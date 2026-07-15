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અમેરિકાના નવા બિલમાં ભારત-ચીનને મોટી રાહત! 500%ની જગ્યાએ લગાવી શકે છે આટલો ટેરિફ, જાણો

US Tariff: અહેવાલો અનુસાર, યુએસ સેનેટના સુધારેલા બિલમાં નોંધપાત્ર ટેરિફ રાહત આપવામાં આવી છે. લેટેસ્ટ પ્રપોઝલમાં રશિયન તેલ અને કુદરતી ગેસ ખરીદદારો પર યુએસ ટેરિફ 500થી ઘટાડીને 100 ટકા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:33 AM IST
અમેરિકાના નવા બિલમાં ભારત-ચીનને મોટી રાહત! 500%ની જગ્યાએ લગાવી શકે છે આટલો ટેરિફ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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