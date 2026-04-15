LPG ગ્રાહકોને મોટી રાહત, હવે સિલિન્ડર બુક કરવા માટે ફરી શરૂ થશે આ જૂની સુવિધા; જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessLPG ગ્રાહકોને મોટી રાહત, હવે સિલિન્ડર બુક કરવા માટે ફરી શરૂ થશે આ જૂની સુવિધા; જાણો

LPG Booking Updates: ગામડાઓમાં એલપીજી સિલિન્ડરની હોમ ડિલિવરી ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આનાથી ગ્રાહકોને મોટી રાહત મળશે. સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, કોઈપણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે સિલિન્ડરની અછત હોવાની કોઈ માહિતી મળી નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:34 PM IST
  • હવે ગામડાઓમાં પણ ઘરે બેઠા મળશે ગેસ સિલિન્ડર
  • ગેસ સિલિન્ડરના સપ્લાય અંગે સરકારનું મોટું નિવેદન
  • યુદ્ધના સંકટ વચ્ચે ભારતમાં ગેસનો પુરવઠો સામાન્ય

LPG Booking Updates: LPG બુકિંગ બાબતે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. ફરી એકવાર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ દ્વારા ગામડાઓમાં હોમ ડિલિવરી શરૂ કરવામાં આવી છે. માર્ચની શરૂઆતમાં યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ ગ્રામીણ સ્તરે ઘણી વખત સિલિન્ડર માટે ગ્રાહકોને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ પાસે જવું પડતું હતું. 

ઘરે બેઠા સિલિન્ડર મેળવવા માટે કરવું પડશે આ કામ (LPG Booking Process)
જો તમે ઈચ્છો છો કે, તમને ઘરે બેઠા LPG સિલિન્ડર મળી જાય, તો તેના માટે તમારે રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી ગેસ બુકિંગ કરાવવું પડશે. ત્યારબાદ એક OTP આવશે. આ OTPના આધારે જ LPG સિલિન્ડર મળશે. નોંધનીય છે કે, કેન્દ્ર સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, એલપીજી સિલિન્ડરનું 99 ટકા બુકિંગ OTP આધારિત થઈ રહ્યું છે.

સરકારના આ નિવેદનથી મળી રાહત
સોમવારે કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, કોઈપણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે સિલિન્ડરની અછત હોવાની કોઈ માહિતી મળી નથી. પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે.

મંગળવારે LPGનું વધુ એક ટેન્કર ભારત પહોંચ્યું
14 એપ્રિલના રોજ LPGથી ભરેલું વધુ એક ટેન્કર ગુજરાતના કંડલા પહોંચ્યું. આ LPG ટેન્કર 11 એપ્રિલે 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'માંથી પસાર થયું હતું. નોંધનીય છે કે, હાલના સમયમાં ભારત પોતાની જરૂરિયાતના 80 થી 85 ટકા જેટલો LPG મિડલ ઈસ્ટમાંથી મંગાવે છે. યુદ્ધના કારણે આ સપ્લાય ચેઈન ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ હતી અને ભારતના ઘણા ટેન્કરો રસ્તામાં જ ફસાઈ ગયા હતા. પરંતુ ભારતે એક પછી એક અનેક LPG ટેન્કર દેશમાં લાવવામાં સફળતા મેળવી છે.

શું LPG સિલિન્ડરના ભાવ વધશે? (LPG Price Today)
1 એપ્રિલે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નહોતો. પરંતુ માર્ચ મહિનામાં ઘરેલું LPG સિલિન્ડરના ભાવ પણ વધારવામાં આવ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, 5 કિલોગ્રામના FTL ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં પણ 51 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો.

માત્ર ID પ્રૂફ પર મળશે સિલિન્ડર
5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર માટે ગ્રાહકોએ એડ્રેસ પ્રૂફ (સરનામાનો પુરાવો) આપવાની જરૂર રહેશે નહીં. કોઈપણ ગ્રાહક માત્ર આઈડી પ્રૂફ (ઓળખ પત્ર) દ્વારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી 5 કિલોગ્રામનો ગેસ સિલિન્ડર મેળવી શકે છે. સરકાર LPG સિલિન્ડરની કાળાબજારી રોકવા માટે ઘણી કડક છે. સતત દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી કોઈપણ વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર રીતે સિલિન્ડરનો સંગ્રહ કરી ન શકે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

LPG Booking UpdatesLPG Home DeliveryLPG Home Delivery in VillagesLPG સિલિન્ડર હોમ ડિલિવરીગેસ બુકિંગ નવી સુવિધા

