળવાની અપેક્ષા છે. આયાત ટેરિફ ઉપરાંત, બિલમાં રશિયાના શેડો ફ્લીટ સામે પ્રતિબંધોનો પણ પ્રસ્તાવ છે, જે પશ્ચિમી દરિયાઈ સેવાઓના અવકાશની બહાર કાર્યરત છે.
બિલને અત્યાર સુધીમાં 26 સેનેટરોનો મળ્યો ટેકો
તે રશિયાની સેન્ટ્રલ બેંક સહિત અનેક મોટી નાણાકીય સંસ્થાઓ અને યમલ એલએનજી અને આર્કટિક એલએનજી જેવા મુખ્ય સરકારી ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સને લક્ષ્ય બનાવે છે. જો કે, બિલ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને વિશેષ સત્તાઓ આપવામાં આવી છે. આ હેઠળ, જો ટ્રમ્પ આ બિલને અમેરિકાના શ્રેષ્ઠ હિતમાં માને છે, તો તેઓ આ પ્રતિબંધો હટાવવાનો અથવા માફ કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે. હાલમાં, બિલને 26 સેનેટરોનો ટેકો મળ્યો છે અને ટૂંક સમયમાં પસાર થવાની અપેક્ષા છે.